«Головастик» из Китая: как едет? Какой расход? Сколько стоит?

Эксперт «За рулем» испытал 3,5-тонный рефрижератор Junfeng Q35L

Некогда популярного «головастика» Hyundai Porter сегодня замещает в основном Соллерс Арго. Но теперь у него есть конкурент по имени Junfeng Q35.

Что за марка? Junfeng – это суббренд государственного концерна Dongfeng. Грузовичок Q35 продается в виде шасси в двух вариантах: Q35N с базой 2800 мм и полной массой 2,5 т и Q35L (3200 мм, 3,5 т).

Мы познакомились с более длинной машиной, оснащенной рефрижераторным кузовом российского производства.

Как едет?

Кабина не откидывается: доступ к дизельному двигателю открывается, если поднять сиденье. Впрочем, это типично для «головастиков». Как и то, что забираться и, особенно, вылезать из кабины неудобно.

Junfeng Q35L. Цена в России от 3 299 000 ₽

Зато сидеть за рулем удобно, и он регулируется по углу наклона. Простое сиденье неплохо спрофилировано. Обзорность в бескапотниках великолепна, правда, тут невольно задумываешься о пассивной безопасности.

Доступ к турбодизелю – весьма ограниченный.

О качестве металла пока судить рано, а вот краска буквально прозрачная. Местами показания толщиномера едва превышают 60 мкм. Сколько кабина продержится в наших условиях?

Наверняка дольше, чем водитель. Ему хорошо только пока дорога ровная. На поперечном шве или небольшой кочке буквально подпрыгиваешь на сиденье. На «лежачем полицейском» положенный на центральный подлокотник смартфон улетел в другой конец кабины. В этом Junfeng чем-то напоминает нашу «буханку». Но на ней хотя бы весело.

Отделений и ящиков в кабине хотелось бы больше.

Надо дорабатывать и управляемость: к большим скачкам на неровностях после 80 км/ч добавляется неприятное рыскание. Приходится постоянно работать рулем, чтобы удержать Junfeng в своей полосе.

С КАПОТОМ Еще одно семейство Dongfeng полной массой до 3,5 т – фургоны К‑серии. Они доступны в трех вариантах длины и в двух вариантах – высоты. Турбодизель 2.3 выдает 136 сил. Помимо механической коробки, есть робот. Начальный K32 с короткой базой и низкой крышей стоит около 3,5 млн рублей. Dongfeng K32

Узлы и агрегаты

Турбодизель 2.5 хорош: больше трехсот ньютон-метров момента и широкий диапазон тяги. Можно спокойно трогаться со второй и переключаться на малых оборотах.

Жаль, что передачи «кончаются» быстро. Их пять, и шестой ступени очень не хватает. Уже на 80 км/ч Junfeng начинает громко тарахтеть, отбивая желание ехать быстрее.

Бачок для жидкости AdBlue: дизель 2.5 оснащен системой мочевинной нейтрализации, но дилер предлагает ее программно отключить с сохранением заводской гарантии. Радиатор кондиционера расположен неудачно, слева за кабиной, оттого получил дилерскую металлическую защиту.

Растет и расход топлива. В среднем у меня получилось около 15 л/100 км, и при нынешних ценах на дизтопливо хотелось бы аппетит поменьше. Понимают это и в самой компании: в скором времени Q35 для нашего рынка будет поставляться с «шестиступкой».

Сколько стоит?

Недостатки могут быть перекрыты ценой. Но тут Junfeng Q35 вряд ли сможет что-то противопоставить локализованному Соллерсу. Голое шасси стоит чуть менее трех миллионов рублей, тогда как Арго можно сторговать на полмил­лиона дешевле.

Кузов‑рефрижератор нижегородской компании АМЗ вмещает до восьми европалет. Есть откидная лестница и внутреннее освещение. Погрузочная высота составляет 90 см. Стоит такой Q35L больше 3,5 млн рублей.

Неплохой двигатель, удобная посадка Настройки шасси, высокая цена

JUNFENG Q35L

Длина / ширина / высота / база 5919 / 1950 / 2890 / 3200 мм

5919 / 1950 / 2890 / 3200 мм Снаряженная / полная масса 1810 / 3490 кг

1810 / 3490 кг Размеры грузового отсека 4000×2000×2000 мм

4000×2000×2000 мм Объем грузового отсека 16 м³

16 м³ Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2496 см³; 107 кВт / 145 л. с. при 3200 об/мин; 325 Н·м при 3000 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 2496 см³; 107 кВт / 145 л. с. при 3200 об/мин; 325 Н·м при 3000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М5