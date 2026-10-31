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Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Мы верны давней традиции и даем старт самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем»!

Наши читатели выбирают лучшие автомобили из числа представленных на рынке за последний год. У вас есть возможность не только отдать свой голос, но и поучаствовать в розыгрыше автомобиля!

За год на нашем авторынке официально появилось 48 новинок. Это минимум за последние пять лет. Это все новые автомобили за прошедший год, включая модели под марками Волга, Сенат и Tenet.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Тем не менее, интересных достаточно много. Посмотрите, сколько гибридов и электромобилей! Совсем недавно мы скопом записывали их в один класс, весьма немногочисленный. А в этом году их набралось на пять групп из одиннадцати. Почти половина. Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.

Если вы хотите не просто отдать свой голос, но и желаете поучаствовать в розыгрыше автомобиля Лада Азимут, обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

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Голосование продлится с 1 по 30 ноября 2026 года. Результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

1. Легковые автомобили

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Волга С50, седан, 150-200 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Сенат 900, седан, 326 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Hongqi Guoya, седан, 380-476 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Tenet A8, седан, 150-197 л. с., передний привод

2. Легковые гибриды и электромобили

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Атом, хэтчбек, 204 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Avatr 12, седан, 313-578 л. с., задний/полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

GAC Aion V, универсал, 204 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Deepal S07, хэтчбек, 238 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Umo 5, хэтчбек, 136-204 л. с., передний привод

3. Компактные переднеприводные кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Москвич М70, универсал, 150-200 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Changan CS35 Max, универсал, 147 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Tenet T4L, универсал, 147 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Tenet Plus L4, универсал, 147 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Tenet Plus L6, универсал, 147 л. с., передний привод

4. Компактные полноприводные кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Волга К40, универсал, 147-200 л. с., передний/полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Changan Uni-S, универсал, 147-181 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Jeland J6, универсал, 147–150 л. с., передний/полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Jeland J7, универсал, 150–186 л. с., передний/полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Soueast S06, универсал, 147–186 л. с., передний/полный привод

5. Среднеразмерные и большие кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Волга К50, универсал, 238 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Москвич М90, универсал, 200 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Changan CS75 Plus, универсал, 235 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Changan CS75 Pro, универсал, 147-181 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Esteo MX, универсал, 197 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Nordcross 001, универсал, 254 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Tenet T9, универсал, 245 л. с., полный привод

6. Среднеразмерные гибридные кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Geely EX5 EM-i/EM-R, универсал, 218 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

GAC S7, универсал, 340 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Umo 8, универсал, 340 л. с., полный привод

7. Большие гибридные кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Deepal S09, универсал, 492 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Esteo Exlantix ET8, универсал, 469 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

GAC S9, универсал, 340 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Li L9 Livis, универсал, 571 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Voyah Taishan, универсал, 517 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Wey V9X, универсал, 598 л. с., полный привод

8. Электрические кроссоверы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Evolute i-Joy, универсал, 163 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Evolute i-Sky, универсал, 218 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

GAC Hyptec HT, кросс-купе, 245 л. с., задний привод

9. Пикапы

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

BAW 212 пикап, пикап, 238 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Foton Tunland G9, пикап, 162 л. с., полный привод

10. Гибридные и электрические внедорожники

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Deepal G318, универсал, 439 л. с., полный привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Esteo V27, универсал, 456 л. с., полный привод

11. Коммерческие автомобили и минивэны

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Соллерс SF1, минивэн, 136 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Соллерс SF5, фургон/комби/минивэн, 150 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

Foton View, фургон, 159 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

JAC RF8, минивэн, 236 л. с., передний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

SKM M7, фургон/минивэн, 137 л. с., задний привод

Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027

SKM M9, фургон/минивэн, 150 л. с., передний привод

Итак, вперед, выбирать лучшие автомобили! Вот ссылка для голосования.

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