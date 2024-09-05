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30 лет ГАЗели! — как родилась легенда

«За рулем» напомнил об истории и успехе Газели на российском авторынке

Главная легкая коммерческая машина России отпраздновала юбилей: выпуск бортовой Газели ГАЗ3302 стартовал 20 июля 1994 года.

Общий тираж всех модификаций за 30 лет превысил 2 млн. Вне зависимости от конкурентного окружения модель всегда доминировала на рынке. Сейчас на ее долю приходится около 60% продаж в сегменте.

Газель ГАЗ‑33022
Газель ГАЗ‑33022

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Через два года после старта бортового грузовика завод освоил микроавтобус, на много лет ставший основным маршрутным такси нашей страны. В 2010 году после глубокой модернизации машину переименовали в Газель Бизнес. Она производится до сих пор.

У нашей ГАЗели была родня за рубежом: да/нет?

Второе поколение под названием Газель Next вышло в 2013 году. Его обновили восемь лет спустя – до Газели NN.Последняя генерация все еще формируется.

Актуальное поколение Газели продается с бензиновыми и дизельным моторами, в битопливных версиях под метан и пропан-бутан. Также в единичных экземплярах ГАЗ собирает электромобили.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1390
05.09.2024
Фото:
«За рулем»
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