Андрей из Ангарска не поверил своему счастью: почему он принял звонок о выигрыше за уловку мошенников

Победитель Гран-при «За рулем» 2026 Андрей Алтынбаев из Ангарска получил Lada Iskra SW Cross на выставке STO Expo-2026

В рамках выставки STO Expo-2026 мы передали главный приз — новенькую Lada Iskra SW Cross нашему подписчику.

Победителем Гран-при «За рулем» 2026 года стал Андрей Алтынбаев из Ангарска. Именно он стал обладателем главного приза после участия в ежегодном голосовании.

«Когда мне позвонили, я сначала подумал, что это мошенники, и даже не поверил. Первой рассказал жене Елене, но она тоже решила, что это обман. А когда спустя пару часов вышла запись эфира, пришло понимание, что все это происходит на самом деле. Тогда уже появилась настоящая радость», — рассказал Андрей.

По словам победителя, по дороге на вручение он уже был спокоен и испытывал приятное предвкушение. Андрей также отметил, что это его первый совершенно новый автомобиль.

Напомним, Гран-при «За рулем» — ежегодное голосование, в котором читатели выбирают лучшие автомобильные новинки года. Среди участников мы традиционно разыгрываем автомобиль.

