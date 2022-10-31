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Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2022

Издательский дом «За рулем» начинает новый этап в истории премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили.

Партнеры Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили

В 2021-ом году мы провели первый в истории Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили. А сегодня рады объявить о новом конкурсе, в ходе которого выберем лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику в разных классах.

Итак, к участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок в нынешнем году.

В Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 участвуют 36 машин и прицепов.

Все номинанты разбиты по классам:

Смотреть список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022

Кто оценивает?

Новый транспорт для регионов

К оценке новых автомобилей и спецтехники в Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили мы привлекаем участников профессионального сообщества – в частности, крупные автотранспортные предприятия, а также эксплуатирующие и ремонтные организации. Иными словами, оценивать автомобили будут профессионалы – те, кто их продает, обслуживает и эксплуатирует. «Гран-при «За рулем» – профессиональная премия!

Хотите на выставку BW Expo?

Бесплатный промокод от «За рулем»

Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 - по этой ссылке.

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