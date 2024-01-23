Как делают ГАЗели, Соболи, Валдаи — и что скрывает ГАЗ за заводскими воротами

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Как собирают

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В цехе сборки работают четыре линии. Первая предназначена для цельнометаллических моделей: Соболей и ГАЗелей Бизнес, ГАЗелей Next. Здесь же выпускают и ГАЗели и Соболи семейства NN.

На второй нитке конвейера собирают бортовые машины. Причем тут встречаются как модели Бизнес, так и линейка Next и NN.

Интересно, что для ГАЗелей и Соболей Бизнес и Next сиденья собирают прямо на конвейере. А для семейства NN на сборочную линию поставляют готовые кресла, так как они сложнее по конструкции (оснащены пневмоподвеской) и, соответственно, в изготовлении.

Третья ветка конвейера отдана среднетоннажным грузовикам. Тут тоже автомобили трех разных семейств идут вместе друг за другом: Садко со старой кабиной ГАЗ-3307, ГАЗоны и Садко Некст, а также бескапотники Валдай.

Четвертую линию занимает спецтехника. Сборка тут исключительно ручная. Большая часть выпускаемой продукции – это автомобили скорой помощи и полиции.

На линии сборки цельнометаллических моделей машины трех семейств идут вперемешку.
На линии сборки цельнометаллических моделей машины трех семейств идут вперемешку.
Сиденья для Некстов и Бизнеса поставляют на конвейер в виде сборочных комплектов.
Сиденья для Некстов и Бизнеса поставляют на конвейер в виде сборочных комплектов.
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Как красят

Линию окраски запустили в 2013 году, когда на ГАЗе стали выпускать модель Mercedes-Benz Sprinter. Покрасочный цех расположен на территории бывшего цеха штамповки, где раньше стояли старые довоенные прессы Hamilton. Кузова и кабины поступают сюда из зоны сварки по специальной уличной галерее.

Сначала кузов опускается в катафорезную ванну (всего в цехе 13 таких ванн). Далее следует в окрасочную камеру, где роботы наносят вторичный грунт, затем базовую эмаль и лак. После чего днище покрывают пластизолем, а зазоры между панелями заполняют герметиком.

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Процесс полностью автоматизирован. Только проемы дверей прокрашиваются вручную.

Заводская гарантия от сквозной коррозии у семейства ГАЗелей и Соболей Бизнес составляет 6 лет. На модели серии Next и NN она вдвое дольше. И если взглянуть на десятилетние Нексты, становится очевидно, что защита от коррозии действительно работает.

Готовые окрашенные кузова и кабины оправляются в цех сборки. На линию их привозят роботы-манипуляторы. Они самостоятельно перемещаются по специальному маршруту и оснащены датчиками движения, чтобы никого не задавить.

Передние крылья ГАЗели Некст из пластика. Потому они остаются черными.
Передние крылья ГАЗели Некст из пластика. Потому они остаются черными.

Как сваривают

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Производственный процесс в цехе сварки полностью автоматизирован. В цехе установлены сварочные роботы немецкой компании Кука. Полное отсутсвие ручного труда обусловлены большими объемами производства — около 400 кабин и кузовов в сутки.

Внешние панели крепятся комбинированным методом — на металл в местах крепления наносится специальный клеевой состав, а затем проводится точечная сварка. Сваренные кузова и кабины отправляются в цех окраски.

Сварочное оборудование немецкой фирмы KUKA сделано в Китае.
Сварочное оборудование немецкой фирмы KUKA сделано в Китае.

От «полуторки» до «полуторки»

Как и почти век назад, основной продукцией завода является «полуторка». Только теперь это не ГАЗ-АА, а ГАЗели разных поколений.

Сегодня, после ухода всех европейских производителей коммерческих фургонов, спрос на российские машины существенно вырос. Ведь китайские модели уступают и по качеству, и по ездовым характеристикам. Но это не повод расслабляться – удержать лидерство намного сложнее, чем догонять.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
23.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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