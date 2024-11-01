Рама, бронза и карбон: китайцы везут в Россию большой внедорожник
Бренд Tank вывел на российский рынок третью модель, самую крупную и дорогую.
Tank 700 длиной 5090 мм предлагает 3000 мм между осями, что на 150 мм больше, чем у «пятисотого». Внедорожник рамный, но сзади – многорычажка вместо моста.
Начальная комплектация Premium за 8,9 млн – это турбо-«шестерка» 3.0 мощностью 354 л. с., 9‑ступенчатый автомат, полный привод с муфтой и двумя межколесными блокировками. Набор опций более чем щедрый: массажеры, в том числе в задних сиденьях, 16 динамиков, центральный дисплей на 16,2 дюйма, отделка кожей наппа.
В версии Superior за 9,6 млн появляется пневмоподвеска, лазерные фары, размыкающиеся стабилизаторы поперечной устойчивости и электрошторки для задних пассажиров.
В топовом исполнении Edition One за нескромные 11,9 млн Tank 700 становится 422‑сильным гибридом с запасом хода на электричестве до 100 км.
Внедорожник украшен бронзовым декором и карбоновым обвесом. Плюс подсветка потолка «звездное небо».
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