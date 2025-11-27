Номинанты Гран-при «За рулем» 2026
Поздравляем наших читателей со знаменательным событием: мы даем старт самой престижной автомобильная премии России – Гран-при «За рулем»! У вас есть возможность отдать свой голос за лучшие новинки – и поучаствовать в розыгрыше автомобиля!
В этом году авторынок чуть сбавил обороты, дав нам за прошедший год 54 новинки. Это чуть меньше, чем было в прошлом году (61 премьера) и позапрошлом (59). Мы разбили их на 10 классов.
По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Однако наши нынешние реалии требуют делать некоторые оговорки. Например, в прошлое голосование мы включили отлично знакомые нам машины, но под свежесозданными марками Belgee, Knewstar и Xcite. В Гран-при 2026 появились очередные их премьеры и – еще одна новая марка Tenet. Не прекратился приток полностью новых брендов, ранее в России официально не представленных. Помимо Тенета, таких набралось целых десять: Avatr, Avior, BAW, Eonyx, Exlantix, Huanghai, Junfeng, KGM, Rox, VGV Рекорд!
Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.
Голосование проходит в электронном виде. Проголосовать за автомобили, которые вы считаете лучшими в каждом классе, можно, отсканировав QR-код – и вы сразу перейдете на страничку голосования. А чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Лада Искра – последней новинки АВТОВАЗа!
Голосование продлится с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.
1. Легковые автомобили
101 Лада Искра
седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод
102 Belgee S50
седан, 122 л. с., передний привод
103 GAC Empow
седан, 170 л. с., передний привод
104 Hongqi H6
лифтбек, 245 л. с., передний привод
2. Компактные кроссоверы
201 Jetour X50
универсал, 113–147 л. с., передний привод
202 KGM Korando
универсал, 163 л. с., передний/полный привод
203 KGM Tivoli
универсал, 163 л. с., передний привод
204 Tenet T4
универсал, 113–147 л. с., передний привод
205 Tenet T7
универсал, 150 л. с., передний/полный привод
3. Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы
301 Dongfeng Huge
универсал, 197 л. с., передний привод
302 Dongfeng Mage
универсал, 197 л. с., передний привод
303 FAW Bestune T90
универсал, 160–245 л. с., передний привод
304 Peugeot 408X
кросс-купе, 175 л. с., передний привод
4. Среднеразмерные полноприводные кроссоверы
401 GAC GS4
универсал, 170–231 л. с., передний/полный привод
402 Haval F7x
кросс-купе, 192 л. с., полный привод
403 Haval H7
универсал, 192 л. с., полный привод
404 Jetour T1
универсал, 245 л. с., полный привод
405 KGM Torres
универсал, 163 л. с., передний/полный привод
406 Omoda C7
универсал, 150 л. с., передний/полный привод
407 Tenet T8
универсал, 197 л. с., полный привод
408 Xcite X-Cross 8
универсал, 150 л. с., передний/полный привод
5. Большие кроссоверы
501 Москвич 8
универсал, 174 л. с., передний привод
502 Chery Tiggo 9
универсал, 245 л. с., полный привод
503 Hongqi HS7
универсал, 245 л. с., полный привод
504 VGV U70 Pro
универсал, 143 л. с., передний привод
505 VGV U75 Plus
универсал, 199 л. с., передний привод
6. Внедорожники
601 Лада Нива Спорт
универсал, 122 л. с., полный привод
602 BAIC BJ60
универсал, 163 л. с., полный привод
603 BAW 212
универсал, 238 л. с., полный привод
604 KGM Rexton
универсал, 225 л. с., полный привод
605 Oting Palasso
хардтоп-пикап, 218 л. с., полный привод
606 Tank 400
универсал, 245 л. с., полный привод
7. Пикапы
701 Соллерс ST8
пикап, 136–204 л. с., полный привод
702 Соллерс ST9
пикап, 224 л. с., полный привод
703 Foton Tunland V7
пикап, 159 л. с., полный привод
704 Foton Tunland V9
пикап, 159 л. с., полный привод
705 Huanghai N7
пикап, 205 л. с., полный привод
8. Коммерческие автомобили
801 Соллерс SF1
фургон, 136 л. с., задний привод
802 Avior G10
фургон, 160 л. с., задний привод
803 Avior V90
фургон, 150 л. с., передний привод
804 BAW MPV
фургон, 144 л. с., задний привод
805 Changan Star Truck
шасси с надстройками, 98 л. с., задний привод
806 Dongfeng K-серии
фургон, 136 л. с., передний/задний привод
807 Junfeng Q-серии
шасси с надстройками, 146 л. с., задний привод
9. Минивэны
901 Соллерс SP7
минивэн, 237 л. с., передний привод
902 BAW MPV
минивэн, 144 л. с., задний привод
903 Hongqi HQ9
минивэн, 245 л. с., передний привод
10. Гибриды и электромобили
1001 Avatr 11
универсал, 313–578 л. с., задний/полный привод
хэтчбек/грузовой, 10 л. с., передний/задний привод
1003 Exlantix EТ
универсал, 469 л. с., полный привод
1004 Exlantix ES
седан, 469 л. с., полный привод
1005 Geely EX5
универсал, 218 л. с., передний привод
1006 Rox 01
универсал, 475 л. с., полный привод
1007 Wey 80
минивэн, 487 л. с., полный привод
Итак, вперед, выбирать лучшие автомобили!
