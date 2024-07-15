АВТОВАЗ назвал плюсы повышения утильсбора
АВТОВАЗ заявил, что рост утилизационного сбора на машины приведет к увеличению зарубежных инвестиций в проекты на территории РФ, сказано в сообщении компании.
«Поэтапное повышение утилизационного сбора станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями», – полагают в компании.
Также в АВТОВАЗе рассказали, что первый этап повышения утильсбора осенью прошлого года позволил заводу выполнить производственный план и собрать рекордное количество автомобилей бренда Lada.
КАМАЗ также поддержал индексацию утильсбора, высказав мнение, что это «будет способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций в отрасль».
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Источник: ТАСС
Супертест моторных масел
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