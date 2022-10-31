Партнеры Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили

Стратегический партнер Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили – выставка COMTRANS.

COMTRANS – крупнейшая в России международная выставка коммерческих автомобилей. Включает в себя подразделы: грузовики, грузовые LCV, автобусы большого и малого классов, специальная автотехника, прицепы и полуприцепы, запчасти и комплектующие. Организаторами являются: компания ITEMF Expo — совместное предприятие двух крупнейших в России выставочных организаторов – ITE Group и Гефера Медиа, и ассоциация «Объединение Автопроизводителей России» (ОАР). COMTRANS традиционно поддерживают, а также принимают участие в деловой программе выставки: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство Транспорта Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Дептранс Москвы, Транспортная Ассоциация Московской Агломерации ТАМА, Международный союз автомобильного транспорта IRU, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков АСМАП и другие профессиональные объединения.

Ссылка на сайт - https://www.comtransexpo.ru/

Партнер премии - ГК ВТБ Лизинг

ГК ВТБ Лизинг – одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, основана в июне 2002 года. ВТБ Лизинг сочетает прочные позиции на финансовых рынках и предлагает комплексные решения любого уровня сложности с участием разных инструментов финансирования. Профессиональная команда помогает клиентам осуществлять сделки в 60 регионах России, а также в Белоруссии. В настоящий момент услугами компании пользуются более 29 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ВТБ Лизинг сотрудничает с представителями малого, среднего и крупного бизнеса любых сегментов экономики, предлагая возможность на выгодных условиях обновлять и поддерживать техническую базу. Среди клиентов компании есть как крупные градообразующие предприятия, так и небольшие частные организации, и индивидуальные предприниматели. Независимо от размера бизнеса клиентов ВТБ Лизинг старается предложить наиболее выгодные условия, оказывая квалифицированную помощь и полное содействие на всех этапах лизинговой сделки.

Разработка и внедрение новых предложений для клиентов, совершенствование бизнес-процессов позволяют ВТБ Лизинг сохранять ведущие позиции на рынке. Компания постоянно работает над улучшением качества услуг, предлагая клиентам возможности на выгодных условиях обновлять и поддерживать свою техническую базу.

Основные направления лизинга

Железнодорожный транспорт

Легковой и грузовой автотранспорт

Специальная техника

Технологическое оборудование

Недвижимость

Морские суда

Наши возможности

Реализация сложноструктурированных сделок с участием любого продукта корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ

Возможность финансового и операционного лизинга

Работа с компаниями любого масштаба из всех отраслей экономики

В 2022 году ВТБ Лизинг признан «Лизинговой компанией года» в рамках международной премии Investment Leaders Award. По данным LEADER LEASING AWARDS компания признана «Лидером в работе с железнодорожным рынком».