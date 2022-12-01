Номинанты Гран-при «За рулем» 2023

Самая престижная в России автомобильная премия — Гран-при «За рулем» — стартует по графику.

Что изменилось на автомобильном рынке РФ?

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Вслед за пандемией (2020) и острым дефицитом микрочипов (2021) пришли санкции и исход очень многих брендов. Рынок по итогам 10 месяцев сократился на 60,8%, а новинок стало меньше на 45% — мы насчитали 27 машин вместо 49 в прошлом году.

Сейчас предложение активно расширяется за счет «серых» поставок (уж позвольте оперировать этим привычным еще с девяностых термином вместо официального «параллельного импорта»). По автосалонам стоят модели, которые мы прежде видели только на фотографиях. Быть может, Гран-при следующего года за счет таких новичков перебьет по количеству участников все предыдущие.

Что изменилось в правилах Гран-при «За рулем»?

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Если прежде в число номинантов Гран-при «За рулем» входили только абсолютно новые модели, то в этом году, посмотрев трезво на ситуацию, мы добавили к ним рестайлинговые версии. Но не все, а те, у которых заметно изменились внешность или агрегаты. А также те японские и корейские машины, которые формально были нам представлены, но продаваться перестали.

Классов на этот раз всего семь. Делить автомобили в силу их немногочисленности и перекоса в сторону китайских кроссоверов пришлось несколько необычным образом. Впервые у нас так много электромобилей — пять моделей. И они настолько разноплановые, что мы не стали собирать их в одну группу, а приписали к другим машинам тех же сегментов рынка. Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.

Машины оцениваются по трем критериям:

Техника — понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.

— понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций. Дизайн — субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.

— субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час. Практичность — параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию — самый удобный в эксплуатации. Оцените разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.

Как принять участие в голосовании Гран-при «За рулем»?

Голосование проходит в электронном виде. Проголосовать за автомобили, которые кажутся вам лучшими, можно по этой ссылке или кликнув на баннер ниже. В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса три автомобиля! Шанс есть у каждого, кто до конца заполнит анкету Гран-при.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Автомобили разыграем 15-го марта 2023 года!

Номинанты Гран-при «За рулем» 2023

1. Легковые автомобили

Легковых моделей и в последние годы с трудом набиралось на пару классов, а в этом — с ними совсем туго. Отсюда и разноплановость: «бюджетник», спорткар, электромобиль и бизнес-седан. Понимаем, что на ваши симпатии неизбежно окажет влияние принадлежность номинантов к тому или иному сегменту, и надеемся на максимальную объективность.

101. Лада Веста NG. Седан/универсал, 106–122 л.с., передний привод; № 4, 9, 2022 102. Audi RS4/RS5 Sportback. Купе / хэтчбек / универсал, 450 л.с., полный привод; № 2, 2022

103. Evolute i-Pro. Седан, 150 л.с., передний привод; № 11, 12, 2022 104. Kia K9. Седан, 249 л.с., полный привод

2. Компактные кроссоверы

Три рестайлинга и две абсолютные новинки — неплохой набор. Веста выпала из производства как минимум на год, и в последние месяцы по продажам уступает некоторым китайским моделям. Удастся ли лучшей машине отечественного автопрома после возвращения на конвейер вернуть утраченные позиции? Отчасти ответ подскажет распределение ваших голосов в этой категории.

201. Лада Веста SW Cross NG. Универсал, 106–122 л.с., передний привод; № 4, 2022 202. Changan CS35 Plus. Универсал, 128 л.с., передний привод; № 11, 2022

203. Chery Tiggo 4 Pro. Универсал, 113–147 л.с., передний привод; № 10, 11, 2022 204. Evolute i-Joy. Универсал, 176 л.с., передний привод; № 9, 2022 205. Omoda C5. Универсал, 147 л.с., передний привод; № 12, 2022

3. Средние кроссоверы (новые модели)

В прежние годы победителя в этой компании можно было бы предсказать с уверенностью. Теперь всё не так однозначно. Exeed LX небеспочвенно именует себя премиальным. Haval Dargo удивил стилем и вниманием к мелочам. Электрический Skywell ET5 стал большим сюрпризом рынка и припас интересные опции. А вот Kia Sportage рискует остаться энциклопедической редкостью наших дорог — а не потенциальным лидером класса.

301. Exeed LX. Универсал, 147 л.с., передний привод; № 5, 2022 302. Haval Dargo. Универсал, 192 л.с., передний/полный привод; № 7, 9, 10, 11, 2022

303. Kia Sportage. Универсал, 150–190 л.с., передний / полный привод 304. Skywell ET5. Универсал, 204 л.с., передний привод; № 12, 2022

4. Средние кроссоверы (рестайлинги)

Гримасы 2022 года: целая категория Гран-при из рестайлинговых машин. Дорогущее китайское кросс-купе Geely Tugella не постоянно, но всё же умудрялось входить в месячные топ‑25 моделей по продажам. А парочка Хавейлов в нём готова прописаться на постоянной основе — причем обеими версиями «семерки».

401. Changan CS55 Plus. Универсал, 181 л.с., передний привод 402. Geely Tugella. Купе-кроссовер, 238 л.с., полный привод

403. Haval F7/F7x. Универсал / купе-кроссовер, 150–190 л.с., передний/полный привод; № 4, 2022 404. Subaru Forester. Универсал, 150–185 л.с., полный привод; № 3, 4, 2022

5. Большие кроссоверы и внедорожники

Не веришь глазам: китайские модели тут в меньшинстве. Увы, но три японских полноприводника остаются у нас «мертвыми душами». Надеемся, что старания автосалонов позволят видеть их в потоке хотя бы изредка, потому что каждая из трех машин харизматична по-своему: рамник с легковыми повадками от Isuzu, небывало роскошный Lexus и совершивший огромный качественный скачок Nissan.

501. Chery Tiggo 8. Универсал, 147 л.с., передний привод; № 5, 6, 2022 502. Exeed TXL. Универсал, 186–197 л.с., полный привод; № 2, 9, 2022

503. Isuzu Mu-X. Универсал, 190 л.с., полный привод; № 3, 4, 5, 2022 504. Lexus LX. Универсал, 299–415 л.с., полный привод; № 12, 2021; № 2, 2022 505. Nissan Pathfinder. Универсал, 275 л.с., полный привод; № 3, 2022

6. Коммерческие автомобили

Три очень разноплановые модели. Пикап Rich 6 вышел на благодатную почву: два из трех бестселлеров сегмента — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — нас покинули. Captain-T тоже подоспел вовремя, когда среди полуторок фактически есть только Газель и прошлогодняя новинка JAC N25/N35. Wolv постарается привить российским службам доставки любовь к электрическим микрогрузовикам для районной развозки.

601. Dongfeng Captain-T. Грузовик, 128 л.с., задний привод 602. Dongfeng Rich 6. Пикап, 163 л.с., полный привод; № 2, 2022 603. Wolv FC25. Грузовик, 41 л.с., задний привод; № 7, 2022

7. Семейные автомобили

Их сложно сравнивать, но всё-таки они вместе. Staria — космический по дизайну и отлично оснащенный минивэн. Его начали ввозить в Россию по-серому задолго до всех потрясений и официальной премьеры в нашей стране. И продолжат впредь: машина соотечественникам интересна. Evolute i‑Van — это обрусевший китайский Dongfeng Lingzhi, а совсем в оригинале — Mitsubishi Space Gear 1994 года. Да еще и электрический. Но возрожденный завод под Липецком возлагает на него большие надежды.

701. Evolute i-Van. Минивэн, 122 л.с., задний привод 702. Hyundai Staria, минивэн, 177–249 л.с., передний/полный привод; № 3, 2022

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.