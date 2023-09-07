УАЗ запустил производство новой модели компактных грузовиков

Sollers Argo будут собирать на УАЗе по методу полного цикла

На Ульяновском автозаводе дан старт производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Их будут выпускать на новом предприятии «Соллерс Карго» по полному циклу, который включает сварку, окраску кабины и сборку. Инвестиции в запуск проекта составили более 1 млрд рублей.

Алексей Русских и Адиль Ширинов дали старт новому производству на УАЗе

Как отметил глава совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, главной особенностью производства Sollers Argo на площадке в Ульяновске является его глубокая локализация. В планах компании – до 2024 года нарастить ее до уровня не менее 60%. С этой целью будут организованы штамповка, установка локального дизельного двигателя и КП, элементов шасси, интерьера и экстерьера, а также российской электроники.

Sollers Argo

В течение пяти лет «Соллерс» рассчитывает выйти на выпуск более 10 тыс. автомобилей в год.

«Наши амбиции – продолжать двигаться вперед так же быстро, чтобы сделать Sollers Argo полностью локализованным продуктом, вывести на рынок новые модели с электрической силовой установкой и предоставлять нашим клиентам доступные и высококлассные решения для внутригородской логистики», – отметил Адиль Ширинов.

Компактные автомобили для городских перевозок Sollers Argo оснащаются двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 130 л.с. (285 Нм). Грузовики имеют несколько модификаций, в зависимости от того, какой груз надо перевезти.

Новое предприятие «Соллерс Карго» Сборочный цех Sollers Argo

Полная масса от 2,5 тонн, грузоподъемность менее 1 тонны, а также экологичный двигатель, соответствующий классу Евро-5, дают ему право въезда в центр крупных городов России.

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Источник: Соллерс

Фото: Соллерс