Полный привод part-time и мотор Mitsubishi – тест крепкого китайского внедорожника

«За рулем» протестировал китайский пикап JAC T8 Pro

Пикап JAC T8 Pro пришел на смену модели JAC T6. А ее под именем Sollers ST6 уже с сентября выпускают на бывшем заводе компании Mazda во Владивостоке.

Фактически JAC T8 Pro – не самостоятельная модель, а глубокий рестайлинг «шестерки».

Размеры не изменились?

В T8 Pro визуально сложно узнать близкого родственника Т6. Только форма дверей это выдает. Все остальное – новое.

Любопытно, что масштабный фейслифт ни на миллиметр не изменил внешние габариты машины и размеры грузового отсека. Ведь из-за замены шин с 245/65 R17 на 265/60 R18 клиренс увеличился почти на 13 мм (это подтвердил замер), что также должно было отразиться на общей высоте кузова.

Вероятно, китайцы просто не стали перемерять обновленный пикап.

Теперь с японским мотором

Двухлитровый 136-сильный дизель перекочевал с модели JAC Т6 без изменений.

Бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 177 сил заменили на 2,4-литровый, тоже с турбиной. На крышке двигателя красуется эмблема Mitsubishi. Индекс тоже японский — 4К22D4T.

Агрегат выдает 204 силы и способен разогнать пикап до 100 км/ч примерно за 10 с (официальных данных нет). Сборка мотора китайская, в конструкцию добавили балансирные валы, установили турбину и электронные блоки местного производства.

Предшественник был оформлен в устаревшем «биодизайне». Т8 Pro стал выглядеть агрессивнее и современнее. И он, пожалуй, единственная из ныне выпускающихся в мире машин с ксеноновыми фарами.

Больше дорожный просвет

В Китае встречаются Т8 Pro с автоматическими коробками. Но к нам по-прежнему везут только машины с механикой. Она, кстати, единая и для бензина, и для дизеля.

Остались без изменений подвеска, рама, грузовой кузов, полный привод part-time (без блокировки заднего дифференциала). Выпускной тракт подняли чуть выше, под защиту рамы.

Паспортная грузоподъемность выросла с 790 до 900 кг. Это всё еще освобождает пикап от ограничений на въезд в пределы ТТК в Москве. Но при полной массе за 2,8 т он попадает в число автомобилей, которые обязаны ездить по грузовому каркасу.

Задней буксировочной проушины нет – буксировка прицепа не предусмотрена. Мастика на днище нанесена только на отдельных швах, в паре мест уже видны рыжие точки. Антикор обязателен!

Не забыли об эргономике

Интерьер полностью поменяли. На водительском сиденье левый локоть по-прежнему упирается в обивку двери. Но в остальном стало лучше.

В Т6 рослый водитель мог сидеть только в одном положении: руль до предела вверх, сиденье до упора вниз. И всё равно комбинация приборов была видна не целиком. В Т8 Pro можно подбирать посадку в широких пределах. И само кресло стало удобнее. Плюс появился обогрев (правда, только спереди).

Медиасистема современная: с хорошим разрешением камер кругового обзора, поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay, внушительным экраном 10,4 дюйма. Жаль, что меню кондиционера и печки нельзя вывести на дисплей в постоянном режиме - климат-контроля нет, поэтому в настройки приходится лезть часто.

Сколько стоит?

Как и JAC T6 четыре года назад, его преемник выходит на российский рынок как самый дешевый пикап-иномарка. Только нынешняя цена – 3,2 млн рублей вместо 1,3 млн рублей. Хотя доступнее сегодня только УАЗ. Sollers ST6 тоже должен быть дешевле, чем T6. Почти на полмиллиона, если к началу продаж цены не поднимутся.

Крутой внедорожник по цене Нивы – 4 престижные и надежные модели тут

«За рулем» можно читать и в Телеграм