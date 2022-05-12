ГАЗель NN в реальной жизни: все плюсы и минусы

Выясняем, чем хороша самая новая из семейства ГАЗелей и что в ней нужно доработать.

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Турбодизель мощностью 140 л.с., шестиступенчатая механическая коробка и дисковые тормоза на всех колесах. Подрессоренное сиденье, жесткость которого можно настраивать под вес водителя. Полностью светодиодные фары. И это не новый Mercedes Sprinter, а наша родная ГАЗель NN.

Как всё это работает и работает ли? Мы взяли цельнометаллический фургон вместимостью 13 кубометров, который приобрел наш знакомый и уже эксплуатирует, что называется и в хвост, и в гриву.

Светодиодная передняя оптика отлично светит. Правда, после мойки сильно потеет изнутри. Фары поставляются из Беларуси.

Задумка и исполнение

Никогда еще не было так удобно за рулем ГАЗели! У водительского кресла множество регулировок, да еще и подвеска есть — словно в дорогом европейском фургоне.

Откидной подлокотник на пассажирском диванчике включает парочку подстаканников, нишу для ручки и резинку для удержания планшета с документами. Дверные карты стали шире, чтобы было куда положить локоть. В потолочной консоли разместили очечник, на потолке есть рукоятка для среднего пассажира. А USB-выходов не счесть!

Новая приборная панель отлично читается и радует красочным информативным дисплеем. Данным о наружной температуре нельзя верить — датчик стоит недалеко от выпускного коллектора.

Передняя панель приятна глазу и неплохо организована. А вот качество пластика и подгонки панелей низкое.

Такая медиасистема — уже в базовой комплектации. Загружается долго, но потом работает шустро. Есть встроенная навигация Навител. Система телематики ГАЗ Connect не подключена. Она полезна для предприятия с парком автомобилей и наемными водителями. Частнику она не нужна.

Но пообвыкнув, понимаешь, что это все-таки ГАЗель.

USB-порты почему-то не могут работать одновременно.

Об ручку на потолке легко приложиться головой.

Двойная крышка сверху панели, которая одновременно служит держателем смартфона, постоянно перекашивается.

В верхней консоли есть плафон, небольшое отделение, USB-выходы и очечник. Электрический стояночный тормоз — это круто. Но исполнение на троечку. Зимой он не всегда распускает колодки с первого раза. Лучше оставить его в качестве опции, а базовым сделать традиционный механический привод. Бутылкодержатель складной.

Крышка верхнего отделения двойная. Верхняя крышка служит держателем для планшета или смартфона. Под пассажирским диваном — внушительный отсек для вещей. Влезает два рюкзака.

Есть и более серьезные просчеты.

Модный ключ-карта срабатывает через раз. А если вдали от дома — не откроет машину?

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НОВАЯ КП: ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ

Одним из самых главных событий ГАЗели NN стала новая шестиступенчатая механическая коробка. Конечно, ГАЗели Next дополнительной ступени не хватало на трассе. Но главной бедой был максимальный крутящий момент, который могла переварить старая механика: всего 330 Н·м, что мало для коммерческой техники. Неудивительно, что коробка стала настоящим расходником для владельцев Некста.

Новая коробка может выдержать 450 Н·м, и ее можно ставить и на технику крупнее, вроде Валдая. Приятно, что это собственная разработка, и собирается коробка у нас. Для производства были закуплены станки с программным управлением и токарно-шлифовальный станок Emag.

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Первая ступень заметно короче, чем в «пятиступке» (5,1 вместо 3,8). Привод механизма переключения тросовый. Датчики скорости, положения нейтральной и задней передач поставляет калужское предприятие «Автоэлектроника». Единственная сложность в синхронизаторах — они немецкие, производства фирмы Hoerbirger.

Заявленный ресурс коробки передач — 300 тысяч км. Трансмиссионное масло класса GL4 вязкостью 75W‑90 нужно менять каждые 50 тысяч км.

Передаточные числа Передача I / II / III / IV / V / VI / З. Х. 5,07 / 2,78 / 1,59 / 1,00 / 0,81 / 0,64 / 4,38

Как едет?

Китайский Cummins объемом 2,8 литра немного перекалибровали. Новая коробка может переварить больше крутящего момента, поэтому двигатель душить уже не надо.

До 1500 оборотов тяга еще не ахти, но потом двигатель ISF просыпается под задорный свист турбины. Если держать стрелку в диапазоне от 1500 до 3000 об/мин, проблем с динамикой нет. И расход топлива в пределах разумного — около 12 литров на трассе и 15–16 в городе. Турбина BV45 фирмы BorgWarner, которая ставилась на дизели рамных Ниссанов Pathfinder и Navara, должна ходить долго.

Китайский дизель Cummins давно прописался под капотом ГАЗели. На него приходится половина продаж Некста. Все проданные NN — с ним же. Турбина — фирмы BorgWarner BV45, и у нас есть много контор, где ее могут отремонтировать. Форсунки — Bosch. Изначально на Некстах патрубок воздушного фильтра был резиновым и со временем трескался. Теперь он пластиковый и больше не трескается. А периодически просто вылетает из своего посадочного места.

Малину слегка портит механизм переключения новой «шестиступки». Можно было бы всё списать на низкое качество обработки шестерен и синхронизаторов. Но несколько знакомых владельцев NN отрегулировали привод на своих машинах и переключения стали четкими. Значит, на заводе или вовсе не регулируют, или допускают невероятный разброс сборочного качества.

Тормоза хваткие: все механизмы дисковые. Нужны ли грузовичку задние дисковые? Вопрос, безусловно, спорный. Но с ними проще реализовать работу современной системы стабилизации.

Сиденье — с подвеской, регулируемой под вес водителя. Диапазон от 50 до 150 кг. Регулируется длина подушки, поясничный подпор и много чего еще.

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ГАЗель NN даже без груза мягко идет по разбитой дороге и не проявляет козления на кочках и «лежачих полицейских». Остатки приходящих в кабину толчков и вибраций съедает подрессоренное ­сиденье.

Удивила шумоизоляция. Даже на скорости под 100 км/ч голос я не повышал — можно спокойно общаться с пассажиром. Главный источник шума — пластик интерьера. Передняя панель, отделка дверей и вся обивка заселены сверчками.

Воспитательную работу с работниками конвейера нужно провести еще из-за пары недокрученных болтов. Один на центральном откидном подлокотнике, а второй — на одной из ручек внутри грузового отсека. Ребята, так нельзя.

Претензии

Все Газели NN оснащены бесключевым доступом. Двигатель запускается с кнопки. Никакого жала для ручного открытия дверей внутри ключ-карты нет. Оно просто туда не влезает — просчитались с размерами корпуса! Так что в комплекте идет дополнительный традиционный ключ.

В плате есть слабое место, которое периодически нужно подпаивать. На помощь дилеров рассчитывать не стоит — качество их работы очень сильно разнится. Владелец тестовой ГАЗели несколько раз был отфутболен одним из официальных дилеров ГАЗа в Подмосковье.

С ремонтом ключа ему отказали, ибо он самостоятельно менял севшую батарею. А значит, сам всё сломал. На вопрос, как же не менять батарею, ведь иначе машина не заводится и не открывается, ответили — нужно было ехать с ключом к нам и менять батарейку у дилера!

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Отказ был получен и по претензии к тугому переключению передач:

— Передачи включаются хорошо, просто вы не умеете правильно переключаться. Нужно привыкнуть.

Финальный аккорд был связан с отказом предпускового подогревателя. У дилера провели «диагностику» и заключили — блок работает, так как дисплей горит. А то, что подогреватель ничего не греет и на этом самом дисплее высвечивается конкретная индикация неисправности, неважно. После этого не удивляешься, что большинство частных владельцев ГАЗелей стараются обслуживать их само­стоятельно.

Нас спасет ГАЗ?

Похоже, что третье поколение ГАЗели может повторить судьбу самой первой машины и стать единоличной кормилицей завода, города и большей части страны.

Недостатки, в основном, связаны с качеством сборки и огромным количеством новой электроники. Это неизбежно, ведь многие функции, вроде бесключевого доступа, появились на наших автомобилях впервые. Хочется верить, что все ­проблемы завод решит.

ГАЗель NN со средней «базой» вмещает 13 кубометров груза. Или 110–112 подобных коробок. Классический Соболь Бизнес увезет только 55 коробок.

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Но если говорить о фундаментальных вещах, то тут ГАЗель NN вышла на уровень европейских аналогов. Она уверенно разгоняется, едет стабильно, мягко и столько же уверенно останавливается. С легкостью вместит от 11 до 18 кубометров груза — в зависимости от исполнения.

Выгодна ГАЗель и по цене. Сейчас за живые цельнометаллические 13‑кубовые NN дилеры просят 3,5–3,7 миллиона. Это дорого. Очень дорого. Но ближайший из соперников, а это Ford Transit, стоит на полтора-два миллиона дороже. Про остальных и говорить нечего.

ГАЗ ГАЗЕЛЬ NN

Длина / ширина / высота / база 6207 / 2513 / 2753 / 3745 мм

6207 / 2513 / 2753 / 3745 мм Снаряженная / полная масса 2445 / 3500 кг

Размеры грузового отсека 3671 / 1802 / 1979 мм

3671 / 1802 / 1979 мм Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2781 см³; 102,7 кВт / 140 л.с. при 3400 об/мин; 320 Н·м при 1400–2700 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 2781 см³; 102,7 кВт / 140 л.с. при 3400 об/мин; 320 Н·м при 1400–2700 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Максимальная скорость 130 км/ч

130 км/ч Трансмиссия задний привод; М6

Стоимость некоторых запасных частей и межсервисный интервал

Газель NN FORD TRANSIT Межсервисный интервал 20 000 км, 1 год или 500 моточасов 20 000 км или 1 год Воздушный фильтр 3100 ₽ 900 ₽ Масляный фильтр 1800 ₽ 1200 ₽ Передние тормозные колодки 1300 ₽ 8600 ₽ Восстановленный турбокомпрессор 60 000 ₽ 80 000 ₽ Топливная форсунка 40 000 ₽ 47 000 ₽









Благодарим Александра Айдари за предоставленный автомобиль.

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