Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод

У минивэна Hyundai Staria необычная внешность. И у него есть грузовая версия.

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Я так и не смог решить, в каких оттенках Staria смотрится выигрышнее. Если вам нравится огромная площадь остекления, выбирайте светлый кузов, на котором «аквариум» будет выделяться. Нет — покупайте темную машину, и она уберет нестандартный эффект от огромных окон. Но в обоих случаях улучшит облик тонировка задней полусферы, которой нет даже в топовых комплектациях.

Кстати, в палитре есть желтый цвет для такси.

Просторно?

Staria предлагает два варианта салона — на семь или восемь мест. Первый имеет два раздельных кресла повышенной комфортности посередине. У второго на втором и третьем рядах стоят трехместные диваны. Две версии при одинаковой длине кузова имеют разную грузовместимость и трансформацию салона.

Фары выглядят круто, но светят недалеко и лишены каких-либо дополнительных функций, кроме автодальнего.

Восьмиместная «народная» Staria оставляет как минимум 831 л в багажнике. Второй ряд можно сдвинуть на 100 мм вперед, третий — на 400 мм. В результате увеличите объем для груза до 1303 л. Это «под шторку», не складывая спинок. Последние легким движением руки ложатся в ровную горизонталь. До передних сидений войдет хоть холодильник, а в дальней поездке будет удобно устроиться на ночлег прямо в машине. Правда, снять диваны так же легко, как в вэнах Ситроена/Пежо/Опеля, и превратить машину в фургон не выйдет: нужны инструмент и помощник.

Капот узенький: с обслуживанием могут быть тонкости.

В семиместной Старии с точки зрения большого груза всё гораздо грустнее. За спинками третьего ряда остаются жалкие 117 л. Для сравнения: в Оке было по паспорту 210 л. Если сдвинуть на 160 мм второй ряд и на 300 мм третий, получите максимум 431 л. Почему так мало? Потому что это VIP-шаттл с нескладывающимися в горизонталь креслами второго ряда. Вместо холодильника впихнете максимум маломерный морозильник.

Что для VIP-пассажира?

Раздельные кресла второго ряда не хуже любимого дачного кресла-качалки. Любые позы вплоть до почти лежачей, обогрев, вентиляция. Не хватает только массажера, который есть, например, в китайском GAC GN8. Даже в самом горизонтальном положении на третьем ряду за мной может сидеть взрослый человек. Главное, чтобы без насморка, а то его голова оказывается аккурат над моей.

Для Hyundai необычно решение с приборкой, на которую нужно смотреть поверх руля. Удобно: почти как проекционный экран. Все элементы панели типовые, но в Старии сошлись в нестандартную картинку.

Наверху передней панели есть два «газелевских» бардачка. USB-порт засунуть хотя бы в один корейцы не догадались. На полноприводной Старии можно превентивно заблокировать межосевую муфту.

Абсолютный комфорт? Увы, нет. Блок управления микроклиматом почему-то установлен не по центру потолка, как у всех конкурентов, а над правой дверью. Левый пассажир оказывается зависим от правого. И оба вынуждены просить водителя оперировать шторкой панорамной крыши: управление есть только спереди. На консоли между передними сиденьями есть USB-порты. Заряжаемые смартфоны можно пристроить близ них, но хотелось бы — прямо на креслах. Не помешали бы кармашки, чтобы не приходилось тянуться за гаджетами. Есть розетка на 220 В, но чтобы работать на ноутбуке нет столиков.

А за форточки на боковых окнах второго и третьего рядов — спасибо. Когда-нибудь Старии состарятся, кондиционер сломается, и тогда открывающиеся секции спасут пассажиров от духоты.

В топ-комплектации Premium появляется панорамная крыша и исчезают полки над ветровым стеклом.

Задний блок управления микроклиматом зачем-то сместили вправо, где он доступен не всем пассажирам. Staria облегчает общение в салоне изо всех сил. Голос водителя транслируется через динамики задним пассажирам — этим уже не удивить. Но есть ее и видеокамера над вторым рядом, картинка с которой идет на центральный дисплей: водитель и правый пассажир могут видеть при беседе сидящих сзади. На презентации нам сказали, что функция не работает на ходу. Однако всё отлично функционирует.

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Передние сиденья принимают седоков не хуже. Поясничный упор настраивается по высоте и по вылету, подушка — по углу наклона, подголовник мягкий и старается поддержать голову с боков. Массажера снова нет. Жаль, пригодился бы даже примитивный, который разгоняет кровь в спине движениями валика поясничной поддержки. Как проехавший из Владивостока до Москвы на вэне Opel Zafira Life с такой функцией могу сказать: мелочь, но очень приятная.

В коротких поездках консоль между передними сиденьями — благо. В ней и пара подстаканников, и вместительный бокс, и просторная полка сверху. Но в дальнем путешествии пригодился бы свободный проход, как в том же Опеле. Он позволяет сходить назад переодеться, отдохнуть, пошарить в пакетах с едой. Идеальным вариантом был бы съемный бокс. Нужен — поставил, не нужен — снял с фиксаторов одним движением. Но нет: в Старии проход перегорожен навечно.

ОСНАЩЕНИЕ: ЕСТЬ СТРАННОСТИ Материалы по теме Авторынок-2021: дефицит, накрутки... Так это была белая полоса?! Staria неплохо оснащена. Уже в «базе» есть обогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, телематика Bluelink, камера заднего вида с парктроником. Во второй комплектации добавляют литые диски, шторки безопасности, передний парктроник и светодиодные фары. Но вот парадокс: копеечный очечник не получите ни за какие деньги. Про датчик дождя создатели машины забыли — его тоже не предусмотрено в принципе. Но больше всего удивляет климат-контроль. Для задней части салона есть отдельная зона, зато водитель и правый пассажир должны довольствоваться единой настройкой.

За стеклом

Помните старые Жигули и Самары, в которых концевик считал дверь закрытой, когда ей было ещё сантиметров 15 до первого щелчка замка? В Старии я тоже не верил погасшему плафону. Всё дело в огромной площади остекления. Окна так сильно уходят вниз, что боковым зрением постоянно считаешь створки открытыми.

Из-за этого случилось еще одно сходство с древними Самарами: стекло не уходит целиком в переднюю дверь. Многие водители будут испытывать дискомфорт с левым локтем: подоконник оказался слишком низко. Зато с «грузовой» точки зрения обшивка двери шикарна, на ней сразу три разноформатных кармана. Помимо них, в Старии куча мест, куда можно пристроить вещи.

В максимальной комплектации сиденья отделаны наппой, которую можно выбирать из четырех цветов. В «базе» сиденья тканевые, промежуточным версиям положено сочетание искусственной и простой натуральной кожи.

Для полной релаксации VIP-креслам не хватает функции массажа. Впрочем, они и без нее хороши. Версия попроще тоже комфортна, но из удобств предлагает только регулировку спинки по углу наклона.

Моторы какие? Полный привод есть?

В гамме есть бензиновый атмосферник 3.5 V6 мощностью 249 сил. Расход — 14,5 л/100 км в городе даже по паспорту. Вдобавок с ним сочетается только передний привод.

Совсем другое дело — дизель 2.2 модели D4HB. В отличие от нового «алюминиевого» мотора D4HE, который ставится на Kia Carnival, этот построен на базе старого чугунного блока цилиндров. Должен быть надежным!

По периметру бокса через серебристую накладку проступает фоновая подсветка (цвет меняется). Она же есть в дверях, где из-за рифленых панелей тоже смотрится красиво. До многофункциональной консоли с сидений второго ряда тянуться неудобно.

Скромная на бумаге динамика (12,4–13,5 с) на деле оказывается весьма достойной. Только на сочинских серпантинах начал ощущаться недостаток тяги, который можно нивелировать выбором спортивного режима.

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А главное — с дизелем можно получить полный привод. Задние колеса подключаются автоматически, но есть и клавиша принудительной блокировки межосевой муфты. Нашел в горах занесенный мокрым снегом проселок и проверил — небесполезная штука. Хотя дорожный просвет для огромной машины не выдающийся — я намерил 18 см. Защиты нет.

Дизель ненавязчиво вибрирует всегда, а звуком начинает раздражать после 3000 об/мин. Восьмиступенчатый автомат толков и быстро понимает, чего от него хотят. Если хочется пошустрее, его мозговую деятельность можно простимулировать подрулевыми лепестками смены передач. Хотя ума не приложу, зачем это минивэну. По части шумоизоляции Staria с двойными стеклами передних дверей неплоха — но они есть только на VIP-версиях. Раздражает лишь звонкий пескоструй по порогам. В колесных арках при этом тихо.

Hyundai Staria. Цена в России от 2 999 000 ₽

С подвеской интересный парадокс. На первом и третьем рядах ее хвалишь: мягкая и энергоемкая. А вот сидя посередине, получаешь неприятные тычки в спину. Хотя, казалось бы, именно в центре колесной базы их быть не должно! Не криминально, но на фоне комфорта на других рядах это заметно.

Что в итоге?

Hyundai Staria не лишена огрехов. Но комбинация дизеля, автомата и полного привода у Старии — это отменно. А доступно оно аж в пяти комплектациях, максимальная из которых по прайсу слегка выходит за 4 млн рублей.

Огромные задние фонари — с пиксельным узором. Дворник на пятой двери есть, он прячется под верхним спойлером.

Дизель + автомат + полный привод Где датчик дождя и раздельный «климат» спереди?

Hyundai Staria 2.2 CRDi AWD

Длина / ширина / высота / база 5253 / 1997 / 1990 / 3273 мм

5253 / 1997 / 1990 / 3273 мм Объем багажника (без складывания сидений) 117–1303 л

117–1303 л Снаряженная / полная масса 2430 / 3030 кг

2430 / 3030 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2199 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3800 об/мин; 430 Н·м при 1500–2500 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2199 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 3800 об/мин; 430 Н·м при 1500–2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,5 с

13,5 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 75 л

ДТ / 75 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,4 / 7,0 / 8,2 л / 100 км

10,4 / 7,0 / 8,2 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8