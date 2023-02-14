Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты

Фургон Соллерс Атлант построен на базе китайской модели JAC Sunray.

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Все былые иномарки с российского рынка LCV фактически пропали. Сейчас на нем только два производителя — ГАЗ и УАЗ. Соллерс стал третьим.

Наш новый Transit

Атлант — прямой конкурент ГАЗели и ушедшего от нас Транзита.

Цена — от 2 904 000 рублей.

Ассортимент модификаций схож с Транзитом: шасси голое и с надстройками, фургон, комби, автобус. Две высоты крыши, три длины (4900, 5650 и 5990 мм), полная масса 2,5, 3,5 или 4,2 т.

Как и у ГАЗели, привод только задний.

Какое оснащение?

У исходного JAC Sunray в гамме есть бензиновый турбомотор мощностью 190 сил. В линейке Атланта два дизельных двигателя объемом 1,9 и 2,7 л.

Интересно, что их отдача отличается несильно, как можно было подумать, глядя на 800 «кубиков» разницы в объеме. Младший выдает 139 л. с. и 310 Н·м, старший — 150 л. с. и 355 Н·м. Двигатели с цепным приводом ГРМ. Мотор 2.7 оснащен системой впрыска мочевины AdBlue.

Коробка передач в обоих случаях 6‑ступенчатая механическая. И у нее очень короткий интервал замены масла: на 15 тысячах км в первый раз, затем каждые 45 тысяч. В нежных автоматах и роботах меняют реже! Вторая странность в том, что регламент по коробке не совпадает с периодичностью ТО самого Атланта, который нужно показывать на сервис каждые 20 тысяч км.

Если хотите следовать предписанной заводом процедуре, имеет смысл при покупке автомобиля прицениться к пакету из нескольких ТО — обычно выходит выгодно. Сразу оплачиваете стоимость всех работ и расходников по текущим ценам, а затем несколько лет ездите к дилеру бесплатно.

Спереди — стойки McPherson, сзади — мост на рессорах.

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В кабине будет удобно троим взрослым. Набор стандартного оборудования весьма щедрый: есть АБС, ESP, две подушки безопасности, центральный замок с кнопками на ключе, аудиосистема с управлением на руле, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема, электропакет, обогрев зеркал и сидений, задний парктроник.

У Атланта есть несколько интересных опций. За 225 тысяч рублей его перекрасят в цвет по выбору заказчика. Сигнализацию с автозапуском и турботаймером поставят за 50 тысяч. А еще — предложат противотуманки за баснословные 67 тысяч.

По фотографиям салон выглядит дороже, чем есть на самом деле. Решения архаичные: ни одного подстаканника, полки над стеклом и мест для бумаг нет, вместо розетки — настоящий прикуриватель. Дверь далеко, на нее не облокотиться.

Представители Соллерса уверяли, что в Атланте должна быть регулировка рулевой колонки по углу наклона. И очень удивлялись, что ни на одной из десятка показанных машин ее нет.

На некоторых показанных Атлантах был климат-контроль вместо кондиционера. При наличии спроса его включат в список опций. Штатно стоит простая магнитола, но есть место под полноценную медиасистему.

Как едет?

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Дизель 2.7 подхватывает очень резво. Москву завалило снегом, и смогла себя проявить система стабилизации. Со второй передачи Атлант трогается внатяг, с грузом так уже вряд ли выйдет.

И шумоизоляция — так себе: тарахтение и дрожь мотора слабо изолированы. Ford Transit по этому параметру был на голову выше.

На доставшемся мне фургоне не лучшим образом втыкалась первая передача. Тут непонятно — то ли разработается, притрется, и станет лучше. То ли со временем разболтается, и станет еще хуже. Попробовал на других Атлантах: во всех картина примерно одинаковая. К включению остальных передач претензий нет.

В зависимости от высоты крыши и длины объем фургона варьируется от 7,5 до 12,5 кубометров.

Что требует доработки?

Сиденье водителя расположено далековато от двери, облокотиться на нее невозможно. Ощущать постоянную пустоту слева тяжело, и инстинктивно будешь склоняться вправо, где есть удобный откидной подлокотник. Вот бы поставить такой же и с левой стороны!



Соллерс Атлант 3.5Т L3H2 Длина / ширина / высота / база 5990 / 2098 / 2645 / 3570 мм Количество мест 3 Объем грузового отсека 12 500 л Внутренние длина / ширина грузовой платформы — Полная масса 3490 кг Погрузочная высота 620 мм Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2746 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3200 об/мин; 355 Н·м при 1800–2600 об/мин Трансмиссия задний привод; М6

JAC ВСЕЯ РУСИ Из иномарок на нашем рынке, по сути, остались только китайские. Те же корни теперь и у «российского» автопрома. На доминирующие позиции выходит JAC. Кроссовер JS4 превратился в Москвич 3, за ним последуют другие легковушки. В среднетоннажном сегменте есть КАМАЗ Компас на базе грузовиков JAC N‑серии. Пробел между ними теперь и заполнил Соллерс.

Обзор и видео нового Соболя NN вы найдете тут.

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