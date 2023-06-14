Недорогая новинка из Елабуги: мотор бодрый! А чего не хватает?
После сворачивания производства малотоннажников Ford Transit завод в Елабуге пустовал недолго. Sollers организовал там сборку грузовичков JAC под собственным брендом. Самой перспективной кажется модель Atlant (в ее основе – известный с 2010 года JAC Sunray), соразмерная нашей ГАЗели NN. И по цене цельнометаллические фургоны близки – от 3 до 3,5 млн рублей.
Водителю удобно?
Свежий Sollers Atlant вовсе не кажется таковым. Интерьер кабины сшибает химическими «ароматами», а многие панели подогнаны абы как – будто это опытный продукт. Ну и как же без китайского «гугл-транслейта» – вместо запаса хода нам сообщают о «продолжительности пробега».
Запах рано или поздно выветрится, а кривые зазоры не влияют на грузоподъемность – Атлант берет стандартные полторы тонны. Но везти их водителю тяжко. О великолепном кресле ГАЗели вспоминаешь с грустью – здесь ведь нет ни десятка регулировок, ни подвески. Уже через час моя спина молила о помощи. А что будет после целой смены?
На этом чудеса эргономики не заканчиваются, ибо руль вообще не регулируется. Нехватка откидного подлокотника с левой стороны сиденья – уже ерунда, хотя и неприятная.
Забыли о практичности – есть прикуриватель и пепельница, зато начисто отсутствуют подстаканники, не считая выемок для бутылки внизу дверей. Водитель Атланта должен курить, но не должен пить воду или кофе? Также некуда пристроить планшет с документами – нет никаких зажимов в верхней части консоли или откидного столика в центральном сиденье. Пригодились бы и полки на потолке.
Конечно, всем этим можно дооснастить кабину самому. Проблем с выбором универсальных приспособлений для салона сейчас нет. Да и список оснащения за дополнительную плату наверняка появится. Но в современном фургоне подобные вещи должны быть «в базе».
Что по технике?
У Атланта три варианта длины и два – высоты кузова. В наших руках промежуточный вариант L2H1, который вмещает 10 м³. Грузить удобно – ширина боковой двери «пропускает» стандартный европоддон. А погрузочная высота сзади – всего 70 см.
Картину немного портят задние двери, которые не распахиваются на полные 180 градусов. Грузовой отсек уже дополнен отделкой и светом в двух точках. Для полной красоты не хватает такелажных петель и крюков.
Базовый турбодизель 1.9 доступен лишь для самого маленького Атланта. У нас же старший мотор объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с., работающий вместе с шестиступенчатой механикой. К этой связке у меня решительно нет вопросов. После тысячи оборотов уже есть тяга, а с полутора начинается бодрый подхват. Передаточные числа коробки подобраны неплохо, а переключаться приятнее, чем в ГАЗели NN.
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ГАЗель NN
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Sollers Atlant
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Полная масса 2,5 тонны, минимальная база и длина
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2 990 000 ₽*
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3 174 000 ₽
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Полная масса 3,5 тонны, средняя длина и высота
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3 190 000 ₽
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3 224 000 ₽
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Полная масса 3,5 тонны, максимальная длина и высота
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3 288 000 ₽
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3 309 000 ₽
* Стоимость для Соболя NN.
Не повергнет в шок и расход топлива – груженый Atlant укладывается в 11 литров на сотню. Шасси не хватает легкости Транзита, но с нашей ГАЗелью вполне сравнимо. Он уверенно едет по автостраде и не докучает излишне жесткой подвеской. Вот и получается, что едет Sollers Atlant приятно, а ехать на нем – нет.
Какие перспективы
Замена елабужскому Транзиту вышла неравноценная. Разумеется, без госзакупок Sollers Atlant не останется. Но чтобы конкурировать с ГАЗелью NN у частников, машину надо совершенствовать.
В первую очередь нужно снизить цену, что, наверное, можно достичь углублением локализации. Но это вопрос не быстрый, как и модернизация кабины. Эффективность коммерческого транспорта не в последнюю очередь зависит от удобства водителя. А про него явно забыли.
Sollers Atlant (L2H1)
- Длина / ширина / высота / база 5650 / 2098 / 2405 / 3570 мм
- Размеры грузовой платформы 4250 / 1840 / 1630 мм
- Снаряженная / полная масса 1990 / 3490 кг
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3200 об/мин; 355 Н·м при 2600 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
- Трансмиссия задний привод; М6
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