Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод

Я так и не смог решить, в каких оттенках Staria смотрится выигрышнее. Если вам нравится огромная площадь остекления, выбирайте светлый кузов, на котором «аквариум» будет выделяться. Нет — покупайте темную машину, и она уберет нестандартный эффект от огромных окон. Но в обоих случаях улучшит облик тонировка задней полусферы, которой нет даже в топовых комплектациях.
Кстати, в палитре есть желтый цвет для такси.
Просторно?
Staria предлагает два варианта салона — на семь или восемь мест. Первый имеет два раздельных кресла повышенной комфортности посередине. У второго на втором и третьем рядах стоят трехместные диваны. Две версии при одинаковой длине кузова имеют разную грузовместимость и трансформацию салона.
Восьмиместная «народная» Staria оставляет как минимум 831 л в багажнике. Второй ряд можно сдвинуть на 100 мм вперед, третий — на 400 мм. В результате увеличите объем для груза до 1303 л. Это «под шторку», не складывая спинок. Последние легким движением руки ложатся в ровную горизонталь. До передних сидений войдет хоть холодильник, а в дальней поездке будет удобно устроиться на ночлег прямо в машине. Правда, снять диваны так же легко, как в вэнах Ситроена/Пежо/Опеля, и превратить машину в фургон не выйдет: нужны инструмент и помощник.
В семиместной Старии с точки зрения большого груза всё гораздо грустнее. За спинками третьего ряда остаются жалкие 117 л. Для сравнения: в Оке было по паспорту 210 л. Если сдвинуть на 160 мм второй ряд и на 300 мм третий, получите максимум 431 л. Почему так мало? Потому что это VIP-шаттл с нескладывающимися в горизонталь креслами второго ряда. Вместо холодильника впихнете максимум маломерный морозильник.
Что для VIP-пассажира?
Раздельные кресла второго ряда не хуже любимого дачного кресла-качалки. Любые позы вплоть до почти лежачей, обогрев, вентиляция. Не хватает только массажера, который есть, например, в китайском GAC GN8. Даже в самом горизонтальном положении на третьем ряду за мной может сидеть взрослый человек. Главное, чтобы без насморка, а то его голова оказывается аккурат над моей.
Абсолютный комфорт? Увы, нет. Блок управления микроклиматом почему-то установлен не по центру потолка, как у всех конкурентов, а над правой дверью. Левый пассажир оказывается зависим от правого. И оба вынуждены просить водителя оперировать шторкой панорамной крыши: управление есть только спереди. На консоли между передними сиденьями есть USB-порты. Заряжаемые смартфоны можно пристроить близ них, но хотелось бы — прямо на креслах. Не помешали бы кармашки, чтобы не приходилось тянуться за гаджетами. Есть розетка на 220 В, но чтобы работать на ноутбуке нет столиков.
А за форточки на боковых окнах второго и третьего рядов — спасибо. Когда-нибудь Старии состарятся, кондиционер сломается, и тогда открывающиеся секции спасут пассажиров от духоты.
Передние сиденья принимают седоков не хуже. Поясничный упор настраивается по высоте и по вылету, подушка — по углу наклона, подголовник мягкий и старается поддержать голову с боков. Массажера снова нет. Жаль, пригодился бы даже примитивный, который разгоняет кровь в спине движениями валика поясничной поддержки. Как проехавший из Владивостока до Москвы на вэне Opel Zafira Life с такой функцией могу сказать: мелочь, но очень приятная.
В коротких поездках консоль между передними сиденьями — благо. В ней и пара подстаканников, и вместительный бокс, и просторная полка сверху. Но в дальнем путешествии пригодился бы свободный проход, как в том же Опеле. Он позволяет сходить назад переодеться, отдохнуть, пошарить в пакетах с едой. Идеальным вариантом был бы съемный бокс. Нужен — поставил, не нужен — снял с фиксаторов одним движением. Но нет: в Старии проход перегорожен навечно.
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ОСНАЩЕНИЕ: ЕСТЬ СТРАННОСТИ
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Staria неплохо оснащена. Уже в «базе» есть обогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, телематика Bluelink, камера заднего вида с парктроником. Во второй комплектации добавляют литые диски, шторки безопасности, передний парктроник и светодиодные фары.
Но вот парадокс: копеечный очечник не получите ни за какие деньги. Про датчик дождя создатели машины забыли — его тоже не предусмотрено в принципе. Но больше всего удивляет климат-контроль. Для задней части салона есть отдельная зона, зато водитель и правый пассажир должны довольствоваться единой настройкой.
За стеклом
Помните старые Жигули и Самары, в которых концевик считал дверь закрытой, когда ей было ещё сантиметров 15 до первого щелчка замка? В Старии я тоже не верил погасшему плафону. Всё дело в огромной площади остекления. Окна так сильно уходят вниз, что боковым зрением постоянно считаешь створки открытыми.
Из-за этого случилось еще одно сходство с древними Самарами: стекло не уходит целиком в переднюю дверь. Многие водители будут испытывать дискомфорт с левым локтем: подоконник оказался слишком низко. Зато с «грузовой» точки зрения обшивка двери шикарна, на ней сразу три разноформатных кармана. Помимо них, в Старии куча мест, куда можно пристроить вещи.
Моторы какие? Полный привод есть?
В гамме есть бензиновый атмосферник 3.5 V6 мощностью 249 сил. Расход — 14,5 л/100 км в городе даже по паспорту. Вдобавок с ним сочетается только передний привод.
Совсем другое дело — дизель 2.2 модели D4HB. В отличие от нового «алюминиевого» мотора D4HE, который ставится на Kia Carnival, этот построен на базе старого чугунного блока цилиндров. Должен быть надежным!
Скромная на бумаге динамика (12,4–13,5 с) на деле оказывается весьма достойной. Только на сочинских серпантинах начал ощущаться недостаток тяги, который можно нивелировать выбором спортивного режима.
А главное — с дизелем можно получить полный привод. Задние колеса подключаются автоматически, но есть и клавиша принудительной блокировки межосевой муфты. Нашел в горах занесенный мокрым снегом проселок и проверил — небесполезная штука. Хотя дорожный просвет для огромной машины не выдающийся — я намерил 18 см. Защиты нет.
Дизель ненавязчиво вибрирует всегда, а звуком начинает раздражать после 3000 об/мин. Восьмиступенчатый автомат толков и быстро понимает, чего от него хотят. Если хочется пошустрее, его мозговую деятельность можно простимулировать подрулевыми лепестками смены передач. Хотя ума не приложу, зачем это минивэну. По части шумоизоляции Staria с двойными стеклами передних дверей неплоха — но они есть только на VIP-версиях. Раздражает лишь звонкий пескоструй по порогам. В колесных арках при этом тихо.
С подвеской интересный парадокс. На первом и третьем рядах ее хвалишь: мягкая и энергоемкая. А вот сидя посередине, получаешь неприятные тычки в спину. Хотя, казалось бы, именно в центре колесной базы их быть не должно! Не криминально, но на фоне комфорта на других рядах это заметно.
Что в итоге?
Hyundai Staria не лишена огрехов. Но комбинация дизеля, автомата и полного привода у Старии — это отменно. А доступно оно аж в пяти комплектациях, максимальная из которых по прайсу слегка выходит за 4 млн рублей.
|Дизель + автомат + полный привод
|Где датчик дождя и раздельный «климат» спереди?
Hyundai Staria 2.2 CRDi AWD
- Длина / ширина / высота / база 5253 / 1997 / 1990 / 3273 мм
- Объем багажника (без складывания сидений) 117–1303 л
- Снаряженная / полная масса 2430 / 3030 кг
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2199 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3800 об/мин; 430 Н·м при 1500–2500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 13,5 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива ДТ / 75 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,4 / 7,0 / 8,2 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А8
ГРУЗОСТАРИЯ
Впервые в истории минивэнов Hyundai в Россию будет официально поставляться грузовая версия. Staria-фургон стоит от 2,15 млн рублей. Дизель тот же, 177‑сильный, но коробка механическая. В минимальное оснащение вошли электропакет, обогрев сидений, датчик света, четыре подушки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, сдвижные двери по обеим сторонам. За доплату — автомат, кондиционер, обогревы руля и ветрового стекла, климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, медиасистема.
Полная масса по умолчанию 2490 кг, чтобы можно было ездить по всем улицам Москвы. Но если надо, получите абсолютно такую же машину, у которой в документах будут прописаны предельные 3150 кг. Грузовой отсек объемом без малого пять кубометров. Он вмещает три европалеты, причем они легко входят и через боковые створки.
КОНКУРЕНТЫ
Ближайший родственник Hyundai Staria — Kia Carnival. Платформа та же, N3, но Kia почти на 10 см короче и на 24 см ниже. Дизель на Карнивале более современный, 199‑сильный, а вот полного привода нет. Машина стоит от 3,04 до 4,17 млн рублей (здесь и далее цены указаны по состоянию на начало февраля 2022 года. — Прим. ред.). Мотор 3.5 V6 тоже есть, но только в старшей комплектации.
Калужские близнецы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life агрегатами попроще: дизель 2.0 на 150 сил и 6‑ступенчатые механика и автомат. Потолок — 3,54 млн рублей. Полноприводные версии идут исключительно с механической коробкой (до 3,41 млн).
Китайский GAC GN8 представлен лишь в бизнес-комплектации с раздельными креслами второго ряда. Цена — от 2,84 до 3,5 млн рублей.
Фото: Hyundai
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