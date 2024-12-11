Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

«За рулем» испытал китайский флагманский внедорожник Tank 700

Tank 500 кажется больше, чем он есть на самом деле. А вот с новым флагманом под названием Tank 700 ситуация обратная: на расстоянии он не кажется огромным. Но приближаешься – и понимаешь истинные масштабы. Машина длиной 5,1 м и шириной 2,1 м покоится на мощной раме.

Доброе внутри

Вступая на выезжающую подножку, оказываюсь в салоне, где размеры ощущаются еще явственнее. Передние кресла разделяет широкая автострада центрального тоннеля, а 16‑дюймовый «телевизор» медиасистемы теряется на передней панели.

Tank 700. Цена в России от 8 899 000 ₽

Я было хотел поворчать на отсутствие рукояток на передних стойках. А нет, их просто перенесли на торцы передней панели. Привет, новый Defender!

А вот диапазон регулировки руля по вылету мог бы быть больше. Кроме того, могли бы добавить доводчики всех дверей. Но на этом, дорогие скептики, всё! Интерьер впечатляет качеством материалов. Металл холодит, кожа наппа радует текстурой, а список опций закроет райдер любой суперзвезды.

Система кругового обзора дополнена функцией прозрачного капота.

Интерьер сделан из качественных материалов. Доступно несколько цветов кожи наппа. Большое число физических клавиш, расставленных в три яруса, – редкость в современном китайском ­автомобиле.

На лобовое стекло можно проецировать данные барометра, альтиметра и компаса. У виртуальной приборной панели несколько вариантов дизайна. Экран почти не бликует на солнце.

Отрадно, что к нам возвращается цветная отделка салона. В Танке кожа бывает коричневой, светлой, красной. Но интерьер никогда не будет целиком черным.

При всём этом богатстве «персоналкой» Танку 700 не быть: запаса места для ног задних пассажиров не так много, как, например, в Рейндж Ровере. Хотя для обитателей второго ряда и сделали свой сенсорный пульт управления и разместили немало дефлекторов.

Стрелочные часы – виртуальные. Можно менять не только стиль, но и превратить их в сенсорную кнопку пуска двигателя. Для пассажиров второго ряда есть свой климат-контроль. В центральном подлокотнике – дисплей с управлением сиденьями, микроклиматом, аудиосистемой и не только.

Добрая часть длины машины ушла на огромное плато капота, куда можно посадить легкий самолет. Особенно капот внушителен с водительского места – возникает чувство управления Танком во всех смыслах этого слова. И габариты с ним ощущаются на ура.

Если боитесь, что в слепой зоне под передним бампером спрячется мотоцикл, то у камер кругового обзора есть функция «прозрачного капота».

И ночью видно не меньше, ведь дальний свет может прошивать темноту на 600 метров!

Грациозный носорог

По извилистой дороге «cемисотый» едет бодро. Что не коррелируется с габаритами и весом, немного не дотягивающим до грузовой категории С. А тут еще и рама! Да как это возможно?

Первый ответ скрыт на задней оси. Tank 700 стал первой моделью бренда, построенной на новой платформе с задней многорычажной подвеской вместо цельного моста. А вместо пружин по кругу стоят пневмобаллоны.

У передних сидений отличный профиль, а подушка регулируется по длине.

На горном серпантине я наращиваю скорость, но здоровый внедорожник продолжает с азартом прописывать «эски» поворотов, пока шины способны цепляться за асфальт. Нет чрезмерных кренов, нет и перескоков из полосы в полосу или большой раскачки. Land Crusier 300 ничего подобного демонстрировать не способен.

Когда дорога перестает быть ровной, удовольствие не уменьшается. Ни ямы, ни гребенка не беспокоят. Энергоемкость отменная, «замкнуть» подвеску надо умудриться.

Багажник вмещает почти 500 л в пятиместном варианте. При сложенных сиденьях второго ряда объем увеличится более чем втрое. Третий ряд не предлагается в принципе.

И на бездорожье Tank способен на многое. Клиренс можно увеличить до 35 см, а оба межколесных дифференциала блокируются принудительно – есть кнопки. К уже традиционному танковому (или тэнковому) развороту добавили роспуск переднего стабилизатора, чтобы еще больше увеличить артикуляцию подвесок. Понижающая передача с отношением 2,64 – само собой разумеющееся.

Единственное, что меня ограничивало, это дорожные шины. У Танка 700 базовые колеса диаметром 20 дюймов, а для такого размера существуют и «атэшки».

Базовый Tank 700 с мотором V6 – тоже гибрид, только «мягкий». Есть 48‑вольтовая батарея и небольшой электромотор, «подкручива­ющий» двигатель на старте.

Базовый двигатель V6 выдает 354 л. с. – это тот же трехлитровый мотор, что на 500‑й модели, разве что настройки немного отличаются в лучшую сторону. С классическим девятиступенчатым автоматом управлять тягой приятно, и нет того дерганья, которым грешит Tank 500. Может, почти девять секунд до 100 км/ч и не впечатляют – но на трехтонной махине ускорение воспринимается совершенно иначе.

Теория гибрида

В отличие от Танка 500, гибридная версия 700‑го не четырехцилиндровая. К серьезному мотору V6 добавили электрическую машину – силовая установка суммарно выдает 517 л. с.

Вместе с батареей полная масса добралась до 3,5 тонн. Еще один шаг, и пришлось бы получать грузовые права!

Потяжелевший внедорожник набирает первые 100 км/ч быстрее шести секунд. Дабы подчеркнуть динамику, гибрид будет доступен в единственной версии Edition One с аэродинамическим обвесом и 22‑дюймовыми колесами.

Любопытно смотрится конструкция на крыше с дополнительной светодиодной оптикой – как тут не вспомнить старые кроссоверы Nissan X‑Trail…

Топовой мощности – и топовая цена. Гибрид в единственном варианте оснащения стоит 11,9 млн рублей.

Цена входа

Словом, во всём, кроме внешности, владелец будет знать – деньги потрачены не зря. А деньги большие: минимум 8,9 млн рублей за бензиновую машину.

Покупать будут. Хотя бы потому, что бренд Tank уже наработал свою аудиторию в России, и ей надо куда-то расти.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Во внедорожных способностях Танка 700 сомнений не было. А вот интересное поведение на асфальте стало сюрпризом.

Шикарное поведение на любом покрытии Странная внешность, высокая цена

Tank 700 3.0T 3.0T PHEV Длина / ширина / высота / база 5090 / 2061 / 1952 / 3000 мм 5110 / 2122 / 1986 / 3000 мм Снаряженная / полная масса 2850 / 3315 кг 3190 / 3500 кг Объем багажника 490 / 1601 л Максимальная скорость 190 км/ч Разгон 0–100 км/ч 8,8 с 5,9 с Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2993 см³; 260 кВт / 354 л. с. при 6000 об/мин; 560 Н·м при 1750–3500 об/мин бензиновый, V6, 24 клапана, 2993 см³; электрический, 380 кВт / 517 л. с. при 6000 об/мин; 800 Н·м при 1750–3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 100 л АИ-95 / 85 л Трансмиссия полный привод; А9