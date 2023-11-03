Автомобили снова можно будет купить со скидкой: что нового в госпрограмме льготного автокредитования
В ближайшие три года на программу льготного автокредитования будет выделено около 30 млрд рублей, при этом параметры программы будут расширены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Основные параметры программы сохранятся: воспользоваться льготным кредитом смогут медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семьи. Перечень получателей субсидии расширился за счет людей с ограничениями по здоровью.
Государством субсидируется стоимость покупки новых автомобилей российского производства в следующем размере:
- 35% цены (но не более 925 000 рублей) – на электромобили;
- 25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО)
- 20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО
- Цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей).
Приобрести по госпрограмме стимулирования спроса можно следующие автомобили:
- Лада
- ГАЗ
- УАЗ
- Haval Jolion тульской сборки
- Электромобили Evolute
- Электромобили Москвич 3e
Правительство уже внесло изменения в программы льготного автокредитования - они заработали задним числом, с 1 октября.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Интерфакс
Фото: Depositphotos
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости