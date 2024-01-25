Как «За рулем» придумал Гран-при – и чем помогли читатели

«За рулем» назвал яркие моменты из 30-летней истории первой автомобильной премии

Как все начиналось

Первая публикация о нашем Гран-при – августовский номер 1994 года.

На обложке красуется Золотой Пегас, а внутри редакция объявляет о своем решении награждать лучший автомобиль предстоящего Московского международного автосалона (MIMS).

Идея образа крылатого коня принадлежит скульптору Евгению Верещагину. Он провел весь цикл работ: эскизы, пластилиновый макет, отливка восковой фигуры в гипсовые формы, после – бронзовый оригинал. В дальнейшем мастер многие годы изготавливал Пегасов серийно. На мраморном постаменте первого запечатлен девиз Faciant meliora potentes – «Кто может, пусть сделает лучше».

«Лучший – под этим мы понимаем технически совершенный, конструктивно оригинальный и технологически рациональный автомобиль», — объяснял журнал. И поначалу непременно из числа премьер Московского автосалона – автомобилей, впервые официально представленных в нашей стране.

Первый Гран-при «За рулем» главный редактор Петр Меньших вручил генеральному директору компании «Автодом» Андрею Костину. А автомобилем-лауреатом стал BMW 740i – европейская премьера седьмой серии состоялась именно в Москве.

И как все менялось

Концепция Гран-при дважды трансформировалась. В 2005 году решили, что лучшие автомобили отныне будут выбирать читатели. В журнале появилась пространная анкета для заполнения – машины предлагалось оценить аж по семи критериям. Среди них: «лучший комфорт в дальней поездке», «хороший внешний вид/дизайн», «прогрессивные технологии», «лучшее соотношение цена/качество».

Это была серьезная работа. К примеру, в 2006 году в поле Гран-при попали 252 продаваемых у нас модели. Пришлось разбить их на шесть классов и выбрать в каждом трех наиболее реальных претендентов. Каждого читатели должны были оценить по семи пунктам!

Позже мы вернулись к первоначальному варианту – выбирать только из числа премьер текущего года. Но задача для читателей не упростилась: реальных новинок нашего рынка обычно бывало по 40-60 штук.

В рамках Гран-при 2005 года среди голосовавших читателей мы впервые разыграли три автомобиля – Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и Hyundai Accent. Достались они Елене Горячевой, Геннадию Емельянову и Александру Колясникову. Ключи им вручили представители марок в выставочном зале «Крокус Экспо».

Десять лет назад анкета пришла в почти современный вид. Из всех возможных характеристик мы оставили три самых универсальных: техника, дизайн и практичность. Под техникой подразумевается инженерное насыщение и общее совершенство, под практичностью – удобство, соотношение цена/качество и приспособленность к нашим условиям.

От привязки к крупным выставкам в итоге отказались. В том числе и потому, что не каждый раз они радовали обилием новинок. Например, в 2002 году редакция не смогла выявить самую яркую премьеру года – и Золотой Пегас тогда не вручили никому.

Вместе с читателями

С 2001 года мы подключили к мероприятиям Гран-при читателей журнала и сайта «За рулем», но доверили им только малую, хотя и важную номинацию «Доверие потребителей».

А в 2005-м читатели стали главным жюри Гран-при «За рулем» – прислали 43 тысячи заполненных анкет. За собой редакция оставила только дополнительные специальные призы, которыми отмечаем самые значимые достижения и вехи автомобильной жизни нашей страны.

Финальный штрих Гран-при «За рулем» – вручение подарочных автомобилей читателям. Последние годы мы проводим его в неформальной обстановке дружеского общения с элементами чаепития. Ключи преподносит главный редактор Максим Кадаков.

И тогда же впервые провели розыгрыш автомобилей среди читателей, участвовавших в этом истинно всенародном опросе. Тогда еще не предполагали, что он станет традиционным и ежегодным – был просто выражением благодарности за помощь и поддержку наших проектов. А он стал! И, надеемся, будет всех нас радовать еще многие годы.