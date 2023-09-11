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В России началось производство нового пикапа

Sollers на заводе во Владивостоке приступила к выпуску пикапа ST6 стоимостью от 2,4 млн рублей

Группа Соллерс начала производство новых пикапов Sollers ST6 на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. ST6 – это по сути JAC T6, который в Китае производят с 2015 года.

«Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа СОЛЛЕРС планирует расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке», – отметил на церемонии запуска производства вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Пикап Sollers ST6
Пикап Sollers ST6

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Полноприводные Sollers ST6 будут доступны с бензиновыми (176 л.с.) и дизельными (136 л.с.) двигателями рабочим объемом 2 л. Грузоподъемность версии с бензиновым двигателем составляет 820 кг, с дизелем – 900 кг. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Пятиместный рамный пикап будет доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort и шести цветовых исполнениях.

Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 млн рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока предусмотрены специальные условия – скидка 150 тыс. рублей. Начать продажи нового пикапа компания намерена уже в октябре этого года.

По мере роста производства российская компания намерена увеличить локализацию, в том числе за счет установки двигателей и коробок передач, а также отечественной электроники.

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Источник, фото: Соллерс

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