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Эксперты рассказали, какой кредит выгоднее для покупки авто

При покупке автомобиля автокредит предпочтительнее потребительского займа

На желание россиян обладать автомобилем не влияют ни ослабление рубля, ни рост цен на авто. При этом до 60% транспортных средств приобретаются с использованием кредита. Эксперты сходятся во мнении, что лучше при покупке автомобиля воспользоваться не потребительским, а автокредитом.

Независимый финансовый консультант, эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин отметил, что при автокредитовании машина чаще всего выступает залогом, что дает возможность банкам существенно снижать ставку. Потребкредитование для кредитной организации всегда более рискованный продукт, а потому ставки по нему будут выше на 5-7%.

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С ним согласен и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Госуниверситета управления Максим Чирков.

«Автокредит намного выгоднее. Кредит под залог имущества обходится дешевле, чем потребительский, беззалоговый. Автокредит — это очень удобно. Поскольку у очень большого количества россиян автомобиль — единственно возможное залоговое имущество», — объясняет он.

Источник: АиФ

Фото: Depositphotos

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