Названа дата продаж новых автомобилей «Соллерс»

Машины «Арго» и «Атлант» начнут продавать в декабре 2022 года, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. Данная техника заместит часть западных брендов, покинувших Россию на фоне санкций.
«Автомобили „Соллерс“ заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года», — передает слова Мантурова пресс-служба министерства.
Микроавтобус «Атлант» работает на дизеле 139 или 150 лошадиных сил, который соответствует стандарту Евро-5.
Небольшой грузовик «Арго» — компактный автомобиль бескапотной компоновки, предназначенных для перевозок внутри города. Идет с дизелем 130 или 147 лошадиных сил. Уровень экологичности — Евро-5.
Крупноузловая сборка этих машин в татарстанской Елабуге стартовала 26 ноября. К середине 2023 года планируется наладить производство полного цикла.
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Источник: Соллерс
Фото: Соллерс и РИА «Новости»