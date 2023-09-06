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Грузовик Валдай 8 стартовал в продажах – комплектация хорошая!

В России начались продажи среднетоннажного грузовика Валдай 8

ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж среднетоннажного грузовика Валдай 8 – одного из победителей Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023. По платформе частично унифицированный с ГАЗоном Next, новый Валдай имеет кабину от китайского Foton, 150-сильный дизель G 2.5 (тоже локализованный Foton) и газовскую 6‑ступенчатой МКП.

«Благодаря применению узлов и компонентов от более крупной 8,7-тонной модели инженерам удалось добиться высокой несущей способности – шасси Валдая 8 обладает грузоподъемностью в 4,6 тонны. У предшественника, Валдай NEXT, данный показатель был меньше – всего 3,8 тонны», – сообщает пресс-служба.

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Есть стандартная и удлиненная колесная база, а также шесть типоразмеров фургона, максимальный объем которого может достигать 29 кубометров. Да и кузовные надстройки могут быть различными – европлатформы, цистерны, манипуляторы.

Радиус разворота короткобазного фургона – 6,2 метра. Вместимость кабины – 3 человека (есть и вариант со спальным местом). Расход дизтоплива – 11 л/100 км. Емкость топливного бака 125 литров, пробег без дозаправки – до 900 км.

Оснащение:

  • системы ABS и ASR (уже в базе)
  • светотехника со светодиодными ДХО
  • противотуманные фары
  • круиз-контроль
  • мультируль
  • электроподогрев и электропривод наружных зеркал
  • мультимедийная система с сенсорным экраном
  • камера заднего вида
  • кондиционер

Модель уже появилась на официальном сайте производителя, однако цены не сообщаются – их можно получить только по запросу.

  • Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – ВТБ-лизинг.

Фото: АО «ГК «Современные транспортные технологии»

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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