Гран-при «За рулем» 2026 — голосование завершено!

Читатели «За рулем» выбрали лучшие новинки авторынка России 2025 года

Спешим объявить, что голосование Гран-при «За рулем» 2026 завершилось – в момент выхода этой публикации мы останавливаем процесс!

От души благодарим всех читателей, согласившихся принять участие в таком важном и масштабном действе. Стоит напомнить, что участникам нашего большого народного жюри предстояло определить лучшие новинки, появившиеся на легковом авторынке России в течение прошлого года. Всего таких новинок оказалось 54, мы поделили их на 10 классов. Спасибо всем, кто откликнулся, потратил время и высказал свое мнение!

Совсем скоро мы подведем итоги нашей премии и, как и обещали, разыграем среди всех участников новенький автомобиль Lada Iskra SW Cross

Желаем удачи каждому из вас! И не прощаемся – розыгрыш автомобиля состоится 11 марта!