Названа дата продаж новых автомобилей «Соллерс» — журнал За рулем

Названа дата продаж новых автомобилей «Соллерс»

Ее анонсировало Правительство РФ.

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Машины «Арго» и «Атлант» начнут продавать в декабре 2022 года, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. Данная техника заместит часть западных брендов, покинувших Россию на фоне санкций.

«Автомобили „Соллерс“ заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года», — передает слова Мантурова пресс-служба министерства.

Названа дата продаж новых автомобилей «Соллерс»«Арго»
«Арго»

Названа дата продаж новых автомобилей «Соллерс»«Атлант»
«Атлант»

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Микроавтобус «Атлант» работает на дизеле 139 или 150 лошадиных сил, который соответствует стандарту Евро-5.

Небольшой грузовик «Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки, предназначенных для перевозок внутри города. Идет с дизелем 130 или 147 лошадиных сил. Уровень экологичности — Евро-5.

Крупноузловая сборка этих машин в татарстанской Елабуге стартовала 26 ноября. К середине 2023 года планируется наладить производство полного цикла.

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Источник: Соллерс

Фото: Соллерс и РИА «Новости»

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