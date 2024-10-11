Крутой внедорожник удивит богатым оснащением – состоялся дебют Tank 700 в России

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Tank 700
Tank 700
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Речь идет о тестовом автомобиле, он предположил, что в первую очередь у покупателей будут востребованы комплектации Superior и Edition One.

«Так уже сложилось, что большие внедорожники пользуются спросом в максимальных комплектациях. Такая ситуация по GAC GS8, Geely Monjaro, Tank 500 и другим моделям», – уточнил топ-менеджер.
Tank 700
Tank 700

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Прямыми конкурентами нового внедорожника называются Hongqi EHS-9, M-Hero, а также ввезенные по параимпорту Lixiang L7 и L9, Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover. Цена Tank 700 варьируется в пределах 8,899-11,899 млн рублей. Автомобиль доступен в двух бензиновых комплектациях (Premium и Superior) и одной гибридной.

Внедорожник оснащен бензиновым мотором объемом 3,0 л мощностью 354 л.с., а его крутящий момент составляет 560 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой АКП. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится 8,8 секунды, а средний расход топлива равен 12,5 л на 100 км.

Интерьер Tank 700
Интерьер Tank 700

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Гибридный Tank 700 комплектуется бензиновым турбодвигателем V6 объемом 3,0 л мощностью 354 л.с. и электромотором, встроенным в коробку передач. Суммарная мощность двух двигателей – 422 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. При одновременной работе двигателя и электромотора силовая установка выдает 517 л.с.

Объем багажного отделения у бензиновой версии – 490 л, у гибридной – 392 л. Багажник увеличивается до 1601 л у бензинового автомобиля и до 1530 литров – у гибридного при сложенных креслах второго ряда.

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Источник: Автостат

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 25
11.10.2024
Фото:
«За рулем»
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