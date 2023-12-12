Новые технологии в моторных маслах: эталоны против инноваций

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf, изготовленных с применением технологий PAO и GTL.

Моторные масла на основе PAO или GTL уже знакомы автолюбителям во всём мире. Shell стала первой компанией, организовавшей масштабное производство базовых масел по технологии GTL и на сегодня применяет ее наиболее широко среди всех производителей технических жидкостей.

Компания Mobil использует в своей продукции базовые масла, произведенные по технологии PAO, хотя долю содержания PAO – полиальфаолефинов производитель не сообщает.

Ни Shell, ни Mobil официально на нашем рынке больше нет. Точнее, купить эти масла можно, но они отпугивают либо ценой, либо сомнительным происхождением.

Зато недавно в России появилось моторное масло Rolf Ultra, изготовленное по технологии «GTL&PAO». То есть, в его составе комбинация двух высокотехнологичных базовых масел, которую ранее ни один производитель масел, предлагавший свою продукцию на российский рынок, не использовал.

Такой продукт выглядит многообещающе, однако сегодня крайне сложно слепо доверять этикеткам или рекламным обещаниям. Мы решили проверить новинку в популярной вязкости 5W-40 класса ACEA А3/В4 и API SP в лаборатории, сравнив с брендами-эталонами в плане применения технологий PAO и GTL.

В больших автомобильных супермаркетах стеллажи с моторными маслами, на первый взгляд, впечатляют: размеры ого-го. Но пробежишься взглядом и понимаешь, что российского разнообразия брендов нет и в помине. Основа ассортимента в любой точке – Total, Elf и Motul. Это понятно – свое, родное. Неплохо представлен Shell. Castrol есть везде, но выбор совсем невелик. Mobil попался примерно в половине магазинов и тоже в весьма ограниченном наборе. Из известных брендов это всё.

Выбираем соперников

К подбору конкурентов подошли нестандартно. За ними мы отправились в Париж, чтобы лично привезти оттуда масло в чисто европейской спецификации. Риск купить подделку минимальный: там это как-то не принято. Полки ломятся от канистр, но при ближайшем рассмотрении ассортимент оказывается невелик. Доминируют местные – Motul, Total, Elf. У многих крупных сетей магазинов есть свои марки масел, хотя понятно, что это всего лишь переупаковка какого-то из массовых брендов.

Shell и Castrol представлены в ограниченной номенклатуре. Остальные бренды – большая редкость.

Удивило, что чуть ли не все сорта до сих пор подразделяются на бензиновые и дизельные. Все параметры на этикетках одинаковые, однако одна утверждает, что это масло можно заливать только в бензиновый мотор, другая – что в дизельный. Несмотря на давнее присутствие на местном рынке бензиновых моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом, лучше всего подходящие им масла класса API SN+ и SP еще нужно поискать. В основном на полках представлен класс SN.

Масло Rolf Ultra 5W 40 класса ACEA A3/B4 и API SP выпускается в фирменных для бренда жестяных канистрах, служащих еще одной степенью защиты от подделки. Базовые масла, изготовленные по технологиям GTL и PAO, импортные, от ведущих мировых поставщиков. Пакет присадок – европейский.

Для сравнения с Rolf Ultra мы выбрали Shell Helix Ultra 5W-40 спецификации ACEA A3/B4, API SN+ и Mobil 1 5W-40 спецификации ACEA A3/B4, API SN. Стандарт SN регламентирует соответствие строгим экологическим нормам по содержанию фосфора. Стандарт API SP ужесточает требования по защите от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI), износа цепи ГРМ и высокотемпературных отложений. Специально отметим: масла в спецификациях SN, SN+ и SP имеют одни и те же требования по физико-химическим характеристикам, указываемым в паспортах качества, поэтому сравнение таких масел между собой корректно.

Shell Helix Ultra 5W 40 класса ACEA A3/B4 и API SN+ выступает в роли иностранного гостя. Канистра куплена в Париже. Это масло – предназначено для европейского рынка. Компания является пионером в применении базового масла из природного газа и остается по этой части мировым лидером.

Масла направили в МИЦ ГСМ – самую авторитетную независимую лабораторию в стране. Подробные результаты испытаний приведены в таблицах ниже с комментариями представителей лаборатории.

Mobil 1 FS 5W 40 класса ACEA A3/B4 и API SN – пример хорошей европейской «синтетики». Уровень масла по API ниже, чем у соперников, однако здесь используется высококачественная база на основе PAO. Конкретно наша канистра изготовлена в ЕС, но предназначена в том числе и для рынков стран СНГ.

Состав присадок и эффект LSPI

Состав присадок у масел Shell и Rolf Ultra схож по своей пропорции. Он соответствует классам API SN+ и SP. Mobil отличается высоким содержанием кальция и низкой долей магния. Это типично для масел более низкой категории SN. Класс SN+ появился в 2018 году. Он предварил следующий «полноценный» класс SP, который задерживался из-за сложностей с проведением некоторых тестов. Однако улучшить масла группы SN было остро необходимо.

Причина называлась LSPI, нежелательное раннее зажигание на низких оборотах. Эффект характерен для моторов с непосредственным впрыском и турбонаддувом, заполонившим к тому времени рынок. Преждевременное воспламенение топливной смеси происходит еще во время движения поршня к верхней мертвой точке. Катализатором выступает нагар на поршне или другие несгоревшие частицы в камере сгорания. В результате горение появляется еще до срабатывания свечи, и в работающем на низких оборотах моторе создается существенное сопротивление ходу поршня вверх. Последний при регулярном возникновении такой проблемы разрушается.

Масла класса SN+ (а затем и SP) решают проблему несколькими способами. Среди прочего – увеличением температуры вспышки и снижением доли кальция в пакете присадок. Конструкторы двигателей со своей стороны тоже работают: например, меняют форму камеры сгорания. Ну а владельцу машины стоит заправляться высокооктановым бензином. Именно поэтому рекомендуемый для большинства китайских турбомоторов АИ 92 – так себе идея. С натяжкой его использование можно допустить только в том случае, если с LSPI в моторе уже борется масло класса SN+ или SP.

Присадки ед. изм. Mobil 1 Shell helix Ultra Rolf Ultra Кальций мг/кг 3230 1500 1395 Магний мг/кг 21 1427 1257 Цинк мг/кг 1072 1142 1058 Фосфор мг/кг 981 994 955 Барий мг/кг 0 0 0 Бор мг/кг 313 250 101

Bosch-тест

Современные масла «замешаны» на базовых маслах с низкой вязкостью. Они обеспечивают хорошие показатели в морозы, однако есть риск недостаточной защиты в жару. Масло станет слишком жидким и не будет держаться на трущихся деталях. Для компенсации негативного явления существуют модификаторы вязкости – высокомолекулярные полимеры, которые «свернуты» при низких температурах и «раскрываются» при высоких, увеличивая вязкость.

Для проверки эффективности таких модификаторов существует специальный тест. Молекулы многократно пропускают через топливную форсунку Bosch. Это испытание показывает, насколько прочны полимерные загустители в масле. При значительной деструкции к концу срока эксплуатации масло станет более жидким. Например, рассматриваемое нами 5W-40 превратится в 5W-30. Менее вязкое масло не обеспечит требуемую толщину масляной пленки, ухудшится его смазывающая способность, возрастет расход на угар. Как следствие – снизится ресурс двигателя.

В соответствии со стандартом наши масла официально должны проверяться только циклом из 30 прогонов. Однако в МИЦ ГСМ провели дополнительный Bosch-тест из 90 циклов. Масло Rolf Ultra хотя и показало в сравнении с Shell и Mobil чуть большее падение в процентном выражении, всё равно его показатели превзошли конкурентов и находятся дальше других от допустимого минимального значения 12,5 мм2/с.

ед. изм. Норматив Mobil 1 Shell helix Ultra Rolf Ultra Устойчивость к сдвигу Bosch (30/100 °С) До теста мм²/с 13,70 13,27 14,00 После теста мм²/с 13,21 12,88 13,31 Фактическое падение вязкости мм²/с 0,49 0,39 0,69 Падение вязкости % 3,58 2,94 4,93 Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100 °С) До теста мм²/с 13,70 13,27 14,00 После теста мм²/с не ниже 12,5 13,14 12,84 13,26 Фактическое падение вязкости мм²/с 0,56 0,43 0,74 Падение вязкости % 4,09 3,24 5,29

Индикаторы износа

Значения индикаторов износа нулевые, какими и должны быть. Масла в лабораторию сдавались в запечатанных заводских канистрах. А перечисленные в таблице металлы появляются в составе как продукты износа двигателя в процессе работы. По тому, какой именно элемент идет в рост, мотористы могут понять, какой элемент мотора начал ускоренно терять ресурс.

Исключение – молибден. Он используется в качестве модификатора трения. Его содержание не нормируется. Параметр у разных масел может отличаться в десятки (это не преувеличение) раз, однако в реальной эксплуатации продукт с небольшим добавлением молибдена будет защищать детали не хуже остальных. Впрочем, не только этот элемент определяет защитные свойства масла.

Индикаторы износа ед. изм. Mobil 1 Shell helix Ultra Rolf Ultra Железо мг/кг 3 1 1 Хром мг/кг 1 0 0 Олово мг/кг 0 0 0 Алюминий мг/кг 0 0 0 Никель мг/кг 0 0 0 Медь мг/кг 0 0 0 Свинец мг/кг 0 0 0 Молибден мг/кг 74 97 70

Протоколы испытаний моторных масел в МИЦ ГСМ

Все проверенные масла получили положительную оценку от экспертов лаборатории. Они уложились в заданные нормативы для своего класса, ни один параметр не вышел за пределы допустимого. Интересное наблюдение: вязкость при 40 °C и 100 °C у масел Mobil и Shell лежит ближе к нижней границе допустимого диапазона, тогда как Rolf показал значение практически из середины.

NOACK отражает, сколько процентов масла испарится в течение одного часа при температуре 250 °C. Чем он ниже, тем меньше потребуется его доливать, тем меньше загрязнений останется на стенках цилиндров. Обратите внимание, что этот показатель лучший у масла Rolf Ultra.

У него же минимальное значение сульфатной зольности – количества неорганических примесей, которые остаются после полного сгорания топливовоздушной смеси. Со временем от них может образоваться твердый абразив, полирующий стенки цилиндров. Следствие этого явления – неспособность последних удерживать масляную пленку.

Низкотемпературная вязкость CCS отражает, насколько легко или тяжело будут «ходить» детали двигателя во время холодного пуска. Низкотемпературная вязкость MRV – показатель быстроты поступления масла к узлам смазки при низкотемпературном старте.

Обратите внимание на параметр «Температура застывания». Здесь становится очевидным преимущество комбинированной базы: Rolf Ultra на целых 6 градусов опередил соперников, показав лучшие низкотемпературные свойства.

Отдельные показатели ед. изм. Норматив Mobil 1 Shell helix Ultra Rolf Ultra Испаряемость по NOACK % <= 10 6,05 5,46 5,22 Содержание серы Ppm <5000 2226 2200 2232 Зольность сульфатная % 1…1,6 1,38 1,48 1,29 Вязкость HTHS мПа*С >3,5 3,79 3,94 3,93 Температура застывания ASTM D 97 ºС - -54 -54 -60 Вязкость при 100 ºС мм²/с 12,5…16,3 13,7 13,27 14,00 Вязкость при 40 ºС мм²/с - 80,61 79,56 84,44 Индекс вязкости >120 175 170 171 Щелочное число TBN мг КОН/г =>10 12,54 12,82 12,38 Температура вспышки о.т. ºС >200 220 244 240 Вязкость динамическая CCS -30 ºС мПa*c <=6600 5080 6300 5440 Предел текучести при -35 ºС Па <=35 <=35 <=35 Вязкость динамическая MRV -35 ºС мПa*c <=60 000 17064 17956 17691

Выносим вердикт

По итогам тестов получается, что Rolf Ultra ничуть не хуже, чем Shell, и заметно превосходит Mobil. Синергия передовых базовых масел помогла локализованной в РФ новинке победить в тестах на испаряемость и деструкцию, показать лучшую температуру замерзания и не уступить именитым соперникам во всех остальных испытаниях.

При этом Rolf Ultra 5W-40 стоит как минимум в 2–2,5 раза дешевле двух других премиальных масел, покупка которых в нынешних обстоятельствах сродни лотерее.

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