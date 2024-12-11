Автопарк России обновится, а качество авто улучшится — власти профинансируют

Мишустин сообщил о выделении ₽18 млрд на льготные автокредиты и лизинг

Правительство России направит дополнительно свыше 18 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом в ходе очередного заседания рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня дополнительно выделим свыше 18 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям объем средств составит почти 45 млрд рублей», – подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что Правительство РФ всячески поддерживает автопроизводителей и покупателей отечественных автомобилей, о необходимости обеспечить россиян доступными легковыми автомобилями говорил президент РФ Владимир Путин.

Всего в текущем году объемы средств, выделенные на льготное автокредитование и лизинг, составили почти 45 млрд рублей, подчеркнул Мишустин. Получить скидки до 25% при покупке машины российского производства могут инвалиды, медработники, учителя, участники специальной поенной операции и их близкие. Причем при покупке электромобиля цена снизится на 35%.

Дополнительное финансирование льготного лизинга поддержит производство в транспортном секторе и смежников, ожидается, что благодаря этому автопарк России обновится, а производство автомобилей станет качественнее, подытожил Мишустин.

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Источник: tass.ru