Машины новой марки «Соллерс» уже в продаже — журнал За рулем

Машины новой марки «Соллерс» уже в продаже

До конца года планируется реализовать 900 автомобилей.

Материалы по теме
Новые машины «Соллерс» — Арго и Атлант: названы цены

Компания «Соллерс» объявила о старте продаж легких коммерческих автомобилей под собственным брендом.

Цены на Sollers Argo стартуют от 2,5 млн рублей, стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 млн рублей.

Как сообщил генеральный директор «Соллерса» Николай Соболев, в этом году компания планирует продать 900 автомобилей, в течение двух-трех лет — 30 тыс., а в пятилетней перспективе автозавод выйдет на продажи в 50 тыс. машин.

Машины новой марки «Соллерс» уже в продаже

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

В октябре американский Ford продал свою долю (49%) в совместном предприятии Sollers-Ford российскому юрлицу ООО «Соллерс Форд», оставив себе возможность выкупить ее обратно в течение пяти лет.

Машины новой марки «Соллерс» уже в продаже

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров636
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: