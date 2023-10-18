Соперник для ГАЗели: китайский полукапотник на тестах «За рулем»
Легкие коммерческие автомобили – золотая жила. Спрос был, есть и будет! И конкурентов у ГАЗели будет много. Мы поездили на одной из таких машин. Это «полуторка» BAW T7, которую будут выпускать в Брянске и Благовещенске под именем BNM.
В поисках мотора
Компоновка Т7 – полукапотная. Грузоподъемность – 1,5 тонны. Мотор – бензиновый, объемом два литра, мощностью 133 л. с.
Но открываю капот, чтобы глянуть на двигатель, а там его нет! Только бачки системы охлаждения и омывателя, вакуумный усилитель тормозов… и всё! Хорошо, лезу в кабину и ищу петли на передних сиденьях. Точно, доступ к двигателю из салона. Но между сиденьями большая консоль. Как так?
Откидываю водительское кресло – под ним доступ к фильтрам и масляному щупу. Под правым сиденьем можно добраться до аккумулятора и блока предохранителей. А если придется менять свечи? Тогда не повезло, ибо зазор между клапанной крышкой и полом – несколько сантиметров. То есть для замены свечей нужно снимать всю центральную консоль в салоне.
Компоновочных парадоксов у Т7 хватает. Порог высок, забираться в кабину неудобно. При этом выпускная система с топливным баком висят низко и на грунтовке их легко снести. Сам бак – на полсотни литров, чего для коммерческой техники с бензиновым мотором откровенно мало. Даже с заявленным расходом в 10 л/100 км можно проехать от силы 500 верст.
Но это в пустом состоянии, а в груженом аппетит раза в полтора больше. К тому же даже на пустой машине я ощущал некоторую нехватку тяги – так и вспомнил ГАЗель Бизнес с дохлым мотором УМЗ. Единственной альтернативой служит битопливный двигатель с возможностью ездить на метане, но у того еще на 10 сил меньше.
И к шасси есть вопросы. Говорить о какой-то управляемости с полностью рессорной подвеской не приходится. Китайские инженеры не поскупились на число листов – даже спереди их по пять штук! Наверное, это хорошая новость для любителей жесткого перегруза, но с такими пакетами ездить на пустой машине невозможно. Каждый шов, каждый стык воспринимается, словно высокий «лежачий полицейский». По плохому асфальту Т7 скорее скачет, нежели едет.
А цена?
На многие просчеты BAW T7 можно было бы закрыть глаза при адекватной цене. Но с учетом доставки до Москвы самый простой BAW стоит 2,5 млн рублей. А наиболее дорогая версия с двойной кабиной и газобаллонным оборудованием стоит почти 3 млн.
Возможно, с началом российской сборки цена немного упадет. Но для хорошего спроса она должна быть сильно ниже. Впрочем, и ГАЗели теперь стоят столько, что плакать хочется.
BAW T7
- Длина / ширина / высота / база 5985 / 1880 / 2050 / 3600 мм
- Полная масса 3240 кг
- Размеры грузовой платформы 3000 / 1780 / 380 мм
- Максимальная скорость 105 км/ч
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1962 см³; 98 кВт / 133 л.с. при 5600 об/мин; 200 Н·м при 3600–4600 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л
- Трансмиссия задний привод; М5
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