Россияне берут все больше автокредитов на покупку авто китайских брендов

ВТБ: На покупку китайских машин россияне берут 6 из 10 автокредитов

Доля китайских брендов в выдачах автокредитов по итогам 9 месяцев превысила 60%. По данным ВТБ, по сравнению с началом года средний размер займа увеличился почти на 150 тыс. рублей и составил около 1,9 млн рублей.

«Россияне все активнее пересаживаются на машины производства КНР. По прогнозам банка, в IV квартале интерес к авто из КНР усилится, и к концу 2023 года их доля может занять 70% от общего количества сделок», – отмечается в отчете банка.

Всего с начала года на покупку китайских машин ВТБ выдал около 16,7 тыс. автокредитов. Общая сумма сделок составила более 30 млрд рублей, что почти в шесть раз превышает результат за аналогичный период 2022 года. Более 30% всех сделок приходится на автомобили Omoda, 28% – на Changan и 10% – на Haval.

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Источник: ВТБ

Фото: depositphotos.com