Грузовик Валдай 8 стартовал в продажах – комплектация хорошая!
ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж среднетоннажного грузовика Валдай 8 – одного из победителей Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023. По платформе частично унифицированный с ГАЗоном Next, новый Валдай имеет кабину от китайского Foton, 150-сильный дизель G 2.5 (тоже локализованный Foton) и газовскую 6‑ступенчатой МКП.
«Благодаря применению узлов и компонентов от более крупной 8,7-тонной модели инженерам удалось добиться высокой несущей способности – шасси Валдая 8 обладает грузоподъемностью в 4,6 тонны. У предшественника, Валдай NEXT, данный показатель был меньше – всего 3,8 тонны», – сообщает пресс-служба.
Есть стандартная и удлиненная колесная база, а также шесть типоразмеров фургона, максимальный объем которого может достигать 29 кубометров. Да и кузовные надстройки могут быть различными – европлатформы, цистерны, манипуляторы.
Радиус разворота короткобазного фургона – 6,2 метра. Вместимость кабины – 3 человека (есть и вариант со спальным местом). Расход дизтоплива – 11 л/100 км. Емкость топливного бака 125 литров, пробег без дозаправки – до 900 км.
Оснащение:
- системы ABS и ASR (уже в базе)
- светотехника со светодиодными ДХО
- противотуманные фары
- круиз-контроль
- мультируль
- электроподогрев и электропривод наружных зеркал
- мультимедийная система с сенсорным экраном
- камера заднего вида
- кондиционер
Модель уже появилась на официальном сайте производителя, однако цены не сообщаются – их можно получить только по запросу.
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- Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – ВТБ-лизинг.
Фото: АО «ГК «Современные транспортные технологии»
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