Партнеры Гран-при «За рулем» 2026

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — холдинг Cordiant.

Холдинг «Кордиант» – один из крупнейших производителей шин в РФ с пятью производственными площадками, среди которых – заводы АО «Кордиант» в Омске и Ярославле, а также предприятия, выкупленные у иностранных собственников: бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас – заводы Gislaved). Общая производственная мощность холдинга «Кордиант» – до 15 млн шин в год.

Холдинг производит широкий ассортимент продукции, включающей всю продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин, отвечающую любым запросам клиентов. В портфель холдинга входят шинные бренды Gislaved, Cordiant, Torero, Tunga (легковые и легкогрузовые шины) и Cordiant Professional и TyRex All Steel (грузовые ЦМК и комбинированные шины).

Продукция «Кордиант» продается через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую свыше 300 партнеров во всех регионах России.

В состав холдинга входит НТЦ «Интайр» – научно-технический центр, основанный в 2009 году. Центр занимается разработкой новейших продуктов и технологий для промышленных активов, входящих в холдинг «Кордиант». Центральный офис НТЦ «Интайр» находится в Москве, подразделения центра расположены в Калуге, Ульяновске, Омске и Ярославле.

Аналитический партнер — Институт Человека РОМИР

Сайт - https://romir.ru/

Институт Человека РОМИР является лидером научно-практических исследований в России в сферах психологии, социологии, маркетинга, демографии и статистики. Мы представляем крупнейшее сообщество ученых-практиков, опирающееся на фундамент социальных наук и развивающее инновационные инструменты. С 1987 года мы сотрудничаем с университетами, бизнесом, государственными учреждениями и общественными организациями, стремясь сделать мир светлее.

Заполнить анкету Гран-при «За рулем» 2026

  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2026 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
