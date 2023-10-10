Тест китайской полуторки: как едет, дорого ли обслуживать?

Одноклассника ГАЗели грузовичок BAW T7 скоро начнут собирать в России.

Где мотор?

Двигатель у BAW только бензиновый – 2,0 литра мощностью 133 л.с. Открываю капот, а двигателя нет! Только бачки охлаждающей системы и омывателя, а также вакуумный усилитель тормозов.

Доступ к мотору – из салона. Из-под сиденья водителя можно добраться до фильтров и масляного щупа. С пассажирской стороны – до аккумулятора и блока предохранителей. А чтобы поменять свечи, придется демонтировать центральную консоль. Это неудобно и накладно при обслуживании!

Двигатель потребляет около 10 литров бензина АИ-92 на 100 км. Но расход у автомобиля с полной загрузкой, наверняка, будет раза в полтора больше.

Даже на пустой машине ощущаешь нехватку тяги. Но более мощного агрегата производитель не предлагает. Единственная альтернатива – битопливный двигатель, работающий как на бензине, так и на метане. Но у него сил еще меньше.

Сколько грузить?

BAW T7 способен брать на борт полторы тонны груза. Впрочем, судя по мощным рессорам, увезет он и больше.

При этом страдает плавность хода – ехать на пустой машине просто невозможно. На дорожных швах и стыках подбрасывает как на «лежачих полицейских», а по плохому асфальту Т7 буквально скачет.

Передняя подвеска рессорная, да еще и со шкворнями. А их надо регулярно (и часто) смазывать. Этот анахронизм в конструкции добавляет проблем и увеличивает расходы на обслуживании.

Колесная база у всех версий одинакова, но отличается размер платформы. У машин со сдвоенной кабиной ее длина составляет три метра. С одинарной – на 80 см длиннее.

Под капотом - только расширительный бачок и бачок омывателя. Ограниченный доступ к двигателю - из салона.

А как в кабине?

Забираться в кабину неудобно из-за высокого порога. Если его сделать чуть ниже, геометрическая проходимость не пострадает. Ведь дорожный просвет скромный — под нижней точкой всего 17 см. Близко к земле находятся топливный бак и выпускная система. Кстати, бак по меркам коммерческой техники еще и маленький – всего 50 л.

Руль не регулируется, отделений для документов в кабине нет. На стойках и дверях – ничем не прикрытый металл. Причем на средних стойках вдобавок видны сварные швы и криво нанесенная мастика.

Второй ряд в длинной кабине комфортом напоминает скамейку. Плоская подушка и вертикальная спинка с жестко прикрученными к задней стенке подголовниками. Ноги деть некуда – мешает выпирающий моторный щит. Ехать тут дольше десяти минут – мало реально.

Передняя панель выглядит неплохо. Но с точки зрения организации пространства интерьер не проработан.

А сколько стоит?

На многие недостатки можно было бы закрыть глаза, если бы цена оказалась разумная. С учетом доставки из Благовещенска до Москвы самый простой BAW T7 стоит 2,5 млн рублей. А дорогая версия с двойной кабиной и битопливным двигателем будет на 500 тысяч дороже.

Возможно, с началом отечественной сборки цена упадет. Но она должна быть заметно ниже. Ведь ближайшие конкуренты: УАЗ Профи и ГАЗель – совершеннее по конструкции и удобнее в эксплуатации. А ульяновская полуторка почти на миллион (!) дешевле BAW T7.

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