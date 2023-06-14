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Недорогая новинка из Елабуги: мотор бодрый! А чего не хватает?

Цельнометаллический Sollers Atlant из Елабуги призван стать конкурентом для ГАЗели.

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После сворачивания производства малотоннажников Ford Transit завод в Елабуге пустовал недолго. Sollers организовал там сборку грузовичков JAC под собственным брендом. Самой перспективной кажется модель Atlant (в ее основе – известный с 2010 года JAC Sunray), соразмерная нашей ГАЗели NN. И по цене цельнометаллические фургоны близки – от 3 до 3,5 млн рублей.

Водителю удобно?

Свежий Sollers Atlant вовсе не кажется таковым. Интерьер кабины сшибает химическими «ароматами», а многие панели подогнаны абы как – будто это опытный продукт. Ну и как же без китайского «гугл-транслейта» – вместо запаса хода нам сообщают о «продолжительности пробега».

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Запах рано или поздно выветрится, а кривые зазоры не влияют на грузоподъемность – Атлант берет стандартные полторы тонны. Но везти их водителю тяжко. О великолепном кресле ГАЗели вспоминаешь с грустью – здесь ведь нет ни десятка регулировок, ни подвески. Уже через час моя спина молила о помощи. А что будет после целой смены?

Все зазоры в передней панели неровные. Нет ни подстаканников, ни места для документов. Руль не регулируется даже по углу наклона. Зато кондиционер и круиз-контроль есть уже в базовом оснащении.
Все зазоры в передней панели неровные. Нет ни подстаканников, ни места для документов. Руль не регулируется даже по углу наклона. Зато кондиционер и круиз-контроль есть уже в базовом оснащении.

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На этом чудеса эргономики не заканчиваются, ибо руль вообще не регулируется. Нехватка откидного подлокотника с левой стороны сиденья – уже ерунда, хотя и неприятная.

Забыли о практичности – есть прикуриватель и пепельница, зато начисто отсутствуют подстаканники, не считая выемок для бутылки внизу дверей. Водитель Атланта должен курить, но не должен пить воду или кофе? Также некуда пристроить планшет с документами – нет никаких зажимов в верхней части консоли или откидного столика в центральном сиденье. Пригодились бы и полки на потолке.

Водительское сиденье – с неудобной спинкой и минимумом регулировок. У меня спина заболела через час.
Водительское сиденье – с неудобной спинкой и минимумом регулировок. У меня спина заболела через час.
Пространство на потолке пропадает: сюда бы полочки и место для рации.
Пространство на потолке пропадает: сюда бы полочки и место для рации.

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Конечно, всем этим можно дооснастить кабину самому. Проблем с выбором универсальных приспособлений для салона сейчас нет. Да и список оснащения за дополнительную плату наверняка появится. Но в современном фургоне подобные вещи должны быть «в базе».

Что по технике?

У Атланта три варианта длины и два – высоты кузова. В наших руках промежуточный вариант L2H1, который вмещает 10 м³. Грузить удобно – ширина боковой двери «пропускает» стандартный европоддон. А погрузочная высота сзади – всего 70 см.

Sollers Atlant (L2H1)
Sollers Atlant (L2H1)

Картину немного портят задние двери, которые не распахиваются на полные 180 градусов. Грузовой отсек уже дополнен отделкой и светом в двух точках. Для полной красоты не хватает такелажных петель и крюков.

Задние двери не распахиваются на 180 градусов – небольшой угол всё равно остается. Погрузочная высота – около 70 см.
Задние двери не распахиваются на 180 градусов – небольшой угол всё равно остается. Погрузочная высота – около 70 см.
Грузовой отсек при конфигурации L2H1 вмещает четыре стандартных европалеты или десять кубометров груза.
Грузовой отсек при конфигурации L2H1 вмещает четыре стандартных европалеты или десять кубометров груза.
Двухточечный свет включается из кабины.
Двухточечный свет включается из кабины.

Базовый турбодизель 1.9 доступен лишь для самого маленького Атланта. У нас же старший мотор объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с., работающий вместе с шестиступенчатой механикой. К этой связке у меня решительно нет вопросов. После тысячи оборотов уже есть тяга, а с полутора начинается бодрый подхват. Передаточные числа коробки подобраны неплохо, а переключаться приятнее, чем в ГАЗели NN.

ГАЗель NN

Sollers Atlant

Полная масса 2,5 тонны, минимальная база и длина

2 990 000 *

3 174 000

Полная масса 3,5 тонны, средняя длина и высота

3 190 000

3 224 000

Полная масса 3,5 тонны, максимальная длина и высота

3 288 000

3 309 000

* Стоимость для Соболя NN.

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Не повергнет в шок и расход топлива – груженый Atlant укладывается в 11 литров на сотню. Шасси не хватает легкости Транзита, но с нашей ГАЗелью вполне сравнимо. Он уверенно едет по автостраде и не докучает излишне жесткой подвеской. Вот и получается, что едет Sollers Atlant приятно, а ехать на нем – нет.

Какие перспективы

Замена елабужскому Транзиту вышла неравноценная. Разумеется, без госзакупок Sollers Atlant не останется. Но чтобы конкурировать с ГАЗелью NN у частников, машину надо совершенствовать.

В первую очередь нужно снизить цену, что, наверное, можно достичь углублением локализации. Но это вопрос не быстрый, как и модернизация кабины. Эффективность коммерческого транспорта не в последнюю очередь зависит от удобства водителя. А про него явно забыли.

Турбодизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. – явный плюс Атланта. Он весело разгоняет даже груженый фургон и не особо прожорлив.
Турбодизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. – явный плюс Атланта. Он весело разгоняет даже груженый фургон и не особо прожорлив.

Sollers Atlant (L2H1)

  • Длина / ширина / высота / база 5650 / 2098 / 2405 / 3570 мм
  • Размеры грузовой платформы 4250 / 1840 / 1630 мм
  • Снаряженная / полная масса 1990 / 3490 кг
  • Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3200 об/мин; 355 Н·м при 2600 об/мин
  • Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
  • Трансмиссия задний привод; М6
Все зазоры в передней панели неровные. Нет ни подстаканников, ни места для документов. Руль не регулируется даже по углу наклона. Зато кондиционер и круиз-контроль есть уже в базовом оснащении.
Водительское сиденье – с неудобной спинкой и минимумом регулировок. У меня спина заболела через час.
Пространство на потолке пропадает: сюда бы полочки и место для рации.
Sollers Atlant (L2H1)
Задние двери не распахиваются на 180 градусов – небольшой угол всё равно остается. Погрузочная высота – около 70 см.
Грузовой отсек при конфигурации L2H1 вмещает четыре стандартных европалеты или десять кубометров груза.
Двухточечный свет включается из кабины.
Турбодизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. – явный плюс Атланта. Он весело разгоняет даже груженый фургон и не особо прожорлив.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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Фото:За РулемКонин Дмитрий
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