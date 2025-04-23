«Головастик» из Китая: как едет? Какой расход? Сколько стоит?
Некогда популярного «головастика» Hyundai Porter сегодня замещает в основном Соллерс Арго. Но теперь у него есть конкурент по имени Junfeng Q35.
Что за марка? Junfeng – это суббренд государственного концерна Dongfeng. Грузовичок Q35 продается в виде шасси в двух вариантах: Q35N с базой 2800 мм и полной массой 2,5 т и Q35L (3200 мм, 3,5 т).
Мы познакомились с более длинной машиной, оснащенной рефрижераторным кузовом российского производства.
Как едет?
Кабина не откидывается: доступ к дизельному двигателю открывается, если поднять сиденье. Впрочем, это типично для «головастиков». Как и то, что забираться и, особенно, вылезать из кабины неудобно.
Зато сидеть за рулем удобно, и он регулируется по углу наклона. Простое сиденье неплохо спрофилировано. Обзорность в бескапотниках великолепна, правда, тут невольно задумываешься о пассивной безопасности.
О качестве металла пока судить рано, а вот краска буквально прозрачная. Местами показания толщиномера едва превышают 60 мкм. Сколько кабина продержится в наших условиях?
Наверняка дольше, чем водитель. Ему хорошо только пока дорога ровная. На поперечном шве или небольшой кочке буквально подпрыгиваешь на сиденье. На «лежачем полицейском» положенный на центральный подлокотник смартфон улетел в другой конец кабины. В этом Junfeng чем-то напоминает нашу «буханку». Но на ней хотя бы весело.
Надо дорабатывать и управляемость: к большим скачкам на неровностях после 80 км/ч добавляется неприятное рыскание. Приходится постоянно работать рулем, чтобы удержать Junfeng в своей полосе.
С КАПОТОМ
Еще одно семейство Dongfeng полной массой до 3,5 т – фургоны К‑серии. Они доступны в трех вариантах длины и в двух вариантах – высоты. Турбодизель 2.3 выдает 136 сил. Помимо механической коробки, есть робот. Начальный K32 с короткой базой и низкой крышей стоит около 3,5 млн рублей.
Узлы и агрегаты
Турбодизель 2.5 хорош: больше трехсот ньютон-метров момента и широкий диапазон тяги. Можно спокойно трогаться со второй и переключаться на малых оборотах.
Жаль, что передачи «кончаются» быстро. Их пять, и шестой ступени очень не хватает. Уже на 80 км/ч Junfeng начинает громко тарахтеть, отбивая желание ехать быстрее.
Растет и расход топлива. В среднем у меня получилось около 15 л/100 км, и при нынешних ценах на дизтопливо хотелось бы аппетит поменьше. Понимают это и в самой компании: в скором времени Q35 для нашего рынка будет поставляться с «шестиступкой».
Сколько стоит?
Недостатки могут быть перекрыты ценой. Но тут Junfeng Q35 вряд ли сможет что-то противопоставить локализованному Соллерсу. Голое шасси стоит чуть менее трех миллионов рублей, тогда как Арго можно сторговать на полмиллиона дешевле.
JUNFENG Q35L
- Длина / ширина / высота / база 5919 / 1950 / 2890 / 3200 мм
- Снаряженная / полная масса 1810 / 3490 кг
- Размеры грузового отсека 4000×2000×2000 мм
- Объем грузового отсека 16 м³
- Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2496 см³; 107 кВт / 145 л. с. при 3200 об/мин; 325 Н·м при 3000 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
- Трансмиссия задний привод; М5
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте