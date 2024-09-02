Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

«За рулем» рассказал о кроссоверах и седане, которые скоро появятся в продаже

Состояние российского авторынка пока еще вызывает оптимизм: по итогам 7 месяцев 2024 года было реализовано более 855 тысяч новых автомобилей. За тот же период прошлого года результат был заметно скромнее – 497 тысяч.

Таким продажам способствует несколько факторов. Это и отложенный спрос, и эффект низкой базы, и исчезновение дефицита. Ну и желание приобрести машину до обещанного осенью повышения утилизационного сбора, который пусть и не сразу, но неизбежно приведет к повышению цен.

А еще осенью на рынок выйдет несколько новинок. О самых интересных из них читайте ниже.

Лада Аура

Нет другой такой машины, которой бы в последнее время уделялось столько внимания со стороны высокопоставленных чиновников. В июне на открытии финального отрезка объездной дороги Твери на Ауре проехался президент РФ Владимир Путин. А на недавнем совещании с ним же глава Минпромторга РФ Антон Алиханов объявил, что в сентябре АВТОВАЗ начинает серийное производство Ауры.

Ожидается, что на Ауре появится импортозамещенная система стабилизации – на Вестах ее пока нет.

Что из себя представляет Лада Аура? Не нужно быть экспертом, чтобы разглядеть в ней удлиненную (+25 см) модификацию Весты. Вся прибавка пошла на увеличение простора для задних пассажиров.

Неудивительно, что Ауре прочат стать основной машиной российских чиновников (тех, кому не полагается ездить на Аурусах).

Салон планируется обтягивать натуральной кожей. Но это в топовой модификации. Планируется запуск и обычной версии с отделкой поскромнее – такие машины, как ожидается, должны заинтересовать таксомоторные компании.

Технически Аура повторяет Весту. Разве что моторы 1.6 ставить не будут – потяжелевшей машине полагается исключительно агрегат 1.8 мощностью 122 л.с.

Москвич 8

Компанию компактному Москвичу 3 этой осенью составит еще один кроссовер – Москвич 8. Размеры его куда солидней. Длина кузова составляет 4825 мм, а колесной базы – 2830 мм. То есть по габаритам «восьмерка» сопоставима с такими автомобилями как хорошо известный россиянам Kia Sorento или, скажем, Geely Okavango.

Дизайн кроссовера солидный, однако каких-либо характерных черт, роднящих его с другими Москвичами, не наблюдается.

В основе модели лежит китайский кроссовер JAC X8 Plus образца 2022 года. Причем, если прародитель доступен в трех вариантах конфигурации салона (5, 6 или 7 мест), то Москвич будет исключительно семиместным. Перед водителем располагается сдвоенный экран приборной панели и медиасистемы – такая конфигурация на наших машинах пока еще не применялась.

Увы, как и в случае с компактной «трешкой», полного привода предлагаться не будет – только передний.

Возможности выбора силового агрегата тоже не предполагается – модель оснастят безальтернативной связкой из 174-сильного турбомотора 1.5 и семиступенчатого робота.

Chery Tiggo 9

Для компании Chery в российской гамме долгое время роль флагмана играл кроссовер Tiggo 8 Pro Max. Машина неплохая, но флагманы у прочих китайских марок крупнее, мощнее и дороже. В общем, лидеру рынка надо было что-то с этим делать.

У себя на родине этот Chery предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас, скорее всего, будут представлены только версии 4WD.

Многие логично предполагали, что грядет появление кроссовера Tiggo 9, который уже предлагается в Китае. Однако у нас эту модель назвали Jaecoo J8 и продают ее в салонах дочерней марки. Но это не значит, что «девятка» до нас не доберется. Доберется. Вот только под названием Tiggo 9 в России будет продаваться Tiggo 8L, который дебютировал всего несколько месяцев назад.

По сравнению с Tiggo 8 Pro Max длина кузова новинки больше на 75 мм (4795 мм), ширина – на 70 мм (1930 мм), высота – на 20 мм (1725 мм). Колесная база растянута на 60 мм (до 2770 мм). А еще это будет первый Chery на нашем рынке с выдвижными дверными ручками.

Поскольку эта модель является ближайшим родственником Exeed RX и Jaecoo J8, логично будет предположить, что под капотом мы увидим связку из 2-литрового 249-сильного турбомотора и 8-ступенчатого автомата.

FAW Bestune T90

Компания FAW еще в мае анонсировала появление в нашей стране осенью нового (дебют состоялся в 2023 году) среднеразмерного паркетника Т90. С учетом недавнего ухода кроссовера Т99, ему предстоит занять пост флагманской модели марки на российском рынке.

Преимущество FAW Bestune T90 – традиционный 8-ступенчатый автомат, тогда как на многих одноклассниках используются роботы.

Габариты кузова составляют 4718×1880×1710 мм, колесная база – 2772 мм. Таким образом, по размерам это прямой конкурент Chery Tiggo 8 Pro Max. Только салон пятиместный – третий ряд сидений не предлагается даже за доплату.

У себя на родине Т90 предлагается с моторами объемом полтора (169 л.с.) и два литра (252 л.с.). Для сокращения транспортного налога мощность последнего для нашего рынка наверняка скорректируют.

А вот полный привод в России предлагать вряд ли будут – все версии исключительно переднеприводные. У нас это вряд ли оценят.

Jetour X50

В полку компактных кроссоверов прибыло – уже анонсирован сентябрьский старт продаж Jetour X50 (начальная цена составит 2 млн рублей).

При длине 4,4 м дебютанту придется конкурировать с такими моделями, как Chery Tiggo 4 Pro, Belgee X50, Kaiyi X3.

Внешность Jetour X50 рассчитана на консервативную публику – хромированный «гриль» в этом сегменте уже мало кто использует.

Но «пятидесятка» напоминает их не только размерами, но и тем, что предлагаться будет исключительно с передним приводом. Зато можно будет выбрать двигатель: 2-литровый агрегат в атмосферном исполнении развивает 113 сил, в турбированном – 147.

В конструкции применяется довольно редкая в сегменте В-кроссоверов независимая задняя подвеска, что сулит неплохую управляемость и плавность хода.

Еще заявлено, что специально для нашего рынка Х50 снабдили увеличенным до 4,6 л бачком для стеклоомывающей жидкости и пакетом теплых опций. К сильным сторонам относится и оцинкованный кузов.

Tank 700

Перед нами – флагманский внедорожник бренда Tank. На домашнем рынке он появился в продаже минувшей весной. Причем – исключительно в гибридном исполнении Hi4-T. Под капот устанавливают бензиновый 3.0 V6, электромотор и 9-ступенчатый автомат. Совокупная отдача силовой установки достигает 523 л.с. и 800 Hм.

Шикарен снаружи, богат внутри. Но и цена Tank 700 будет соответствующей.

«Семисотый» отличается характерным граненым дизайном и внушительными габаритами кузова: 5090×2061×1952 мм. Как и другие Танки, автомобиль рамный. Однако в отличие от прочих моделей фирмы здесь многорычажная задняя подвеска, а не жесткий неразрезной мост.

Также Tank 700 получил пневмостойки, позволяющие изменять дорожный просвет в диапазоне 120 мм (стандартная величина – 249 мм).

Несмотря на солидные размеры, в салоне только два ряда сидений. По качеству отделки и щедрости оснащения это будет самый шикарный Tank. Ожидается даже «звездное небо» – потолок, с многочисленными светодиодами. Нечто подобное можно встретить на Роллс-Ройсах…

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – появился новый белорусский кроссовер.