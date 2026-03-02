Гран-при
Гран-при «За рулем» 2026 — голосование завершено!
2 марта
Читатели «За рулем» выбрали лучшие новинки...
Гран-при «За рулем» 2026 — голосование завершено!

Читатели «За рулем» выбрали лучшие новинки авторынка России 2025 года

Спешим объявить, что голосование Гран-при «За рулем» 2026 завершилось – в момент выхода этой публикации мы останавливаем процесс!

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026

От души благодарим всех читателей, согласившихся принять участие в таком важном и масштабном действе. Стоит напомнить, что участникам нашего большого народного жюри предстояло определить лучшие новинки, появившиеся на легковом авторынке России в течение прошлого года. Всего таких новинок оказалось 54, мы поделили их на 10 классов. Спасибо всем, кто откликнулся, потратил время и высказал свое мнение!

Гран-при «За рулем» 2026 — голосование завершено!

Совсем скоро мы подведем итоги нашей премии и, как и обещали, разыграем среди всех участников новенький автомобиль Lada Iskra SW Cross

Желаем удачи каждому из вас! И не прощаемся – розыгрыш автомобиля состоится 11 марта!

Иннокентий Кишкурно
02.03.2026 
