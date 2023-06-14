Недорогая новинка из Елабуги: мотор бодрый! А чего не хватает?

Цельнометаллический Sollers Atlant из Елабуги призван стать конкурентом для ГАЗели.

После сворачивания производства малотоннажников Ford Transit завод в Елабуге пустовал недолго. Sollers организовал там сборку грузовичков JAC под собственным брендом. Самой перспективной кажется модель Atlant (в ее основе – известный с 2010 года JAC Sunray), соразмерная нашей ГАЗели NN. И по цене цельнометаллические фургоны близки – от 3 до 3,5 млн рублей.

Водителю удобно?

Свежий Sollers Atlant вовсе не кажется таковым. Интерьер кабины сшибает химическими «ароматами», а многие панели подогнаны абы как – будто это опытный продукт. Ну и как же без китайского «гугл-транслейта» – вместо запаса хода нам сообщают о «продолжительности пробега».

Запах рано или поздно выветрится, а кривые зазоры не влияют на грузоподъемность – Атлант берет стандартные полторы тонны. Но везти их водителю тяжко. О великолепном кресле ГАЗели вспоминаешь с грустью – здесь ведь нет ни десятка регулировок, ни подвески. Уже через час моя спина молила о помощи. А что будет после целой смены?

Все зазоры в передней панели неровные. Нет ни подстаканников, ни места для документов. Руль не регулируется даже по углу наклона. Зато кондиционер и круиз-контроль есть уже в базовом оснащении.

На этом чудеса эргономики не заканчиваются, ибо руль вообще не регулируется. Нехватка откидного подлокотника с левой стороны сиденья – уже ерунда, хотя и неприятная.

Забыли о практичности – есть прикуриватель и пепельница, зато начисто отсутствуют подстаканники, не считая выемок для бутылки внизу дверей. Водитель Атланта должен курить, но не должен пить воду или кофе? Также некуда пристроить планшет с документами – нет никаких зажимов в верхней части консоли или откидного столика в центральном сиденье. Пригодились бы и полки на потолке.

Водительское сиденье – с неудобной спинкой и минимумом регулировок. У меня спина заболела через час. Пространство на потолке пропадает: сюда бы полочки и место для рации.

Конечно, всем этим можно дооснастить кабину самому. Проблем с выбором универсальных приспособлений для салона сейчас нет. Да и список оснащения за дополнительную плату наверняка появится. Но в современном фургоне подобные вещи должны быть «в базе».

Что по технике?

У Атланта три варианта длины и два – высоты кузова. В наших руках промежуточный вариант L2H1, который вмещает 10 м³. Грузить удобно – ширина боковой двери «пропускает» стандартный европоддон. А погрузочная высота сзади – всего 70 см.

Sollers Atlant (L2H1)

Картину немного портят задние двери, которые не распахиваются на полные 180 градусов. Грузовой отсек уже дополнен отделкой и светом в двух точках. Для полной красоты не хватает такелажных петель и крюков.

Задние двери не распахиваются на 180 градусов – небольшой угол всё равно остается. Погрузочная высота – около 70 см.

Грузовой отсек при конфигурации L2H1 вмещает четыре стандартных европалеты или десять кубометров груза. Двухточечный свет включается из кабины.

Базовый турбодизель 1.9 доступен лишь для самого маленького Атланта. У нас же старший мотор объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с., работающий вместе с шестиступенчатой механикой. К этой связке у меня решительно нет вопросов. После тысячи оборотов уже есть тяга, а с полутора начинается бодрый подхват. Передаточные числа коробки подобраны неплохо, а переключаться приятнее, чем в ГАЗели NN.

ГАЗель NN Sollers Atlant Полная масса 2,5 тонны, минимальная база и длина 2 990 000 ₽* 3 174 000 ₽ Полная масса 3,5 тонны, средняя длина и высота 3 190 000 ₽ 3 224 000 ₽ Полная масса 3,5 тонны, максимальная длина и высота 3 288 000 ₽ 3 309 000 ₽

* Стоимость для Соболя NN.

Не повергнет в шок и расход топлива – груженый Atlant укладывается в 11 литров на сотню. Шасси не хватает легкости Транзита, но с нашей ГАЗелью вполне сравнимо. Он уверенно едет по автостраде и не докучает излишне жесткой подвеской. Вот и получается, что едет Sollers Atlant приятно, а ехать на нем – нет.

Какие перспективы

Замена елабужскому Транзиту вышла неравноценная. Разумеется, без госзакупок Sollers Atlant не останется. Но чтобы конкурировать с ГАЗелью NN у частников, машину надо совершенствовать.

В первую очередь нужно снизить цену, что, наверное, можно достичь углублением локализации. Но это вопрос не быстрый, как и модернизация кабины. Эффективность коммерческого транспорта не в последнюю очередь зависит от удобства водителя. А про него явно забыли.

Турбодизель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. – явный плюс Атланта. Он весело разгоняет даже груженый фургон и не особо прожорлив.

Sollers Atlant (L2H1)

Длина / ширина / высота / база 5650 / 2098 / 2405 / 3570 мм

5650 / 2098 / 2405 / 3570 мм Размеры грузовой платформы 4250 / 1840 / 1630 мм

4250 / 1840 / 1630 мм Снаряженная / полная масса 1990 / 3490 кг

1990 / 3490 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3200 об/мин; 355 Н·м при 2600 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3200 об/мин; 355 Н·м при 2600 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М6