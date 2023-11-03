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Автомобили снова можно будет купить со скидкой: что нового в госпрограмме льготного автокредитования
Автомобили снова можно будет купить со скидкой: что нового в госпрограмме льготного автокредитования
На льготные автокредиты государство направит 30...
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Автомобили снова можно будет купить со скидкой: что нового в госпрограмме льготного автокредитования

На льготные автокредиты государство направит 30 млрд в течение трех лет

В ближайшие три года на программу льготного автокредитования будет выделено около 30 млрд рублей, при этом параметры программы будут расширены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Основные параметры программы сохранятся: воспользоваться льготным кредитом смогут медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семьи. Перечень получателей субсидии расширился за счет людей с ограничениями по здоровью.

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Государством субсидируется стоимость покупки новых автомобилей российского производства в следующем размере:

  • 35% цены (но не более 925 000 рублей) – на электромобили;
  • 25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО)
  • 20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО
  • Цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей).

Приобрести по госпрограмме стимулирования спроса можно следующие автомобили:

  • Лада
  • ГАЗ
  • УАЗ
  • Haval Jolion тульской сборки
  • Электромобили Evolute
  • Электромобили Москвич 3e

Правительство уже внесло изменения в программы льготного автокредитования - они заработали задним числом, с 1 октября.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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