Идеально для путешествий: вклад бренда в развитие автотуризма отметили наградой

Jetour удостоился награды Russian Traveler Awards за развитие автотуризма в РФ

Бренд Jetour в рамках премии Russian Traveler Awards 2024 получил специальную награду «За развитие сферы автопутешествий в России». О вручении самой престижной национальной туристической награды рассказали в пресс-службе бренда.

Награда Russian Traveler

«Мы гордимся победой в номинации «За развитие сферы автопутешествий в России». Продвижение автотуризма – важная задача для Jetour, что получило отражение как в названии самого бренда и его позиционировании, так и в модельном ряду. Jetour создает автомобили для комфортных и безопасных путешествий, а в следующем году линейка бренда пополнится новыми моделями, что расширит наши возможности и позволит открыть еще больше интересных мест на карте нашей страны», – цитирует пресс-служба директор по маркетингу Джетур Мотор Рус Дениса Кононова.

Jetour придерживается концепции Travel+ с самого момента запуска бренда, она призвана создать максимально удобные для путешествий автомобили, а также сформировать целую экосистему. В прошлом году в рамках проекта бренда «Созвездие путешествий» представители СМИ и блогеры посетили Северный Кавказ, Карелию, Тульскую область и Переславль-Залесский. В 2024 году географию проекта расширили еще на три региона – Чечня, Алтай и Кольский полуостров.

Созвездие путешествий

Также Jetour запустил проект «Тур с Jetour» – это путеводитель с автомаршрутами по России в сервисах Яндекс Навигатор, Яндекс Еда и Яндекс Путешествия. Таким образом Jetour не только популяризирует автотуризм, но и способствует развитию тэтой сферы в России.

Напомним, премия Russian Traveler Awards организована изданием Russian Traveler, она посвящена ключевым туристическим возможностям России. В этом году в рамках онлайн-голосования, проходившего в период с 20 мая по 31 октября, приняли участие свыше 500 тысяч пользователей, а также эксперты автоотрасли.

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Источник: пресс-служба Джетур Мотор Рус