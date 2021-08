Самая новая (и крутая) ГАЗель: все подробности и видео

ГАЗель NN пришла на смену Нексту. Цена - почти 2 млн рублей в базовой версии.

Газовцы смело называют NN не рестайлингом ГАЗели Next, а ее следующим поколением. Отсюда одна из возможных расшифровок аббревиатуры — New Next. Дважды следующий? В сочетании с «дважды автомобильным» АВТОВАЗом уже тянет на нелепую национальную традицию. Поэтому мне больше нравится вариант трактовки названия в честь Нижнего Новгорода, который в этом году отмечает 800‑летие.

Официальный старт продаж состоится 24 августа, а пока дилеры собирают предварительные заказы. Поэтому цена известна только стартовая — 1,9 млн рублей за бортовую ГАЗель NN с дизелем Cummins. Старый Next из наличия у дилеров стартует с 1,66 млн. Доплата относительно Некста оказалась хорошо за 200 тысяч! А бензиновый Next можно взять и вовсе за 1,48 млн.

Полный прайс-лист появится позже, а в промоматериалах нижегородцы говорят про опции, которые, как ни странно, пока еще не внедрены.

Бизнес, Next и NN будут мирно сосуществовать на конвейере.

Все ГАЗели хороши — выбирай на вкус? Пока естественным образом спрос на какую-то из версий не сойдет на нет, ее будут выпускать.

Электронные помощники? Будут

После прочтения рекламных материалов складывается впечатление, что системы помощи водителю на ГАЗели NN уже стоят. Это не так. Есть только датчики дождя и света, которые завод почему-то тоже относит к комплексу ADAS. Они будут на всех машинах. В ближайшие месяцы внедрят в виде опций контроль мертвых зон, камеры кругового обзора, парктроник спереди и сзади. Адаптивный круиз-контроль и прилагающиеся к нему ассистенты вождения — перспектива как минимум двух-трех лет.

ГАЗель NN. Цена в России — от 1 899 400 ₽

Рама? Прежняя

На все модификации NN ставят задние дисковые тормоза и систему стабилизации. Раму не меняли. Последняя ее ­итерация досталась еще Нексту, когда после цикла испытаний машин с подушкой безопасности изменили и усилили ­переднюю часть силовой конструкции.

Задний мост типа Тимкен уступил место Спайсеру. Он надежнее, современнее и менее шумный.

Узлы для ГАЗелей полной массой 3,5 и 4,6 т в значительной степени унифицированы (это экономия в производстве), но не одинаковые.

Светодиоды? В базе

Светодиодные фары — базовое оснащение. Про цену оптики как запчасти нижегородцы говорят уклончиво — дескать, LED-фара ГАЗели NN будет в несколько раз дешевле, чем аналогичная у Крафтера или Спринтера. Кстати, «немцы» в начальных версиях дороже NN на миллион (в полтора раза). Собирают фары в Белоруссии из комплектующих компании Osram. Она поставляет все световые элементы, включая пары линз для ближнего и дальнего света. Придет время — проверим, как они светят. Кстати, газовцы говорят, что аэродинамику проработали в том числе для наименьшего загрязнения оптики. Хорошо, если так: омыватели не предусмотрены. Опционные противотуманки тоже сделаны по LED-технологии из деталей Osram. Лампы накаливания остались только в задних фонарях.

Бампер? Трехсекционный В легких городских авариях часто калечится не весь передок, а один из углов. Поэтому иногда делят бамперы на три части по вертикали: центральную и две боковые. При незначительном повреждении можно поменять одну деталь — и сэкономить.

Когда мне сказали, что на ГАЗель NN тоже поставили трехсекционный бампер, я принялся высматривать вертикальные стыки. А их нет. В Нижнем Новгороде своя атмосфера, и бампер поделили… по горизонтали. А третья часть — это решетка радиатора. Говорят, так проще и дешевле технологически. В какой аварии такая схема поможет сэкономить? Если только при зимнем вылете в сугроб…

Новая комбинация приборов прекрасно читается. Архитектура — как у современной легковушки: аналоговые спидометр и тахометр, датчики уровня топлива и температуры антифриза на ЖК-индикаторах и цветной дисплей посередине. Медиасистема с экраном на 9 дюймов и навигацией — стандартное оснащение. На панели две розетки на 12 В и два USB-порта. Кармашек наверху панели продуман до мелочей. В его крышку встроены держатели для смартфона и планшета: не нужно тратиться на покупку отдельного. А помните аналогичную деталь самой первой ГАЗели? Как под ее кривой, постоянно поднятой крышкой в самодельном органайзере держали монеты маршруточники? Интерьер полностью новый, в нем видны фольксвагеновские мотивы. По словам газовцев, ориентировались они исключительно на Crafter и Sprinter. А Transit и «французы», мол, не их уровень. Но адаптировать под Россию западные ценности не забыли. Руль пока старый (с подушкой безопасности на всех версиях), но скоро появится другой, с обогревом, управлением медиасистемой и «круизом». А вот обогреваемое ветровое стекло уже внедрили.

Ширину подоконника увеличили по просьбам водителей, чтобы на него было удобнее класть руку. Динамики переехали повыше. В потолочной консоли примостились два USB-разъема — для тахографа и видеорегистратора. Плафон светодиодный, есть очечник. Ручка на потолке? Почему нет: и среднему пассажиру на плохой дороге схватиться, и куртку повесить, если по какой-то причине не устраивает крючок за задней стенке. Водительское сиденье — шикарное. В дополнение к стандартным регулировкам — настраиваемые поясничный упор, длина подушки, высота подушки раздельно по передней и задней кромке. Но главное в том, что кресло подрессорено, как на «взрослых» фурах. Вращением барашка выбираете вес водителя (до 150 кг), и исходя из этого адаптируется степень сопротивления подвески сиденья. Подбутыльники около коленей водителя и пассажира теперь не стационарные, а выдвижные.

Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой — в базовой комплектации. Водители на доставке, прыгающие из кабины и обратно десятки раз за день, оценят. Тут же клавиша стояночного тормоза. Удобно, когда в секунду можно и мотор запустить, и с ручника сняться (самостоятельно машина отпускать его не обучена). Главное «железное» новшество — 6‑ступенчатая механическая коробка, собственная разработка ГАЗа. Она ставится на NN со всеми моторами. Ресурс оценивают как минимум в 300 тысяч км, перевариваемый момент — до 450 Н·м. Прописан интервал замены масла — раз в 60 тысяч км, что нынче редкость. Обычно говорят «на весь срок службы», и владелец сам ломает голову: как бы и коробку раньше времени не запороть, и не переплатить за излишне частые замены. С дизелем выросли передаточные числа трех первых ступеней. Особенно сильно на первой, с 3,8 до 5,1. Четвертая и пятая остались при прежних числах, 1 и 0,8 соответственно. У шестой — 0,6. Обещают, что на скорости 100 км/ч экономия топлива благодаря дополнительной ступени составит полтора литра на сотню. ГАЗель NN начнут выпускать в трех модификациях: бортовой грузовик, цельнометаллический фургон и автобус. Все — с дизелем Cummins 2.8 (по-прежнему 150 л.с.). У Некста на него приходится около половины спроса, а на самые тяжелые исполнения ставят только дизель. Бензиновый мотор Evotech вырос в объеме с 2,7 до 3,0 литров и стал мощнее: 122 силы вместо 107. Уверяют, что у мотора заметно повысилась надежность. Львиная доля ГАЗелей Next с этим агрегатом продается с ГБО, поэтому NN сразу выйдет в трех ипостасях: чисто бензиновой, битопливной под пропан-бутан (LPG) или метан (CNG). Обещают электромобиль, но пока без подробностей. В Нижнем Новгороде недавно появился регулярный электробусный маршрут, который обслуживают ГАЗели NN на электротяге.



Автомат и дизель Volkswagen 2.0? Не в этой жизни

О шестиступенчатом автомате для ГАЗелей и ГАЗонов первые слухи поползли еще четыре года назад. Сообщалось, что на первые будут ставить покупную коробку Punch, а на вторые — агрегат собственной разработки. С тех пор — тишина. Из разговоров с газовцами я понял, что автомат на ГАЗели можно не ждать. Встанет он очень дорого, и клиенты доплачивать за него не готовы.

Не стоит ждать и дизель Volkswagen 2.0. Тут не газовская вина: вмешалась большая политика и санкции. Пару лет назад собрали около 200 ГАЗелей Next с этим 136‑сильным мотором и продали с большой скидкой лояльным клиентам. Говорят, ездят без проблем. Но вот с дальнейшими перспективами беда. Вдобавок курс рубля не способствует продвижению дорогого европейского дизеля.

Номинант Гран-при «За рулем»

ГАЗель NN — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021.

К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го. Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто ее продает, обслуживает и эксплуатирует.

Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.

ГАЗель NN на фоне конкурентов

УАЗ Профи Полуторка от 1,08 млн рублей

от 1,08 млн рублей ГАЗель Бизнес от 1,22 млн рублей

от 1,22 млн рублей ГАЗель Next от 1,48 млн рублей

от 1,48 млн рублей ГАЗель NN от 1,9 млн рублей

от 1,9 млн рублей Ford Transit от 2,3 млн рублей

от 2,3 млн рублей Citroen Jumper/Peugeot Boxer от 2,39 млн рублей

от 2,39 млн рублей Volkswagen Crafter от 2,86 млн рублей

от 2,86 млн рублей Mercedes Sprinter от 2,96 млн рублей

