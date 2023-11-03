Автомобили снова можно будет купить со скидкой: что нового в госпрограмме льготного автокредитования

На льготные автокредиты государство направит 30 млрд в течение трех лет

В ближайшие три года на программу льготного автокредитования будет выделено около 30 млрд рублей, при этом параметры программы будут расширены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Основные параметры программы сохранятся: воспользоваться льготным кредитом смогут медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семьи. Перечень получателей субсидии расширился за счет людей с ограничениями по здоровью.

Государством субсидируется стоимость покупки новых автомобилей российского производства в следующем размере:

35% цены (но не более 925 000 рублей) – на электромобили;

25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО)

20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО

Цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей).

Приобрести по госпрограмме стимулирования спроса можно следующие автомобили:

Лада

ГАЗ

УАЗ

Haval Jolion тульской сборки

Электромобили Evolute

Электромобили Москвич 3e

Правительство уже внесло изменения в программы льготного автокредитования - они заработали задним числом, с 1 октября.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos