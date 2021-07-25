ГАЗель Next - реальный опыт эксплуатации

Большинство «ГАЗелей» сосредоточено в руках мелких предпринимателей. А представьте хозяина, у которого «стадо» на полторы тысячи голов. Вот у кого огромный и полезный опыт содержания и эксплуатации этих машин.

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«ГАЗель Next» выпускают с 2013 года. Это самый массовый коммерческий автомобиль на росийском рынке — ​объемы продаж всех модификаций этой модели в разы превосходят количество продаваемых иномарок, вместе взятых. С 2014 года пошли в серию «ГАЗели Next» с двухрядной семиместной кабиной, а с 2016-го — ​модификации с цельнометаллическими кузовами. Шасси «ГАЗелей» поколения Next отличается независимой подвеской передних колес на поперечных рычагах и реечным рулевым механизмом. В задней подвеске по-прежнему балка ведущего моста типа «банджо» на малолистовых рессорах. Об этой и другой грузовой технике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».





Двигатель Cummins

Изначально на «ГАЗель Next» ставили только дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 китайской сборки. Этот агрегат радует внушительным ресурсом в полмиллиона километров, отличной тягой на низких оборотах и отличается передовой конструкцией с чугунным блоком и головкой, сменными гильзами цилиндров, цепным приводом расположенного в головке блока распредвала, а также пластмассовыми поддоном и клапанной крышкой. Привод вспомогательных агрегатов — ​шестернями со стороны маховика. Топливная аппаратура — ​Common Rail с компонентами Bosch. С 2018 года устанавливаемые на «ГАЗели» двигатели соответствуют экологическим нормам Евро‑5. В этом же году поставляемые на ГАЗ дизели утратили право на использование бренда Cummins и теперь формально несут марку своего непосредственного китайского производителя Huadong.

Двигатель УМЗ семейства EvoTech

В существенно меньших объемах ГАЗ выпускает машины с бензиновыми и газобензиновыми двигателями УМЗ семейства EvoTech. ​в 2014 году пошел в серию 2,7-литровый модели А275, а в 2018-м — ​3,0-литровый А305. Последний идет в бензино-метановом исполнения, соответственно, на автомобиль ставят газовые баллоны высокого (200 бар) давления.

Как читать маркировки ГАЗелей?

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В заводском обозначении модификации (например, А21R22) букве А соответствуют малотоннажные автомобили семейства Next (если вместо А стоит C, значит речь о среднетоннажной модификации). Цифра 2 на второй позиции указывает на грузовик категории N1, следующей цифрой зашифрован тип кабины (1 — ​однорядная, 2 —​двухрядная). Буква R на четвертой позиции означает привод на задние колеса. На пятом месте стоит цифра, указывающая на диапазон длин колесной базы: 2 соответствует 3100–3499 мм, 3 — 3500–3899 мм при полной массе до 3,5 тонн и т. д. Последней цифрой в маркировке зашифрован тип двигателя: 2 указывает на дизельный Cummins или Huadong, 3 соответствует бензиновому мотору УМЗ, 5 — ​битопливному УМЗ и т. д. У каркасных автобусов на третьей позиции обозначения модификации стоит цифра 6, указывающая на категорию М2, а далее идет цифра 3 — ​если машина предназначена для пригородных перевозок, либо 4 — ​если автобус городской.

Независимая передняя подвеска на поперечных рычагах и реечный рулевой механизм — вместо балки и сошки.

Коробки передач ГАЗелей выпускают без удлинителя. Редуктор заднего моста можно заказать с блокировкой дифференциала.

Мнение эксперта

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Об опыте эксплуатации автомобилей «ГАЗель Next» рассказывает генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани:

— Наша компания — ​ведущий транспортно-логистический оператор России с парком в четыре тысячи единиц подвижного состава, включающим грузовики полной массой от 3,5 до 40 тонн. Значительную часть составляют промтоварные фургоны на шасси «ГАЗель Next» — ​на сегодняшний день их у нас более 1480 единиц. Автомобили российской марки выгодны хорошим соотношением цена/качество и быстрой окупаемостью. «Малотоннажники» работают на маршрутах в более чем 150 городах России, доставляя малогабаритные (до 10 кг) и крупногабаритные (от 100 кг) грузы, а также документы. Все наши автомобили соответствуют экологическим нормам Евро‑5. Для пополнения парка мы заказываем модификации «ГАЗель Next» с дизельными двигателями Huadong (Cummins) ISF и с битопливными двигателями Evotech: 2,7-литровым А2755 (бензино-пропановым) и 3,0-литровым А3055 (бензино-метановым).

Вместо шкворней — шаровые опоры. И никаких проблем в эксплуатации.

Техническое обслуживание

Обслуживание и ремонт автотехники ГАЗ мы проводим, как правило, в сервисных центрах официальных дилеров. Мелкие текущие работы специалисты наших подразделений могут выполнять самостоятельно. В эксплуатации «ГАЗель Next» показали приемлемую надежность и достаточную долговечность. Как правило, проводим плановое обслуживание, замену расходных деталей (фильтры, тормозные колодки и т. п.), а также недорогой «мелочевки», вышедшей из строя внепланово. Шины на замену изношенным, включая обязательно применяемые по сезону зимние, приобретаем следующих марок и моделей: Matador MPS125 Variant All Weather, Matador MPS330 Maxilla 2, Tigar Cargo Speed, Tigar Cargo Speed Winter, а также нижнекамские Кама-Euro LCV‑520, Кама-Euro 131 и НК‑243 (Кама 365 LT).

Верхние рычаги подвески тоже штампованные. И не ломаются.

Долговечность ряда деталей сильно зависит от водителя, а подбор высококвалифицированных кадров — ​гораздо более сложная задача, чем приобретение самой техники. Автомобили «ГАЗель Next» мы эксплуатируем обычно в течение пяти лет. Своевременная реновация парка позволяет избегать чрезмерного износа агрегатов и их дорогостоящих ремонтов.