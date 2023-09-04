Номинанты Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023
Ежегодно мы выбираем лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику в разных классах. К оценке новых автомобилей и спецтехники в Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества – в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивать автомобили будут профессионалы – те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.
Гран-при «За рулем» – профессиональная премия!
Кстати, церемонию награждения победителей проведем на выставке Comtrans 2023.
«За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023
Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет.
С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.
В этом году у нас 8 номинаций:
Автобусы малого и среднего классов
2. МАЗ 206947
3. Sollers Atlant автобус
Автобусы большого класса
2. Электробус 62181 «Генерал» «ПК Транспортные системы»
LCV
Среднетоннажные грузовики
1. ГАЗ Валдай 8
Магистральные грузовики
Строительные грузовики
Силовой агрегат
Полуприцепы – шторные, изотермические, рефрижераторы
«За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023
Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет.
С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.
- Партнеры Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили
- Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – это лишь часть большой интересной истории самой престижной автомобильной премии в России.
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