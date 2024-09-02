#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

«За рулем» рассказал о кроссоверах и седане, которые скоро появятся в продаже

Состояние российского авторынка пока еще вызывает оптимизм: по итогам 7 месяцев 2024 года было реализовано более 855 тысяч новых автомобилей. За тот же период прошлого года результат был заметно скромнее – 497 тысяч.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Таким продажам способствует несколько факторов. Это и отложенный спрос, и эффект низкой базы, и исчезновение дефицита. Ну и желание приобрести машину до обещанного осенью повышения утилизационного сбора, который пусть и не сразу, но неизбежно приведет к повышению цен.

А еще осенью на рынок выйдет несколько новинок. О самых интересных из них читайте ниже.

Лада Аура

Нет другой такой машины, которой бы в последнее время уделялось столько внимания со стороны высокопоставленных чиновников. В июне на открытии финального отрезка объездной дороги Твери на Ауре проехался президент РФ Владимир Путин. А на недавнем совещании с ним же глава Минпромторга РФ Антон Алиханов объявил, что в сентябре АВТОВАЗ начинает серийное производство Ауры.

Ожидается, что на Ауре появится импортозамещенная система стабилизации – на Вестах ее пока нет.
Ожидается, что на Ауре появится импортозамещенная система стабилизации – на Вестах ее пока нет.

Что из себя представляет Лада Аура? Не нужно быть экспертом, чтобы разглядеть в ней удлиненную (+25 см) модификацию Весты. Вся прибавка пошла на увеличение простора для задних пассажиров.

Неудивительно, что Ауре прочат стать основной машиной российских чиновников (тех, кому не полагается ездить на Аурусах).

200-сильный мотор Volvo и бизнес-салон — новый «китаец» на замену Camry и Passat

Салон планируется обтягивать натуральной кожей. Но это в топовой модификации. Планируется запуск и обычной версии с отделкой поскромнее – такие машины, как ожидается, должны заинтересовать таксомоторные компании.

Технически Аура повторяет Весту. Разве что моторы 1.6 ставить не будут – потяжелевшей машине полагается исключительно агрегат 1.8 мощностью 122 л.с.

Москвич 8

Компанию компактному Москвичу 3 этой осенью составит еще один кроссовер – Москвич 8. Размеры его куда солидней. Длина кузова составляет 4825 мм, а колесной базы – 2830 мм. То есть по габаритам «восьмерка» сопоставима с такими автомобилями как хорошо известный россиянам Kia Sorento или, скажем, Geely Okavango.

Дизайн кроссовера солидный, однако каких-либо характерных черт, роднящих его с другими Москвичами, не наблюдается.
Дизайн кроссовера солидный, однако каких-либо характерных черт, роднящих его с другими Москвичами, не наблюдается.

В основе модели лежит китайский кроссовер JAC X8 Plus образца 2022 года. Причем, если прародитель доступен в трех вариантах конфигурации салона (5, 6 или 7 мест), то Москвич будет исключительно семиместным. Перед водителем располагается сдвоенный экран приборной панели и медиасистемы – такая конфигурация на наших машинах пока еще не применялась.

Мощный мотор, крутой дизайн: заценили недорогой китайский премиум-кроссовер

Увы, как и в случае с компактной «трешкой», полного привода предлагаться не будет – только передний.

Возможности выбора силового агрегата тоже не предполагается – модель оснастят безальтернативной связкой из 174-сильного турбомотора 1.5 и семиступенчатого робота.

Chery Tiggo 9

Для компании Chery в российской гамме долгое время роль флагмана играл кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Машина неплохая, но флагманы у прочих китайских марок крупнее, мощнее и дороже. В общем, лидеру рынка надо было что-то с этим делать.

У себя на родине этот Chery предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас, скорее всего, будут представлены только версии 4WD.
У себя на родине этот Chery предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас, скорее всего, будут представлены только версии 4WD.

Многие логично предполагали, что грядет появление кроссовера Tiggo 9, который уже предлагается в Китае. Однако у нас эту модель назвали Jaecoo J8 и продают ее в салонах дочерней марки. Но это не значит, что «девятка» до нас не доберется. Доберется. Вот только под названием Tiggo 9 в России будет продаваться Tiggo 8L, который дебютировал всего несколько месяцев назад.

449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

По сравнению с Tiggo 8 Pro Max длина кузова новинки больше на 75 мм (4795 мм), ширина – на 70 мм (1930 мм), высота – на 20 мм (1725 мм). Колесная база растянута на 60 мм (до 2770 мм). А еще это будет первый Chery на нашем рынке с выдвижными дверными ручками.

Поскольку эта модель является ближайшим родственником Exeed RX и Jaecoo J8, логично будет предположить, что под капотом мы увидим связку из 2-литрового 249-сильного турбомотора и 8-ступенчатого автомата.

FAW Bestune T90

Компания FAW еще в мае анонсировала появление в нашей стране осенью нового (дебют состоялся в 2023 году) среднеразмерного паркетника Т90. С учетом недавнего ухода кроссовера Т99, ему предстоит занять пост флагманской модели марки на российском рынке.

Преимущество FAW Bestune T90 – традиционный 8-ступенчатый автомат, тогда как на многих одноклассниках используются роботы.
Преимущество FAW Bestune T90 – традиционный 8-ступенчатый автомат, тогда как на многих одноклассниках используются роботы.

Габариты кузова составляют 4718×1880×1710 мм, колесная база – 2772 мм. Таким образом, по размерам это прямой конкурент Chery Tiggo 8 Pro Max. Только салон пятиместный – третий ряд сидений не предлагается даже за доплату.

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

У себя на родине Т90 предлагается с моторами объемом полтора (169 л.с.) и два литра (252 л.с.). Для сокращения транспортного налога мощность последнего для нашего рынка наверняка скорректируют.

А вот полный привод в России предлагать вряд ли будут – все версии исключительно переднеприводные. У нас это вряд ли оценят.

Jetour X50

В полку компактных кроссоверов прибыло – уже анонсирован сентябрьский старт продаж Jetour X50 (начальная цена составит 2 млн рублей).

При длине 4,4 м дебютанту придется конкурировать с такими моделями, как Chery Tiggo 4 Pro, Belgee X50, Kaiyi X3.

Внешность Jetour X50 рассчитана на консервативную публику – хромированный «гриль» в этом сегменте уже мало кто использует.
Внешность Jetour X50 рассчитана на консервативную публику – хромированный «гриль» в этом сегменте уже мало кто использует.

Но «пятидесятка» напоминает их не только размерами, но и тем, что предлагаться будет исключительно с передним приводом. Зато можно будет выбрать двигатель: 2-литровый агрегат в атмосферном исполнении развивает 113 сил, в турбированном – 147.

Крутой полный привод, клиренс 23 см, 218 сил – это второе поколение флагмана Хавейла!

В конструкции применяется довольно редкая в сегменте В-кроссоверов независимая задняя подвеска, что сулит неплохую управляемость и плавность хода.

Еще заявлено, что специально для нашего рынка Х50 снабдили увеличенным до 4,6 л бачком для стеклоомывающей жидкости и пакетом теплых опций. К сильным сторонам относится и оцинкованный кузов.

Tank 700

Перед нами – флагманский внедорожник бренда Tank. На домашнем рынке он появился в продаже минувшей весной. Причем – исключительно в гибридном исполнении Hi4-T. Под капот устанавливают бензиновый 3.0 V6, электромотор и 9-ступенчатый автомат. Совокупная отдача силовой установки достигает 523 л.с. и 800 Hм.

Шикарен снаружи, богат внутри. Но и цена Tank 700 будет соответствующей.
Шикарен снаружи, богат внутри. Но и цена Tank 700 будет соответствующей.

«Семисотый» отличается характерным граненым дизайном и внушительными габаритами кузова: 5090×2061×1952 мм. Как и другие Танки, автомобиль рамный. Однако в отличие от прочих моделей фирмы здесь многорычажная задняя подвеска, а не жесткий неразрезной мост.

150 сил, робот вместо вариатора, крутой салон: популярный кроссовер обновился и почти не подорожал

Также Tank 700 получил пневмостойки, позволяющие изменять дорожный просвет в диапазоне 120 мм (стандартная величина – 249 мм).

Несмотря на солидные размеры, в салоне только два ряда сидений. По качеству отделки и щедрости оснащения это будет самый шикарный Tank. Ожидается даже «звездное небо» – потолок, с многочисленными светодиодами. Нечто подобное можно встретить на Роллс-Ройсах…

  • 177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – появился новый белорусский кроссовер.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

2 сентября
А вы какую новинку ждете больше всего?

Подпишитесь на «За рулем» в

Тимкин Юрий
Фото:Компании-производители
Количество просмотров 38207
02.09.2024
Фото:Компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о Москвич 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв