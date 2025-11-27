Гран-при
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026

Дан старт самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем»!

Поздравляем наших читателей со знаменательным событием: мы даем старт самой престижной автомобильная премии России – Гран-при «За рулем»! У вас есть возможность отдать свой голос за лучшие новинки – и поучаствовать в розыгрыше автомобиля!

Гран-при «За рулем» 2025 — награды вручены!

В этом году авторынок чуть сбавил обороты, дав нам за прошедший год 54 новинки. Это чуть меньше, чем было в прошлом году (61 премьера) и позапрошлом (59). Мы разбили их на 10 классов.

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Однако наши нынешние реалии требуют делать некоторые оговорки. Например, в прошлое голосование мы включили отлично знакомые нам машины, но под свежесозданными марками Belgee, Knewstar и Xcite. В Гран-при 2026 появились очередные их премьеры и – еще одна новая марка Tenet. Не прекратился приток полностью новых брендов, ранее в России официально не представленных. Помимо Тенета, таких набралось целых десять: Avatr, Avior, BAW, Eonyx, Exlantix, Huanghai, Junfeng, KGM, Rox, VGV Рекорд!

Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.

Голосование проходит в электронном виде. Проголосовать за автомобили, которые вы считаете лучшими в каждом классе, можно, отсканировав QR-код – и вы сразу перейдете на страничку голосования. А чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Лада Искра – последней новинки АВТОВАЗа!

Заполнить анкету Гран-при «За рулем» 2026

Голосование продлится с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026

1. Легковые автомобили


101 Лада Искра

седан/универсал, 90–106 л. с., передний привод


102 Belgee S50

седан, 122 л. с., передний привод

103 GAC Empow

седан, 170 л. с., передний привод

104 Hongqi H6

лифтбек, 245 л. с., передний привод

2. Компактные кроссоверы

201 Jetour X50

универсал, 113–147 л. с., передний привод

202 KGM Korando

универсал, 163 л. с., передний/полный привод

203 KGM Tivoli

универсал, 163 л. с., передний привод

204 Tenet T4

универсал, 113–147 л. с., передний привод

205 Tenet T7

универсал, 150 л. с., передний/полный привод

3. Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы

301 Dongfeng Huge

универсал, 197 л. с., передний привод

302 Dongfeng Mage

универсал, 197 л. с., передний привод

303 FAW Bestune T90

универсал, 160–245 л. с., передний привод

304 Peugeot 408X

кросс-купе, 175 л. с., передний привод

4. Среднеразмерные полноприводные кроссоверы

401 GAC GS4

универсал, 170–231 л. с., передний/полный привод

402 Haval F7x

кросс-купе, 192 л. с., полный привод

403 Haval H7

универсал, 192 л. с., полный привод

404 Jetour T1

универсал, 245 л. с., полный привод

405 KGM Torres

универсал, 163 л. с., передний/полный привод

406 Omoda C7

универсал, 150 л. с., передний/полный привод

407 Tenet T8

универсал, 197 л. с., полный привод

408 Xcite X-Cross 8

универсал, 150 л. с., передний/полный привод

5. Большие кроссоверы

501 Москвич 8

универсал, 174 л. с., передний привод

502 Chery Tiggo 9

универсал, 245 л. с., полный привод

503 Hongqi HS7

универсал, 245 л. с., полный привод

504 VGV U70 Pro

универсал, 143 л. с., передний привод

505 VGV U75 Plus

универсал, 199 л. с., передний привод

6. Внедорожники

601 Лада Нива Спорт

универсал, 122 л. с., полный привод

602 BAIC BJ60

универсал, 163 л. с., полный привод

603 BAW 212

универсал, 238 л. с., полный привод

604 KGM Rexton

универсал, 225 л. с., полный привод

605 Oting Palasso

хардтоп-пикап, 218 л. с., полный привод

606 Tank 400

универсал, 245 л. с., полный привод

7. Пикапы

701 Соллерс ST8

пикап, 136–204 л. с., полный привод

702 Соллерс ST9

пикап, 224 л. с., полный привод

703 Foton Tunland V7

пикап, 159 л. с., полный привод

704 Foton Tunland V9

пикап, 159 л. с., полный привод

705 Huanghai N7

пикап, 205 л. с., полный привод

8. Коммерческие автомобили

801 Соллерс SF1

фургон, 136 л. с., задний привод

802 Avior G10

фургон, 160 л. с., задний привод

803 Avior V90

фургон, 150 л. с., передний привод

804 BAW MPV

фургон, 144 л. с., задний привод

805 Changan Star Truck

шасси с надстройками, 98 л. с., задний привод

806 Dongfeng K-серии

фургон, 136 л. с., передний/задний привод

807 Junfeng Q-серии

шасси с надстройками, 146 л. с., задний привод

9. Минивэны

901 Соллерс SP7

минивэн, 237 л. с., передний привод

902 BAW MPV

минивэн, 144 л. с., задний привод

903 Hongqi HQ9

минивэн, 245 л. с., передний привод

10. Гибриды и электромобили

1001 Avatr 11

универсал, 313–578 л. с., задний/полный привод

1002 Eonyx M2 / Cargo/Profi

хэтчбек/грузовой, 10 л. с., передний/задний привод

1003 Exlantix EТ

универсал, 469 л. с., полный привод

1004 Exlantix ES

седан, 469 л. с., полный привод

1005 Geely EX5

универсал, 218 л. с., передний привод

1006 Rox 01

универсал, 475 л. с., полный привод

1007 Wey 80

минивэн, 487 л. с., полный привод

Итак, вперед, выбирать лучшие автомобили! Вот ссылка для голосования.

«За рулем»
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 44
27.11.2025 
Фото:фирмы-производители
