Гран-при «За рулем» 2025 — мы подарили автомобили читателям!

Трое участников Гран-при «За рулем» стали владельцами новых автомобилей Lada

В 2025 году наша традиция дарить читателям новые автомобили не прервалась. 17 апреля в одном из московских автосалонов «Лада Техинком» мы вручили ключи от новеньких авто трем счастливчикам. К слову, традиция существует ровно 20 лет, а сама наша премия уже разменяла четвертый десяток!

Рассказываем, как все было в этот раз.

Как и всегда, читатели «За рулем» помогали редакции выбрать лучшие автомобили, появившиеся в России за последний год. В качестве награды за эту помощь среди участников, заполнивших анкеты, мы разыгрывали три автомобиля: Lada Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

17 апреля 2025 года – торжественный миг настал! Фото всех победителей на память – от Максима Кадакова

Голосование проходило с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. А в марте генератор случайных чисел выбрал трех победителей среди участников опроса. «За рулем» вел прямую трансляцию розыгрыша.

После этого мы объявили победителей 2025 года. Ими стали:

Масесов Олег (Санкт-Петербург) – седан Lada Vesta;

(Санкт-Петербург) – седан Lada Vesta; Денисов Алексей (Воронежская область, город Острогожск) – универсал Lada Vesta SW;

(Воронежская область, город Острогожск) – универсал Lada Vesta SW; Максимова Вероника (Бурятия, город Улан-Удэ) – универсал с «внедорожным характером» Lada Vesta SW Сross.

И вот – долгожданный момент награждения. Все трое победителей в сопровождении членов семейств, вместе с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым собрались в дилерском центре «Лада Техинком». Вручаем призы счастливым обладателям!

Масесов Олег (Санкт-Петербург) выиграл седан Lada Vesta

Олег работает в службе охраны. Дружит с «За рулем» очень давно, в 1990-х был постоянным подписчиком журнала. Анкету Гран-при «За рулем» заполняет не первый год, на какой-либо выигрыш, конечно, не рассчитывал.

Личный автомобиль – Лада XRAY 2017 года с мотором 1.8 и роботом, пробег 130 тысяч км. Из экстренных ремонтных работ – только замена сцепления (дважды). Иных претензий к надежности нет, отличная машина.

А потому заменять ее чем-то другим пока не планирует. При этом новая Веста, скорее всего, останется в семье – работа ей найдется. В Санкт-Петербург ее переместили своим ходом.

Денисов Алексей (Воронежская область, город Острогожск) выиграл универсал Lada Vesta SW

Алексей – военнослужащий. С журналом познакомился тоже давно – когда учился в военном автомобильном училище, в некоторые годы выписывал. В Гран-при «За рулем» участвует несколько лет.

В личном пользовании – кроссовер Chevrolet Captiva 2012 года. Возраст солидный, но пробег довольно скромный – 72 тысячи км. Никакими поломками машина не докучает, потому расставаться с ней не собирается. Веста станет вторым автомобилем в семье.

Максимова Вероника (Бурятия, город Улан-Удэ) выиграла универсал Lada Vesta SW Сross

Вероника – тоже военнослужащая. Честно призналась, что поучаствовать в Гран-при «За рулем» идея мужа Андрея. Но анкету заполняла и отправляла сама. С журналом знакома больше по сайту и профилям в соцсетях.

Веста заменит в семье праворульную Тойоту Corolla 1997 года выпуска – универсал на смену универсалу. Высокий клиренс – большой плюс, ибо дороги в Бурятии не везде высокого качества. В Улан-Удэ (5500 км от Москвы по дороге) Веста переместится на автовозе – так быстрее и практичнее.

Ездить Вероника планирует сама, но переживает по поводу механической коробки передач – на права сдавала на автомате. Супруг заверил нас, что заставит подучиться и пересдать практический экзамен.

Ключ на старт!

От души поздравляем победителей! Пусть время, проведенное за рулем этих автомобилей, будет для вас приятным! В том числе – приятным напоминанием о большом интересном деле, которое мы сделали с вами вместе!

Что ж, на этом цикл мероприятий Гран-при «За рулем» 2025 года завершен. Но если вам не удалось получить заветный приз – не отчаивайтесь: как видите, известны примеры, когда люди выигрывали автомобиль далеко не с первого раза. И ведь следующий розыгрыш уже не за горами. Как и всегда, новый Гран-при стартует в конце осени или начале декабря! Следите за новостями и не упустите шанс!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.