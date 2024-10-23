«Буханка» обновит кузов!

УАЗ меняет штамповую оснастку для производства кузовов семейства СГР

Вслед за модернизацией двигателя «буханку» ждет обновление по кузову. На Ульяновском автомобильном заводе принято решение о замене штамповой оснастки для семейства СГР. Официально подтверждено, что замене подвергнут 90% оснастки для производства кузовных панелей фургонов и микроавтобусов («буханка»), а также грузовиков, получивших прозвище «головастик».

Сообщается, что новая оснастка изготавливается собственными силами завода, а точнее – дочерним предприятием «УАЗ-Техинструмент».

«Новые штампы обеспечат точное сопряжение деталей с другими компонентами автомобиля. Элементы будут меньше подвержены износу и смогут гарантировать высокую точность сопряжения с другими деталями», – сообщает пресс-служба завода.

Уазовская «буханка» на конвейере, наши дни. Модель находится в производстве с 1965 года

Сейчас идет процесс изготовления оснастки: после штамповки каждый элемент отправляется на механическую, чистовую фрезерную и термическую обработку, а затем проходит испытания и проверку у конструкторов.

Когда все проверки будут завершены, новая оснастка начнет применяться на производстве. Сроки выпуска автомобилей с обновленными кузовами пока не называются. Но отметим, что обычно штамповая оснастка применяется в производстве годами и десятилетиями, поэтому снимать семейство СГР с производства на УАЗе точно не собираются.

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Источник: УАЗ Сегодня