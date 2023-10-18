Эксперты рассказали, какой кредит выгоднее для покупки авто
На желание россиян обладать автомобилем не влияют ни ослабление рубля, ни рост цен на авто. При этом до 60% транспортных средств приобретаются с использованием кредита. Эксперты сходятся во мнении, что лучше при покупке автомобиля воспользоваться не потребительским, а автокредитом.
Независимый финансовый консультант, эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин отметил, что при автокредитовании машина чаще всего выступает залогом, что дает возможность банкам существенно снижать ставку. Потребкредитование для кредитной организации всегда более рискованный продукт, а потому ставки по нему будут выше на 5-7%.
С ним согласен и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Госуниверситета управления Максим Чирков.
«Автокредит намного выгоднее. Кредит под залог имущества обходится дешевле, чем потребительский, беззалоговый. Автокредит — это очень удобно. Поскольку у очень большого количества россиян автомобиль — единственно возможное залоговое имущество», — объясняет он.
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Источник: АиФ
Фото: Depositphotos
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