Издательский дом «За рулем» начинает новый этап в истории премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили.

В 2021-ом году мы провели первый в истории Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили. А сегодня рады объявить о новом конкурсе, в ходе которого выберем лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику в разных классах.

Итак, к участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок в нынешнем году.

В Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 участвуют 36 машин и прицепов.

Все номинанты разбиты по классам:

Кто оценивает?

К оценке новых автомобилей и спецтехники в Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества – в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивать автомобили будут профессионалы – те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. «Гран-при «За рулем» – профессиональная премия!

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Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 - по этой ссылке.