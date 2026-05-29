В России растет спрос на должность водителя-курьера

«Авито Подработка»: интерес к вакансии водителя-курьера в Москве ежегодно растет

Интерес к вакансии водителя-курьера в РФ сохраняется, в российской столице в качестве подработки специалистам предлагают в среднем 60 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито Подработки».

«У московских исполнителей сохраняется ровная динамика интереса, с приростом на 21% год к году, тогда как среднее предлагаемое вознаграждение составило 58 647 руб/мес.», - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге за год интерес исполнителей вырос на 75%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 30 192 рубля в месяц.

Также сообщается, что в ряде регионов интерес к предложениям о подработке водителем-курьером за год вырос почти вдвое и более. Так, в Марий Эл исполнители стали интересоваться такой подработкой более чем в два раза чаще, чем годом ранее. Среднее предлагаемое вознаграждение составило свыше 44 тыс. рублей, говорится в материалах.

Ранее «За рулем» сообщил, что в России резко повысился спрос на уроки вождения.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube