Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027
Наши читатели выбирают лучшие автомобили из числа представленных на рынке за последний год. У вас есть возможность не только отдать свой голос, но и поучаствовать в розыгрыше автомобиля!
За год на нашем авторынке официально появилось 48 новинок. Это минимум за последние пять лет. Это все новые автомобили за прошедший год, включая модели под марками Волга, Сенат и Tenet.
Тем не менее, интересных достаточно много. Посмотрите, сколько гибридов и электромобилей! Совсем недавно мы скопом записывали их в один класс, весьма немногочисленный. А в этом году их набралось на пять групп из одиннадцати. Почти половина. Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.
Если вы хотите не просто отдать свой голос, но и желаете поучаствовать в розыгрыше автомобиля Лада Азимут, обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
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Голосование продлится с 1 по 30 ноября 2026 года. Результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году.
Номинанты Гран-при «За рулем» 2026-2027
1. Легковые автомобили
Волга С50, седан, 150-200 л. с., передний привод
Сенат 900, седан, 326 л. с., полный привод
Hongqi Guoya, седан, 380-476 л. с., полный привод
Tenet A8, седан, 150-197 л. с., передний привод
2. Легковые гибриды и электромобили
Атом, хэтчбек, 204 л. с., задний привод
Avatr 12, седан, 313-578 л. с., задний/полный привод
GAC Aion V, универсал, 204 л. с., передний привод
Deepal S07, хэтчбек, 238 л. с., задний привод
Umo 5, хэтчбек, 136-204 л. с., передний привод
3. Компактные переднеприводные кроссоверы
Москвич М70, универсал, 150-200 л. с., передний привод
Changan CS35 Max, универсал, 147 л. с., передний привод
Tenet T4L, универсал, 147 л. с., передний привод
Tenet Plus L4, универсал, 147 л. с., передний привод
Tenet Plus L6, универсал, 147 л. с., передний привод
4. Компактные полноприводные кроссоверы
Волга К40, универсал, 147-200 л. с., передний/полный привод
Changan Uni-S, универсал, 147-181 л. с., полный привод
Jeland J6, универсал, 147–150 л. с., передний/полный привод
Jeland J7, универсал, 150–186 л. с., передний/полный привод
Soueast S06, универсал, 147–186 л. с., передний/полный привод
5. Среднеразмерные и большие кроссоверы
Волга К50, универсал, 238 л. с., полный привод
Москвич М90, универсал, 200 л. с., полный привод
Changan CS75 Plus, универсал, 235 л. с., полный привод
Changan CS75 Pro, универсал, 147-181 л. с., передний привод
Esteo MX, универсал, 197 л. с., полный привод
Nordcross 001, универсал, 254 л. с., полный привод
Tenet T9, универсал, 245 л. с., полный привод
6. Среднеразмерные гибридные кроссоверы
Geely EX5 EM-i/EM-R, универсал, 218 л. с., передний привод
GAC S7, универсал, 340 л. с., полный привод
Umo 8, универсал, 340 л. с., полный привод
7. Большие гибридные кроссоверы
Deepal S09, универсал, 492 л. с., полный привод
Esteo Exlantix ET8, универсал, 469 л. с., полный привод
GAC S9, универсал, 340 л. с., полный привод
Li L9 Livis, универсал, 571 л. с., полный привод
Voyah Taishan, универсал, 517 л. с., полный привод
Wey V9X, универсал, 598 л. с., полный привод
8. Электрические кроссоверы
Evolute i-Joy, универсал, 163 л. с., передний привод
Evolute i-Sky, универсал, 218 л. с., передний привод
GAC Hyptec HT, кросс-купе, 245 л. с., задний привод
9. Пикапы
BAW 212 пикап, пикап, 238 л. с., полный привод
Foton Tunland G9, пикап, 162 л. с., полный привод
10. Гибридные и электрические внедорожники
Deepal G318, универсал, 439 л. с., полный привод
Esteo V27, универсал, 456 л. с., полный привод
11. Коммерческие автомобили и минивэны
Соллерс SF1, минивэн, 136 л. с., задний привод
Соллерс SF5, фургон/комби/минивэн, 150 л. с., задний привод
Foton View, фургон, 159 л. с., задний привод
JAC RF8, минивэн, 236 л. с., передний привод
SKM M7, фургон/минивэн, 137 л. с., задний привод
SKM M9, фургон/минивэн, 150 л. с., передний привод
Итак, вперед, выбирать лучшие автомобили! Вот ссылка для голосования.
- Партнеры Гран-при «За рулем» 2027.
- О том, кому достался автомобиль, разыгранный в прошлый раз, читайте здесь.