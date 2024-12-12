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Скидка + компенсация полиса каско — акция автобренда действует до 31 декабря

Jetour анонсировал грандиозные скидки на все автомобили бренда до 31 декабря

Автомобили бренда Jetour до конца декабря можно приобрести с максимальной выгодой до 720 тысяч рублей в зависимости от модели и получить компенсацию полиса каско от Jetour. О грандиозных скидках рассказали в пресс-службе бренда.

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В частности, до 31 декабря все покупатели кроссоверов Jetour Dashing, Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus, а также внедорожника Jetour T2 могут рассчитывать на компенсацию за каско в размере 50 тысяч рублей при условии заключения договора страхования у партнеров бренда. Предложение действует на все модели 2024 года выпуска и на модели Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus 2023 года выпуска.

Jetour T2
Jetour T2
«Максимальный размер выгоды на покупку автомобилей Jetour в декабре может достигать 720 тысяч рублей. Например, кроссовер Jetour X90 Plus 2024 года выпуска в комплектации Comfort можно приобрести всего за 2,859 млн рублей. Преимущество для покупателей складывается с учетом прямой скидки от производителя (150 тыс. руб.), выгоды по трейд-ин (250 тыс. руб.), покупки в кредит (220 тыс. руб.) и в итоге составляет 620 тыс. руб. Дополнительно клиенты получат еще компенсацию за полис каско в размере 50 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе.

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Также в декабре Jetour расширяет программу для корпоративных клиентов с использованием инструментов лизинга на модель T2. Выгода при приобретении в лизинг Jetour T2 Voyage составляет 455 тыс. рублей, Jetour T2 Expedition – 468,5 тыс. рублей. Выгода распространяется на автомобили, взятые в лизинг у компаний «Европлан», «Каркаде», «ВТБ Лизинг», «РЕСО Лизинг», «Газпромбанк Автолизинг». Предложения действуют до 31 декабря включительно и на ограниченное число автомобилей, подытожили в пресс-службе.

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Источник: пресс-служба Jetour

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба Jetour
Количество просмотров 20
12.12.2024 
Фото:пресс-служба Jetour
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