Льготные автокредиты 2024: всё, что нужно знать

«За рулем» изучил обновленную госпрограмму субсидирования автокредитов

Постановление правительства немного меняет прежние правила – в частности, расширен список лиц, имеющих право на льготный кредит . Основная цель программы – стимулировать продажи машин отечественного производства. Часть их стоимости оплатят из бюджета.

Скидки не изменились:

базовая – 20%

для жителей Дальнего Востока – 25%

на электромобиль – 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Несложно прикинуть выгоду: при покупке, скажем, Лады Весты за 1,3 млн рублей базовая скидка составит 260 тысяч рублей. Это с запасом покрывает проценты по кредиту.

Кому положен льготный автокредит?

Льготный кредит доступен при выполнении ЛЮБОГО ОДНОГО условия из этого перечня:

у покупателя есть дети до 18 лет (не меньше одного);

у покупателя нет в собственности автомобиля;

покупатель медик или работник сферы образования в государственном учреждении;

покупатель проходит военную службу (по контракту или призыву) либо является близким родственником военнослужащего (супруги, дети, родители), прожива­ющим совместно;

покупатель является пенсионером, ранее проходившим военную службу;

покупатель является инвалидом;

покупатель продает в счет уплаты первоначального взноса по кредиту свой автомобиль, возраст которого по ПТС превышает 6 лет и который пребывал в собственности у заемщика не менее года;

покупатель приобретает электромобиль.

Желания взять кредит именно на электромобиль достаточно для подачи заявки. То же и в случае с трейд-ином, если сда­ваемая машина ­немолода.

Ряд ограничений

Программа действует только при покупке новых машин – и только для граждан, не заключавших в предыдущем году иных договоров автокредитования .

Кредит выдают на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые стоят не более 2 млн рублей , а вот для электрокаров предельная цена не установлена.

Список доступных вариантов

Прежде всего это машины российских марок: а именно:

все Лады (кроме Ларгуса)

четыре УАЗа (Хантер, Патриот, Пикап и «буханка»)

семейство ГАЗели

Из иномарок, собранных в России, под условия программы подходит лишь Haval Jolion в простых комплектациях.

Электромобили:

Evolute i‑Pro (седан)

Evolute i‑Joy (кроссовер)

Москвич 3е.

Условия для получения льготного автокредита

Обязательно для всех заемщиков наличие действующего водительского удостоверения.

Кредит выдают на срок до семи лет. Первоначальный взнос – не менее 10%.

На срок действия кредитного договора заключают договор залога. Также неизбежна покупка каско.

Разумеется, союзные дилерам страховщики настаивают на расширенном каско, которое может уничтожить выгоду от скидки. Тут каждый решает сам, но вообще навязывать какие-либо услуги противозаконно.

Как получить льготный автокредит

Первый шаг – обращение к дилеру, продающему модели из льготного списка. Как правило, дилеры сами подают заявки в несколько банков из числа участвующих в госпрограмме. Сейчас их около дюжины, среди них ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк и другие.

Выбрав лучший банк по условиям, предоставляете ему пакет документов. Он мало чем отличается от стандартного набора для получения автокредита. Из дополнительных бумаг – документ или справка, подтверждающая право на льготный кредит, в зависимости от того, по какому пункту условий заемщик претендует на льготы. Плюс письменное обязательство не брать других автокредитов в этом году.

После одобрения заявки заключают договоры кредитования и купли-продажи, банк перечисляет «скидку» дилеру, покупатель платит первоначальный взнос. Кредит по госпрограмме можно погасить досрочно в любой момент.

В прошлом году так реализовали 27 тысяч автомобилей. Выделенных в этом году 18 млрд рублей должно хватить на большее количество. Но лучше не тянуть до конца года: сумма обычно иссякает летом или осенью.

Что изменилось в программе льготного автокредитования, читайте тут.