Как «За рулем» придумал Гран-при – и чем помогли читатели
Как все начиналось
Первая публикация о нашем Гран-при – августовский номер 1994 года.
На обложке красуется Золотой Пегас, а внутри редакция объявляет о своем решении награждать лучший автомобиль предстоящего Московского международного автосалона (MIMS).
«Лучший – под этим мы понимаем технически совершенный, конструктивно оригинальный и технологически рациональный автомобиль», — объяснял журнал. И поначалу непременно из числа премьер Московского автосалона – автомобилей, впервые официально представленных в нашей стране.
И как все менялось
Концепция Гран-при дважды трансформировалась. В 2005 году решили, что лучшие автомобили отныне будут выбирать читатели. В журнале появилась пространная анкета для заполнения – машины предлагалось оценить аж по семи критериям. Среди них: «лучший комфорт в дальней поездке», «хороший внешний вид/дизайн», «прогрессивные технологии», «лучшее соотношение цена/качество».
Это была серьезная работа. К примеру, в 2006 году в поле Гран-при попали 252 продаваемых у нас модели. Пришлось разбить их на шесть классов и выбрать в каждом трех наиболее реальных претендентов. Каждого читатели должны были оценить по семи пунктам!
Позже мы вернулись к первоначальному варианту – выбирать только из числа премьер текущего года. Но задача для читателей не упростилась: реальных новинок нашего рынка обычно бывало по 40-60 штук.
Десять лет назад анкета пришла в почти современный вид. Из всех возможных характеристик мы оставили три самых универсальных: техника, дизайн и практичность. Под техникой подразумевается инженерное насыщение и общее совершенство, под практичностью – удобство, соотношение цена/качество и приспособленность к нашим условиям.
От привязки к крупным выставкам в итоге отказались. В том числе и потому, что не каждый раз они радовали обилием новинок. Например, в 2002 году редакция не смогла выявить самую яркую премьеру года – и Золотой Пегас тогда не вручили никому.
Вместе с читателями
С 2001 года мы подключили к мероприятиям Гран-при читателей журнала и сайта «За рулем», но доверили им только малую, хотя и важную номинацию «Доверие потребителей».
А в 2005-м читатели стали главным жюри Гран-при «За рулем» – прислали 43 тысячи заполненных анкет. За собой редакция оставила только дополнительные специальные призы, которыми отмечаем самые значимые достижения и вехи автомобильной жизни нашей страны.
И тогда же впервые провели розыгрыш автомобилей среди читателей, участвовавших в этом истинно всенародном опросе. Тогда еще не предполагали, что он станет традиционным и ежегодным – был просто выражением благодарности за помощь и поддержку наших проектов. А он стал! И, надеемся, будет всех нас радовать еще многие годы.
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