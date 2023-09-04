Номинанты Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023

К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок в 2023 году.

Ежегодно мы выбираем лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику в разных классах. К оценке новых автомобилей и спецтехники в Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества – в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивать автомобили будут профессионалы – те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.

Гран-при «За рулем» – профессиональная премия!

Кстати, церемонию награждения победителей проведем на выставке Comtrans 2023.

Хотите на выставку Comtrans 2023? «За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023 Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет. С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.

В этом году у нас 8 номинаций:

Автобусы малого и среднего классов

ГАЗ CITYMAX 9 1. ГАЗ CITYMAX 9 МАЗ 206947 2. МАЗ 206947 Sollers Atlant автобус 3. Sollers Atlant автобус

Автобусы большого класса

LCV

Среднетоннажные грузовики

Магистральные грузовики

Строительные грузовики

Силовой агрегат

Полуприцепы – шторные, изотермические, рефрижераторы