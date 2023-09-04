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Номинанты Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили 2023

К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок в 2023 году.

Гран-при «За рулем» коммерческие автомобили: Правила

Ежегодно мы выбираем лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику в разных классах. К оценке новых автомобилей и спецтехники в Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества – в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивать автомобили будут профессионалы – те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует.

Гран-при «За рулем» – профессиональная премия!

Кстати, церемонию награждения победителей проведем на выставке Comtrans 2023.

Хотите на выставку Comtrans 2023?

«За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023

Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет.

С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.

В этом году у нас 8 номинаций:

Автобусы малого и среднего классов

ГАЗ CITYMAX 9

1. ГАЗ CITYMAX 9

МАЗ 206947

2. МАЗ 206947

Sollers Atlant автобус

3. Sollers Atlant автобус

Автобусы большого класса

НЕФАЗ 5299-31-52

1. НЕФАЗ 5299-31-52

Электробус 62181 «Генерал» «ПК Транспортные системы»

2. Электробус 62181 «Генерал» «ПК Транспортные системы»

LCV

ГАЗ Соболь NN

1. ГАЗ Соболь NN

Sollers Argo грузовик

2. Sollers Argo грузовик

Sollers Atlant фургон

3. Sollers Atlant фургон

Среднетоннажные грузовики

ГАЗ Валдай 8

1. ГАЗ Валдай 8

МАЗ 4381С0-2520-025

2. МАЗ 4381С0-2520-025

Магистральные грузовики

МАЗ 54402L-531-030

1. МАЗ 54402L-531-030

Dongfeng DFH4180

2. Dongfeng DFH4180

Dongfeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ

3. Dongfeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ

КАМАЗ-54901-0070014-СА

4. КАМАЗ-54901-0070014-СА

Строительные грузовики

МАЗ 54402L-531-030

1. МАЗ 6514С9-572-000

КАМАЗ-6520-В5

2. КАМАЗ-6520-В5

Силовой агрегат

ГАЗ Дизельный G 2.5

1. ГАЗ Дизельный G 2.5

КАМАЗ Р6 семейства 910.50

2. КАМАЗ Р6 семейства 910.50

Полуприцепы – шторные, изотермические, рефрижераторы

Тонар Т4-16V (97882) шторный

1. Тонар Т4-16V (97882) шторный

ORTHAUS 16.5 шторный

2. ORTHAUS 16.5 шторный

МАЗ 975830-3028-010 шторный

3. МАЗ 975830-3028-010 шторный

Meusburger Новтрак SP-451 шторный

4. Meusburger Новтрак SP-451 шторный

Тонар-97861 изотермический

5. Тонар-97861 изотермический

Grunwald Gr.RF рефрижератор

6. Grunwald Gr.RF рефрижератор

Хотите на выставку Comtrans 2023?

«За рулем» дарит промокод на Comtrans 2023

Для посещения выставки Comtrans (05 - 08 сентября 2023) вам необходимо заполнить анкету на сайте и получить электронный билет.

С промокодом comtrans2341 он будет бесплатным.

ГАЗ CITYMAX 9
МАЗ 206947
Sollers Atlant автобус
НЕФАЗ 5299-31-52
Электробус 62181 «Генерал» «ПК Транспортные системы»
ГАЗ Соболь NN
Sollers Argo грузовик
Sollers Atlant фургон
ГАЗ Валдай 8
МАЗ 4381С0-2520-025
МАЗ 54402L-531-030
Dongfeng DFH4180
Dongfeng DFH4186-H05R-930-A02J/A0CJ
КАМАЗ-54901-0070014-СА
КАМАЗ-6520-В5
ГАЗ Дизельный G 2.5
КАМАЗ Р6 семейства 910.50
Тонар Т4-16V (97882) шторный
ORTHAUS 16.5 шторный
МАЗ 975830-3028-010 шторный
Meusburger Новтрак SP-451 шторный
Тонар-97861 изотермический
Grunwald Gr.RF рефрижератор

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