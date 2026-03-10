Гран-при
Назван идеальный пробег для покупки подержанной машины
10 марта
«Автостат»: 89% россиян хотят купить б/у машину...
Интеллектуальная защита на дороге: представлен технологичный видеорегистратор 4K
10 марта
Опубликован обзор видеорегистратора INTEGO Kite...
Geely Galaxy Cruiser
10 марта
Конкурент Land Rover: Geely показала фото нового брутального внедорожника
Geely опубликовала первые изображения нового...

Розыгрыш автомобиля Lada Iskra SW Cross от «За рулем» — не пропустите трансляцию!

11 марта среди участников голосования Гран-при «За рулем» разыгрываем автомобиль

Друзья! Вот и наступило время разыграть новенький автомобиль Lada Iskra SW Cross среди участников голосования Гран-при «За рулем».

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026

Если вы заполнили анкету, значит, у вас есть серьезные шансы стать обладателем этого замечательного приза.

Хотим сказать огромное спасибо каждому, кто вошел в большое народное жюри и прошел этот путь вместе с нами!

Выбор был непростой – 54 яркие новинки, разделенные на 10 классов. Спасибо всем, кто нашел время, изучил модели и поделился своим мнением.

Желаем удачи каждому из вас! И не забудьте – розыгрыш автомобиля состоится 11 марта в 13:00 (по московскому времени)!

Совсем скоро имя счастливчика будет названо, и не удивляйтесь, если в этот день именно вам позвонит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Всем удачи!

«За рулем»
Фото:
«За рулем»
10.03.2026 
Фото:
«За рулем»
