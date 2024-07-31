Утильсбор повысят. А что будет с ценами на автомобили?

Главред «За рулем» дал прогноз по ценам на авторынке РФ после 1 октября 2024 года

Утилизационный сбор будут повышать – как того настоятельно требовали наши автопроизводители. Проект Постановления правительства о повышении утильсбора выложен на общественное обсуждение. Если все пройдет гладко и проект будет подписан премьер-министром, он обретет законную силу 1 октября 2024 года.

Новые ставки утильсбора

Ставки поднимут на всё: на легковые и грузовики, автобусы, тягачи, прицепы, электромобили и дорожную технику. Причем утильсбор будут повышать поэтапно вплоть до 2030 года.

Вот ставки утильсбора на новые легковые автомобили с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров:

сейчас – 300 600 рублей

с 1 октября – 556 200 рублей

в 2025 году – 667 400 рублей

в 2026 году – 800 800 рублей

в 2027 году – 880 800 рублей

в 2028 году – 969 000 рублей

в 2029 году – 1 065 800 рублей

в 2030 году – 1 172 400 рублей

Чем объемнее мотор, тем больше придется платить. За машины с двигателями объемом свыше 3,5 л к 2030 году придется отдать 4 817 800 рублей. По бэушкам ставки еще выше и доходят до 6 млн рублей!

Зачем повышают утильсбор?

Считается, что повышение утильсбора заставит китайские компании размещать производства в России. Потенциальным инвесторам проще просчитывать свои риски и выгоды, если им будет предоставлен четкий расклад на перспективу. И это так.

Но пока никто из китайцев со своими технологиями к нам не спешит. Работает только Haval, который несколько лет назад построил завод в Тульской области. И активничает JAC, который работает с КАМАЗом (а через него с Москвичом) и с Соллерсом. А больше – никто. Все в тени. Все боятся вторичных санкций, потому что есть и другие рынки помимо России – и никто не хочет их терять.

И пока не будет принципиального решения на самом верху (я про китайское руководство), едва ли китайские компании будут открывать у нас свои производства.

Что с ценами

Минпромторг уверяет, что индексация утильсбора не скажется на цене отечественных автомобилей. Потому что нашим заводам утильсбор возвращают. Но отечественные автомобили (точнее, отечественной сборки) составляют сейчас менее половины рынка (около 44%). И в полном объеме «утиль» возвращают только за глубоко локализованные машины, а за менее локализованные – лишь частично.

А что с остальными – то есть с китайскими автомобилями? Минпром утверждает, что «перекладывание утильсбора в стоимость может быть компенсировано скидками».

Намек на то, что дилеры и китайские производители зарабатывают в России столько, что дадут дополнительные скидки – лишь бы продать свои автомобили. Но дилеры не готовы взять на себя повышение утильсбора с 300 тысяч до 556 тысяч рублей, а уж дальнейшее его повышение – тем более. Они просто включат повышение «утиля» в цену. И автомобили подорожают – как это уже было после прошлогоднего повышения утильсбора.

А когда всё вокруг дорожает, то и у наших производителей быстро появится желание поднять цены – под самыми благовидными предлогами.

Последняя лазейка

Минпром напоминает, что при ввозе физлицом автомобилей с объемом двигателя до 3,0 литров исключительно для личного пользования по-прежнему можно будет платить утильсбор по льготной ставке – 3400 рублей за новую машину и 5200 за автомобиль старше трех лет. Тут одно из двух: либо резко увеличится частный импорт (ввоз) автомобилей, либо и этот ручеек будут постепенно прикрывать.

Окрасить утильсбор

Если уж мы так болеем за наш автопром, предлагаю «окрасить» утильсбор – сделать его целевым. И направлять средства исключительно на развитие автопрома, на строительство новых заводов. В 2023 году собрали почти 500 миллиардов рублей. В этом году соберут больше триллиона – есть где ­развернуться!

Дали? Спросите!

А с заводов при этом нужно спрашивать результат. Что в итоге даст повышение «утиля»? Может, модельный ряд выпускаемых в России автомобилей резко расширится? Или мы начнем выпускать современные моторы и автоматические коробки? Откроем массовый экспорт? Или, чем черт не шутит, через пару лет наши машины начнут дешеветь?

Если всего этого мы не увидим, то для чего дикие ставки утильсбора? Ведь хочется, чтобы цены шли не вверх, а вниз.

Есть мнение, что повышение утильсбора не решит, а усугубит застарелые проблемы.