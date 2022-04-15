Новый китайский кроссовер: а к нему стоит присмотреться!

Exeed, премиальный суббренд китайской марки Chery, представил младшую модель - компактный LX. По размерам он такой же, как Volkswagen Tiguan. А как в остальном?

На месте водителя

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Китайцы научились делать качественные интерьеры. Пластик не издает химического запаха, все панели подогнаны точно.

Водительское сиденье удачно скроено, у него есть выраженная боковая поддержка. Правда, не хватает диапазона регулировки по высоте.

Кресло установлено так, что даже человек среднего роста сидит высоко. На перекрестках приходится пригибать голову, так как передний край крыши перекрывает обзор!

Сзади удобно

Вряд ли кто-то выскажет претензии к посадке, количеству свободного места и наличию приятных опций. В спинках передних сидений есть углубления, чтобы для ног было больше пространства. Центральный туннель невысок и не мешается в ногах.

По заводским данным, багажник вмещает 412 литров. Сомнительно! Скорее всего, это с учетом объема подполья. Боковины отделаны мягким ворсом, который по сравнению с пластиком дольше сохраняет товарный вид.

Для второго ряда есть только один дефлектор вентиляции. Если сзади два человека, им придется делиться теплом или прохладой.

Едет бодро

Exeed LX построен на модульной платформе Т1Х, на которой базируются уже знакомые Chery Tiggo 7 или 8. Паркетник неплохо рулится, плавность хода тоже неплохая. Только мелкие неровности транслируются слишком явно. Хотелось бы лучшей шумоизоляции в салоне.

Мощности 147 л.с. 1,5-литрового турбодвигателя хватает небольшому кроссоверу — разгоняется он бодро. В паре с мотором трудится вариатор, который лучше и быстрее меняет передаточное число, нежели китайский робот с двумя сцеплениями.

Полноприводных версий нет. Exeed LX доступен только с передними ведущими. И при съезде с асфальта нужно это помнить.

Ждать внедорожных подвигов от Exeed LX не стоит: только передний привод и меньше 19 см под пластиковым пыльником двигателя.

А что с надежностью?

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Вопрос с надежностью китайских автомобилей сейчас стоит даже острее, чем раньше. Двигатель Exeed LX — наддувный мотор Chery SQRE4T15C. Это собственная разработка, хотя создавался он не без помощи европейских инженеров. Собирают двигатель полностью из китайских комплектующих.

Даже такие важные элементы, как турбокомпрессор, производятся в Китае. Турбина носит имя Garrett, но сделана в Шанхае. Форсунки также китайские (компания United Automotive Electronic System) и почти в точности повторяют изделия фирмы Bosch (но не взаимозаменяемы).

Вариатор 025CHC считается собственной разработкой. Были случаи, когда аналогичная коробка на кроссоверах Chery «умирала» до 50 тысяч километров. Насколько эта история массовая, покажет время.

Китайские производители имеют странную любовь к сокрытию двигателя максимальным числом декоративных щитков. Спасибо, что хоть крышку бачка омывателя не закрыли.

Умеет прислушиваться

Exeed LX понимает человеческую речь! Среди интересных функций есть распознавание голосовых команд. Сначала нужно сказать: «Привет, Exeed». А затем произнести команду. Голосом можно открыть или закрыть окна, люк в крыше, управлять климат-контролем или медиасистемой.

Медиасистема распознает голосовые команды.

А сколько стоит?

Exeed LX производит в целом приятное впечатление. Доступны лишь две комплектации (обе переднеприводные). Базовая Luxury стоит 2 739 900 рублей. Более дорогая Prestige — 3 039 900 рублей. Кстати, Volkswagen Tiguan в схожих по оснащению версиях обойдется дороже.

Безопасно парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида.

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