«Буханка» получила обновленный двигатель — подробности

УАЗ начал оснащать автомобили СГР двигателями с увеличенным крутящим моментом

Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила об обновлении ветерана модельного ряда: семейство СГР (старый грузовой ряд, в простонародье – «буханка» и «головастик») получило обновленный двигатель. По сути, мотор остался тем же, это ЗМЗ-409, однако скорректировались его характеристики.

Обновленная бензиновая «четверка» носит индекс ЗМЗ-409-055, и ее максимальная мощность осталась на уровне предшественника – 112 л.с. При этом крутящий момент вырос со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту.

УАЗ СГР, изначально УАЗ-452, периодически модернизируясь, находится в производстве с 1965 года

Методы, которыми достигнуты показатели, не уточняются, можно предположить, что речь идет о новой прошивке электронного блока управления двигателем. Сообщается, что новая модификация ЗМЗ-409 соответствует экологическому стандарту Евро-5. На заводе считают, что повышенный крутящий момент сделает эксплуатацию удобнее – переключаться на пониженную теперь придется реже, особенно на груженой машине.

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Источник: УАЗ Сегодня