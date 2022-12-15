Машины новой марки «Соллерс» уже в продаже

Компания «Соллерс» объявила о старте продаж легких коммерческих автомобилей под собственным брендом.
Цены на Sollers Argo стартуют от 2,5 млн рублей, стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 млн рублей.
Как сообщил генеральный директор «Соллерса» Николай Соболев, в этом году компания планирует продать 900 автомобилей, в течение двух-трех лет — 30 тыс., а в пятилетней перспективе автозавод выйдет на продажи в 50 тыс. машин.
В октябре американский Ford продал свою долю (49%) в совместном предприятии Sollers-Ford российскому юрлицу ООО «Соллерс Форд», оставив себе возможность выкупить ее обратно в течение пяти лет.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС