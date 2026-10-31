Призы Гран-при «За рулем» 2026-2027

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: читатели «За рулем» выбирают лучшие модели среди номинантов. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобиль!

Как принять участие в розыгрыше автомобиля?

Голосуя за лучшие, на ваш взгляд, новые автомобили на российском рынке, вы автоматически становитесь претендентом на получение новой машины!

Среди всех участников опроса, которые заполнили анкету голосования, мы разыграем автомобиль Lada Azimut.

Лада Азимут

Как долго продлится голосование?

Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 года.

Когда состоится розыгрыш Лады?

Розыгрыш автомобиля пройдет в онлайн-формате 16 декабря 2026 г .