Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross от «За рулем» — не пропустите трансляцию!

11 марта среди участников голосования Гран-при «За рулем» разыгрываем автомобиль

Друзья! Вот и наступило время разыграть новенький автомобиль Lada Iskra SW Cross среди участников голосования Гран-при «За рулем».

Если вы заполнили анкету, значит, у вас есть серьезные шансы стать обладателем этого замечательного приза.

Хотим сказать огромное спасибо каждому, кто вошел в большое народное жюри и прошел этот путь вместе с нами!

Выбор был непростой – 54 яркие новинки, разделенные на 10 классов. Спасибо всем, кто нашел время, изучил модели и поделился своим мнением.

Желаем удачи каждому из вас! И не забудьте – розыгрыш автомобиля состоится 11 марта в 13:00 (по московскому времени)!

Совсем скоро имя счастливчика будет названо, и не удивляйтесь, если в этот день именно вам позвонит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Всем удачи!