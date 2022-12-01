Номинанты Гран-при «За рулем» 2023

Что изменилось на автомобильном рынке РФ?
Вслед за пандемией (2020) и острым дефицитом микрочипов (2021) пришли санкции и исход очень многих брендов. Рынок по итогам 10 месяцев сократился на 60,8%, а новинок стало меньше на 45% — мы насчитали 27 машин вместо 49 в прошлом году.
Сейчас предложение активно расширяется за счет «серых» поставок (уж позвольте оперировать этим привычным еще с девяностых термином вместо официального «параллельного импорта»). По автосалонам стоят модели, которые мы прежде видели только на фотографиях. Быть может, Гран-при следующего года за счет таких новичков перебьет по количеству участников все предыдущие.
Что изменилось в правилах Гран-при «За рулем»?
Если прежде в число номинантов Гран-при «За рулем» входили только абсолютно новые модели, то в этом году, посмотрев трезво на ситуацию, мы добавили к ним рестайлинговые версии. Но не все, а те, у которых заметно изменились внешность или агрегаты. А также те японские и корейские машины, которые формально были нам представлены, но продаваться перестали.
Классов на этот раз всего семь. Делить автомобили в силу их немногочисленности и перекоса в сторону китайских кроссоверов пришлось несколько необычным образом. Впервые у нас так много электромобилей — пять моделей. И они настолько разноплановые, что мы не стали собирать их в одну группу, а приписали к другим машинам тех же сегментов рынка. Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.
Машины оцениваются по трем критериям:
- Техника — понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавляющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.
- Дизайн — субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.
- Практичность — параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию — самый удобный в эксплуатации. Оцените разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.
Как принять участие в голосовании Гран-при «За рулем»?
Голосование проходит в электронном виде. Проголосовать за автомобили, которые кажутся вам лучшими, можно по этой ссылке или кликнув на баннер ниже. В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса три автомобиля! Шанс есть у каждого, кто до конца заполнит анкету Гран-при.
Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Автомобили разыграем 15-го марта 2023 года!
Номинанты Гран-при «За рулем» 2023
1. Легковые автомобили
Легковых моделей и в последние годы с трудом набиралось на пару классов, а в этом — с ними совсем туго. Отсюда и разноплановость: «бюджетник», спорткар, электромобиль и бизнес-седан. Понимаем, что на ваши симпатии неизбежно окажет влияние принадлежность номинантов к тому или иному сегменту, и надеемся на максимальную объективность.
2. Компактные кроссоверы
Три рестайлинга и две абсолютные новинки — неплохой набор. Веста выпала из производства как минимум на год, и в последние месяцы по продажам уступает некоторым китайским моделям. Удастся ли лучшей машине отечественного автопрома после возвращения на конвейер вернуть утраченные позиции? Отчасти ответ подскажет распределение ваших голосов в этой категории.
3. Средние кроссоверы (новые модели)
В прежние годы победителя в этой компании можно было бы предсказать с уверенностью. Теперь всё не так однозначно. Exeed LX небеспочвенно именует себя премиальным. Haval Dargo удивил стилем и вниманием к мелочам. Электрический Skywell ET5 стал большим сюрпризом рынка и припас интересные опции. А вот Kia Sportage рискует остаться энциклопедической редкостью наших дорог — а не потенциальным лидером класса.
4. Средние кроссоверы (рестайлинги)
Гримасы 2022 года: целая категория Гран-при из рестайлинговых машин. Дорогущее китайское кросс-купе Geely Tugella не постоянно, но всё же умудрялось входить в месячные топ‑25 моделей по продажам. А парочка Хавейлов в нём готова прописаться на постоянной основе — причем обеими версиями «семерки».
5. Большие кроссоверы и внедорожники
Не веришь глазам: китайские модели тут в меньшинстве. Увы, но три японских полноприводника остаются у нас «мертвыми душами». Надеемся, что старания автосалонов позволят видеть их в потоке хотя бы изредка, потому что каждая из трех машин харизматична по-своему: рамник с легковыми повадками от Isuzu, небывало роскошный Lexus и совершивший огромный качественный скачок Nissan.
6. Коммерческие автомобили
Три очень разноплановые модели. Пикап Rich 6 вышел на благодатную почву: два из трех бестселлеров сегмента — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — нас покинули. Captain-T тоже подоспел вовремя, когда среди полуторок фактически есть только Газель и прошлогодняя новинка JAC N25/N35. Wolv постарается привить российским службам доставки любовь к электрическим микрогрузовикам для районной развозки.
7. Семейные автомобили
Их сложно сравнивать, но всё-таки они вместе. Staria — космический по дизайну и отлично оснащенный минивэн. Его начали ввозить в Россию по-серому задолго до всех потрясений и официальной премьеры в нашей стране. И продолжат впредь: машина соотечественникам интересна. Evolute i‑Van — это обрусевший китайский Dongfeng Lingzhi, а совсем в оригинале — Mitsubishi Space Gear 1994 года. Да еще и электрический. Но возрожденный завод под Липецком возлагает на него большие надежды.
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3 Лады для читателей «За рулем»
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.