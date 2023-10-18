Соперник для ГАЗели: китайский полукапотник на тестах «За рулем»

Малотоннажный BAW T7 будут выпускать в Брянске

Легкие коммерческие автомобили – золотая жила. Спрос был, есть и будет! И конкурентов у ГАЗели будет много. Мы поездили на одной из таких машин. Это «полуторка» BAW T7, которую будут выпускать в Брянске и Благовещенске под именем BNM.

BAW T7. Цена в России от 2 480 000 ₽

В поисках мотора

Компоновка Т7 – полукапотная. Грузоподъемность – 1,5 тонны. Мотор – бензиновый, объемом два литра, мощностью 133 л. с.

Но открываю капот, чтобы глянуть на двигатель, а там его нет! Только бачки системы охлаждения и омывателя, вакуумный усилитель тормозов… и всё! Хорошо, лезу в кабину и ищу петли на передних сиденьях. Точно, доступ к двигателю из салона. Но между сиденьями большая консоль. Как так?

Откидываю водительское кресло – под ним доступ к фильтрам и масляному щупу. Под правым сиденьем можно добраться до аккумулятора и блока предохранителей. А если придется менять свечи? Тогда не повезло, ибо зазор между клапанной крышкой и полом – несколько сантиметров. То есть для замены свечей нужно снимать всю центральную консоль в салоне.

Передняя панель выглядит неплохо, но продуманной организацией пространства салон не блещет. Руль не регулируется, а в однорядной кабине не регулируется даже спинка сиденья водителя.

Доля неприкрытого металла неприлично высока. Из-за этого в салоне очень шумно. Вынести больше десяти минут на скамейке второго ряда нереально. Сидеть неудобно, ноги деть некуда.

Компоновочных парадоксов у Т7 хватает. Порог высок, забираться в кабину неудобно. При этом выпускная система с топливным баком висят низко и на грунтовке их легко снести. Сам бак – на полсотни литров, чего для коммерческой техники с бензиновым мотором откровенно мало. Даже с заявленным расходом в 10 л/100 км можно проехать от силы 500 верст.

Но это в пустом состоянии, а в груженом аппетит раза в полтора больше. К тому же даже на пустой машине я ощущал некоторую нехватку тяги – так и вспомнил ГАЗель Бизнес с дохлым мотором УМЗ. Единственной альтернативой служит битопливный двигатель с возможностью ездить на метане, но у того еще на 10 сил меньше.

Под «капотом» только расширительный бачок и бачок омывателя. Доступ к двигателю – через салон.

И к шасси есть вопросы. Говорить о какой-то управляемости с полностью рессорной подвеской не приходится. Китайские инженеры не поскупились на число листов – даже спереди их по пять штук! Наверное, это хорошая новость для любителей жесткого перегруза, но с такими пакетами ездить на пустой машине невозможно. Каждый шов, каждый стык воспринимается, словно высокий «лежачий полицейский». По плохому асфальту Т7 скорее скачет, нежели едет.

У BAW колеса непривычного размера 175/80 R14. На рынке есть выбор таких шин, в том числе и российских, но нужно использовать покрышки с «грузовой» пометкой С.

А цена?

На многие просчеты BAW T7 можно было бы закрыть глаза при адекватной цене. Но с учетом доставки до Москвы самый простой BAW стоит 2,5 млн рублей. А наиболее дорогая версия с двойной кабиной и газобаллонным ­оборудованием стоит почти 3 млн.

Возможно, с началом российской сборки цена немного упадет. Но для хорошего спроса она должна быть сильно ниже. Впрочем, и ГАЗели теперь стоят столько, что плакать хочется.

Колесная база у всех версий одинакова, но отличается размер платформы. При сдвоенной кабине ее длина 3 метра, с одинарной – на 0,8 м больше. Погрузочная высота – почти метр.

BAW T7

Длина / ширина / высота / база 5985 / 1880 / 2050 / 3600 мм

5985 / 1880 / 2050 / 3600 мм Полная масса 3240 кг

3240 кг Размеры грузовой платформы 3000 / 1780 / 380 мм

3000 / 1780 / 380 мм Максимальная скорость 105 км/ч

105 км/ч Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1962 см³; 98 кВт / 133 л.с. при 5600 об/мин; 200 Н·м при 3600–4600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1962 см³; 98 кВт / 133 л.с. при 5600 об/мин; 200 Н·м при 3600–4600 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л

АИ-92 / 55 л Трансмиссия задний привод; М5

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