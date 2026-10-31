Партнеры Гран-при «За рулем» 2026-2027

Hankook Tire & Technology — генеральный партнер Гран-при «За рулем»

Hankook Tire & Technology — один из крупнейших мировых производителей радиальных шин. Компания основана в 1941 году, с 2019 года носит нынешнее имя. Штаб-квартира — в Пхангё (Соннам, Корея). Восемь заводов в пяти странах: Тэджон и Кымсан (Корея), Цзясин, Хуайань и Чунцин (Китай), Рацалмаш (Венгрия), Бекаси (Индонезия) и Кларксвилл (США). Производственная мощность — 100 млн шин в год. Продукция продается в 160 странах, в компании работает более 20 000 сотрудников.

Hankook выпускает шины для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, фургонов, грузовиков, автобусов и прицепов, включая шины для электромобилей. Флагманский бренд — Hankook: iON (электромобили), Ventus (премиальные), Dynapro (SUV), Kinergy (городские всесезонные), Vantra (фургоны), Winter icept (нешипованные) и Winter ipike (шипованные), Smart (грузовые и автобусные). Второй и третий бренды компании — Laufenn и Optimo. Шины Hankook поставляются на первичную комплектацию крупнейших автопроизводителей.

Официальный сайт: www.hankooktire.com

Аналитический партнер — Институт Человека РОМИР

Официальный сайт: https://romir.ru/

Институт Человека РОМИР является лидером научно-практических исследований в России в сферах психологии, социологии, маркетинга, демографии и статистики. Мы представляем крупнейшее сообщество ученых-практиков, опирающееся на фундамент социальных наук и развивающее инновационные инструменты. С 1987 года мы сотрудничаем с университетами, бизнесом, государственными учреждениями и общественными организациями, стремясь сделать мир светлее.