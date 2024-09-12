10 «кубов» и 9 литров на «сотню» – выгодный грузовик из Ульяновска

«За рулем» выяснил, стал ли ульяновский Соллерс Арго лучше или хуже

Мы ездили на Соллерсе Арго год назад (ЗР № 9, 2023), когда он собирался в Елабуге. Теперь же грузовичок прописался в Ульяновске – что поменялось? Тестовый Арго с промтоварным фургоном сегодня стоит чуть больше 2,5 млн рублей.

Типы кузова Соллерс Арго

У Арго три типа кузова – бортовой, изотермический и промтоварный. Последний изготавливается из плакированного металла или из сэндвич-панелей (как у нас). Грузовой отсек вмещает почти 10 м³ и позволяет грузить трехметровые длинномеры. Погрузочная высота меньше 80 см. Сделана откидная лестница, а внутри есть яркий плафон освещения.

Sollers Argo. Цена в России от 2 404 000 ₽. Ульяновские кабины окрашены и сварены хорошо. Заводская гарантия от сквозной коррозии – восемь лет.

В кабине – лишь необходимый рабочий минимум удобств. У сиденья только базовый набор регулировок, но нормально усесться всё же можно, тем более что у руля есть регулировка по углу наклона. У Атланта от того же Соллерса руль вообще никак не перемещается.

Лучше и организация самой кабины. Есть отделения для хранения мелочей, подстаканники. Всего этого добра в Атланте тоже нет. Но тут главное не заглядывать в кабину Газели Некст – тогда становится ясно, что такое эффективное использование пространства.

Двери распахиваются на 270 градусов.

Впрочем, этого самого пространства в кабине Арго немного. И не стоит забывать про особенности входа и выхода из нее прямо над колесом: за день напрыгаешься!

Пол отделан ударопрочный фанерой. Для фиксации дверей есть пазы на боковинах.

Фургон дополнен выдвижной лестницей. Внутри фургона свой источник света.

Сердце под боком

Особенность небольшого бескапотника – доступ к мотору. Кабина не откидывается, добраться до двигателя можно только изнутри, откинув пассажирскую секцию сиденья. Для базовых операций технического обслуживания доступ нормальный. А вот поменять тот же приводной ремень будет сложно.

Дизель очень живой. Вроде бы всего 130 сил с двух литров, но их более чем достаточно: Арго бодро ускоряется, даже когда скорость подходит к трехзначным значениям. Локализация коробки передач на заводе пока формальная. Коробки просто собирают из готовых комплектующих из Китая. Но очень ждем этот силовой агрегат (дизель + шестиступка) под капотом внедорожника УАЗ Патриот!

Кабина довольно удобна, если не считать затрудненного входа и выхода – обычной проблемы для «головастиков».

Простенькая магнитола и кондиционер входят в базовое оснащение. Так же есть обогрев зеркал и водительского сиденья.

У Арго теперь есть аэродинамический колпак на крыше – и автомобиль не «упирается» в воздух, безбожно расходуя стремительно дорожающее дизельное топливо. Расход лежит в пределах 9–10 л на 100 км.

При пятиметровой длине колесная база чуть больше 2,5 м: удается разворачиваться буквально на месте. И при такой короткой базе машина вполне устойчива на трассе: нет нужды интенсивно «пахать» рулем, чтобы остаться в своей полосе.

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Похоже, наращивание локализации и перенос производства в Ульяновск не сказались на качестве. Соллерс Арго по-прежнему лучший «головастик» на нашем рынке. Другое дело – востребованность самого формата подобного автомобиля. Времена Портера ушли, мы привыкли к современным Газелям. Неспроста Арго продается в семь раз хуже, чем «газелеподобный» Атлант. Но вины машины в этом нет.

Работа над ошибками

С началом продаж Арго выявились кое-какие проблемы. У некоторых владельцев чудила панель приборов. Стрелки в один прекрасный момент зависали в совершенно разных позах и больше не оживали. Пришлось делать новый софт – у всех автомобилей, собранных в этом году, щиток уже обновленный. Тем, кто ездит на более ранних экземплярах, панель перепрошивают бесплатно у дилера.

Вторая напасть более серьезная. Первой же зимой стали перемерзать трубки системы вентиляции картерных газов. С июня 2024 года на всех Арго в систему добавили электрический нагреватель. Ранее купленные машины официалы модернизируют бесплатно.

Краткие характеристики Sollers Argo

Длина / ширина / высота / база: 5300 / 1800 / 2650 / 2640 мм

5300 / 1800 / 2650 / 2640 мм Снаряженная / полная масса: 1990 / 3490 кг

1990 / 3490 кг Размеры грузового отсека: 3120×1720×1740 мм

3120×1720×1740 мм Максимальная скорость: н.д.

н.д. Двигатель: дизельный, P4, 16 клапанов, 1990 см³; 96 кВт / 130 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2600 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 1990 см³; 96 кВт / 130 л.с. при 3600 об/мин; 285 Н·м при 2600 об/мин Топливо / запас топлива: ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия: задний привод, М6

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