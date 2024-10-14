#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
14 октября
На авторынке РФ — взлет покупательского экстремизма
Названы регионы РФ, где покупатели машин чаще...
За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав
14 октября
За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав
Закон принят: за сокрытие номеров и повторную...
Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию
14 октября
Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию
Эксперт Хайцеэр перечислил риски частного ввоза...

«Буханка» получила обновленный двигатель — подробности

УАЗ начал оснащать автомобили СГР двигателями с увеличенным крутящим моментом

Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила об обновлении ветерана модельного ряда: семейство СГР (старый грузовой ряд, в простонародье – «буханка» и «головастик») получило обновленный двигатель. По сути, мотор остался тем же, это ЗМЗ-409, однако скорректировались его характеристики.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Обновленная бензиновая «четверка» носит индекс ЗМЗ-409-055, и ее максимальная мощность осталась на уровне предшественника – 112 л.с. При этом крутящий момент вырос со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту.

УАЗ СГР, изначально УАЗ-452, периодически модернизируясь, находится в производстве с 1965 года
УАЗ СГР, изначально УАЗ-452, периодически модернизируясь, находится в производстве с 1965 года

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Методы, которыми достигнуты показатели, не уточняются, можно предположить, что речь идет о новой прошивке электронного блока управления двигателем. Сообщается, что новая модификация ЗМЗ-409 соответствует экологическому стандарту Евро-5. На заводе считают, что повышенный крутящий момент сделает эксплуатацию удобнее – переключаться на пониженную теперь придется реже, особенно на груженой машине.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: УАЗ Сегодня

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
14.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв